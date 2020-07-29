Ротации в правительстве, обвал асфальта возле Верховной Рады и задержание членов ЧВК Вагнера под Минском: Главное за 29 июля

В правительстве появились новые лица Фото из открытых источников

В правительстве снова новые лица

Сегодня стало известно, кто стал первым заместителем Ирины Венедиктовой и кто гипотетически может стать заместителем Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе в Минске. К тому же Кабмин одобрил прогноз экономического развития Украины на следующие три года. Далее рассказываем о главных событиях уходящей среды.

Претенденты на руководство в ТКГ

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может стать Алексей Резников.

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду некоторое время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации", - сказал Резников.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал одним из претендентов на должность главы ТКГ в Минске Леонида Кравчука. В целом, по его словам, очень сложно найти человека, который может возглавить эту группу и которого будут уважать все стороны ТКГ.

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Назначение заместителя генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила Офису Генерального прокурора своего первого заместителя Романа Говду. Ранее он был заместителем и исполнял обязанности прокурора города Киева.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее первый заместитель Роман Говда Офис Генерального прокурора

Роман Говда – украинский юрист, бывший прокурор Киева и старший советник юстиции. В свое время занимал должность прокурора Одесской области. С 14 сентября 2015 — заместитель генпрокурора Виктора Шокина.

Кадровые изменения в правительстве

Сегодня Кабмин принял ряд важных назначений и увольнений. На должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначен Александр Романишин.

Заместителем Министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стал Александр Дудченко.

Заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов был назначен Александр Краснолуцкий. Заместителем Министра по вопросам европейской интеграции стала Ирина Ставчук.

Также заместителем Министра социальной политики по вопросам европейской интеграции была назначена Ольга Ревук. Иван Турчак стал государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины (путем заключения контракта на срок действия карантина). Одновременно должность заместителя Главы Фонда государственного имущества Украины занял Денис Кудин.

Работа школ с 1 сентября

1 сентября школы будут работать в зависимости от того, в какой зоне заболеваемости находится регион: "зеленой", "желтой", "оранжевой" или "красной". В "красной" зоне образовательный процесс будет запрещен.

pixabay.com

Эксперты отмечают, что наиболее вероятный сценарий таков – средний уровень заболеваемости, согласно которому необходимо соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты; отмена массовых мероприятий и экскурсий; разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста и проведение отдельных занятий на свежем воздухе.

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Прогноз развития Украины до 2023 года

Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

По прогнозу, валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4505,9 млрд грн (104,6 % к предыдущему году). В 2022 году – 5089,4 млрд грн (104,3 % к предыдущему году), а в 2023 году – 5689,7 млрд грн (104,7 % к предыдущему году).

В то же время уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет планируют снизить в 2021 году до 9,2 % к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 – до 8,5 % и до 8 % в 2023 году.

Разделение стран мира на "красную" и "зеленую" зоны

Украина с 1 августа меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную" и "зеленую" зоны относительно распространения коронавируса COVID-19, и будет обновлять списки раз в неделю.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с 1 августа Украина будет использовать такие же методы, которые применяются в странах Евросоюза. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной зоне": прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины; процент больных в стране за последние 14 дней в сравнении с прошлыми 14 днями, если он будет больше 30%.

Обвал асфальта возле Верховной Рады

В Киеве около Верховной Рады Украины провалился асфальт из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала".

Авария на улице Михаила Грушевского КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор"

Дорожное покрытие было повреждено на улице Михаила Грушевского, на углу с улицей Шелковичной. Известно, что прорыв трубопровода произошел под проезжей частью улицы Михаила Грушевского, 20.

В Беларуси задержали "иностранных боевиков"

Ночью 29 июля под Минском задержали 32 "боевиков иностранной военной компании".

Речь о членах российской ЧВК Вагнера. Белорусские силовики утверждают, что их целью была дестабилизация страны перед выборами.

К слову, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предполагал, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний.

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В России хотят расширить санкции в отношении Украины

Правительство России предлагает расширить список экономических санкций в отношении Украины: запретить прием платежным агентом денег и осуществления трансграничных платежей.

Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Изменения предусматривают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и осуществления трансграничных платежей, если получатель включен в список санкций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 1650 летальных случаев, а 37 394 пациента выздоровели. За сутки выявили более тысячи новых инфицированных.

Иллюстративное фото Wikimedia Commons

Известно, что по состоянию на сегодня показатель заболеваемости коронавирусом составил 161,4 на 100 тысяч населения, что втрое превышает показатели в сравнении с прошлым месяцем. Показатель летальности достиг отметки 2,4%: от начала пандемии в Украине умерли 1650 больных.

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео о валютных колебаниях в Украине и прогноз заложенного Нацбанком курса иностранных валют.

Обсуждение дня

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали сообщение о вероятном назначении Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Вместо бонуса

Также сегодня мы на ZIK.ua публиковали ряд новостей об интересном, а иногда и о смешном со всего мира. Вот они со ссылками:

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