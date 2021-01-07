Рождение Христа: Что стоит знать об истории и традициях празднования Рождества христианами восточного обряда

Рождество Христово - день, в который радуются рождению Иисуса Христа и прославляют его

Рождество Христово Фото - из открытых источников

Для православных украинцев Рождество Христово - особый праздник. Сегодня, 7 января, верующие восточного обряда радуются рождению Иисуса Христа и прославляют Сына Божьего.

Рассказываем подробнее об истории праздника и традициях празднования рождения Иисуса Христа.

История праздника

Рождество Христово отмечают в ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда по юлианскому календарю. Этот день относится к величайшим праздникам в истории человечества, он установлен в честь рождения Сына Божьего.

Христиане убеждены, что Иисус Христос был послан Богом на землю ради искупления грехов и спасения человечества. Ветхозаветные пророки предвестили место и время рождения Спасителя мира — 5508 год от сотворения мира. Итак, 7 января - это день Рождения Сына Божьего на земле. С этого дня начинается отсчет времени.

Согласно преданию Евангелия, мать Иисуса Христа Мария и ее муж Иосиф жили в Назарете, а в Вифлеем пришли, выполняя приказ правителя Августа появиться всему населению на перепись. Поскольку собралось очень много людей, Мария и Иосиф не смогли найти места для ночлега, а потому им пришлось искать убежище в небольшой пещере, где в плохую погоду обычно прятались пастухи. Там Мария и родила Сына Божьего. Тогда ангел спустился с неба и сообщил пастухам, которые в этот момент не спали, что Бог родился. Они первые пришли поклониться младенцу.

Иллюстративное фото Из открытых источников

На небе засияла Вифлеемская звезда, которая возвещала миру о рождении Спасителя и указывала путь к Царю всех людей. В пещеру с Марией и Иисусом Христом пришли языческие мудрецы и принесли Богу подарки: золото, ладан и миро. Золото символизировало царскую власть, ладан — Божью волю, миро — судьбу пророка. Кстати, именно тех давних времен достигает традиция изготавливать Вифлеемскую звезду и украшать ею новогоднюю елку.

Как отмечают Рождество в Украине

Чествование дня рождения Сына Божьего начинается накануне – 6 января. После появления на небе первой звезды семья садится к столу. Учитывая, что в канун Рождества идет пост, разрешается вкушать только постные блюда. К тому же, их должно быть на столе 12. Подробнее о традициях празднования Святого вечера можно узнать по ссылке.

На Рождество заканчивается сорокадневный рождественский пост. На праздничный стол часто ставят большое количество мясных блюд. За праздничным ужином принято петь рождественские песни, желать друг другу здоровья, вспоминать все хорошее, что было в прошлом году, и приветствовать друг друга словами: "Христос родился! Славим Его!".

Также на Рождество начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляниями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах проходят божественные литургии. Также в рождественскую ночь люди обращаются к Богу с просьбами об исцелении и о помиловании грехов. Девушки гадают на суженого. Семейные пары, не имеющие детей, просят Деву Марию подарить им ребенка.

Одним из главных традиционных рождественских развлечений является коляда. Ватаги колядников собирали преимущественно парни. Они заранее выбирали ватага, то есть руководителя, "михоношу", "козу", "пастуха с пугой" и т.д. "Козу" одевали в вывернутый шерстью наружу кожух, пристраивали ей соломенные рога, хвост и колокольчик на шею; в других регионах были свои отличия, в частности ватагу сопровождали "цыган", "врач", "жид", "смерть с косой" и тому подобное. Однако обязательным атрибутом должна была быть звезда, которую постоянно носил ватаг.

Заходя во двор, колядники просили разрешения и, когда хозяин соглашался, начинали спектакль с песен-колядок и шуточных сценок. В поэтических текстах воспевались хозяин, хозяйка и дети, им желали счастья и здоровья, а в хозяйстве чтобы были доходы и щедрый приплод. Если в семье были дети, которые долго не говорили, то им давали напиться воды из ритуального колокольчика. Это должно было помочь "оживить звонкий голос". Женщины, чтобы росла высокая конопля, невзначай обливали "михоношу" водой. Если в доме была девушка, то она одаривала каждого колядника яблоками и орехами.

Чего не стоит делать в день Рождества Христова

Традиционно, как и на каждый религиозный праздник, запрещено шить, стирать, убирать, работать в доме, идти на рыбалку или охоту. Этот день должен быть посвящен Богу. В Рождество нельзя сквернословить и ссориться, запрещено гадать. Нельзя отказывать человеку в помощи и милосердии.

Другие запреты носят больше рекомендательный характер. Перед Рождеством нежелательно ходить в баню и мыться вообще. С исторической точки зрения такой запрет можно объяснить тем, что процесс занимал много времени (наколоть дров, растопить баню и нагреть ее), а хозяева были заняты приготовлениями. Но есть и более духовное объяснение: считается, что вода помогает человеку смыть с себя грехи. А в Рождество христиане хотели справиться с очищением самостоятельно, силой своего духа, без посторонней помощи.

Также нельзя встречать Рождество в старой одежде и украшать верхушку елки чем-либо другим, кроме звезды, - она символизирует Вифлеемскую звезду.