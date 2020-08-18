Рош ха-Шана под вопросом: Почему в Украине против приезда паломников-хасидов в Умань

Кабмин рассматривает вопрос о возможности празднования Рош ха-Шана в Умани

Ежегодно тысячи паломников-хасидов приезжают в Умань на празднование нового года, который приходится на 18-20 сентября. Однако сейчас власти города бьют тревогу, ведь из-за большого количества паломников невозможно обеспечить соблюдение карантинных ограничений.

Как планируют решить этот вопрос, рассказываем подробнее.

Почему хасиды приезжают в Умань

В начале осени отмечают Новый год иудеи, в том числе и евреи. Этот праздник не имеет точной даты – он отмечается в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю и приходится на сентябрь-октябрь.

Особое значение праздник имеет для хасидов — представителей течения иудаизма, которое возникло в Украине в первой половине XVIII века. Хасиды верят, что празднование иудейского нового года — Рош ха-Шана — должно состояться на могиле верховного раввина-учителя. Им они считают Нахмана, который в конце жизни переехал в Умань, где его и похоронили. Хасиды убеждены, что хотя бы раз в жизни нужно совершить паломничество на могилу учителя.

Ежегодно в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников. В прошлом году 30 тысяч паломников-хасидов приехали в Украину праздновать юбилейный 5780-й иудейский Новый год. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников.

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Однако посол Израиля в Украине Йоэль Лион, мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и главный раввин Умани Яков Джантой еще в начале апреля призвали хасидов не ехать в Умань на паломничество, а остаться дома из-за опасности коронавируса.

Почему власти Умани против приезда хасидов

Вопрос приезда хасидов в Украину начали обсуждать с середины июля. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал заседание Государственной комиссии для изучения вопроса возможности прибытия паломников-хасидов в Умань. Чиновник отметил, что времени для принятия решения достаточно.

В начале июля категорическое мнение о ситуации с празднованием еврейского нового года высказал городской голова Умани Александр Цебрий. Он отметил: "правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас. Я хочу активности, хочу услышать ваше мнение. Все будет решать только община".

В свою очередь в МИД Украины заявили, что в этом году из-за опасности распространения коронавируса паломничество хасидов в Умань невозможно. И израильская сторона с пониманием восприняла это решение.

Однако окончательного решения по празднованию Рош ха-Шана в Умани не приняли. Поэтому местные власти прибегли к радикальным действиям.

Накануне, 17 августа, Александр Цебрий приехал в Офис президента и требовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за возможного массового приезда паломников-хасидов. Чиновник взял с собой каремат, спальный мешок, раскладной стульчик и справку, что у него нет коронавируса.

Мэр Умани Александр Цебрий Страна.ua

Цебрий оставил в ящике для корреспонденции свою просьбу встретиться с президентом и остался ждать встречи. "Я хочу донести до него (президента Зеленского, - ред.) информацию, он, возможно, не все знает о визите паломников, который должен состояться 19 числа на территории нашего города для празднования Рош ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умани, рассказать о настроении уманчан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, который могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно из красной зоны, так как государство Израиль на сегодняшний день в красной зоне", - рассказал Цебрій.

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По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.

Чиновнику пришлось провести ночь под зданием ОП, ведь с президентом он не встретился. Он отметил, что паломничество в этом году очень опасно. В Умань уже приехало 300-400 хасидов. Его возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани еврейского Нового года.

Мэр Умани Александр Цебрий заночевал под ОП PavlovskyNews

За день до этого Александр Цебрий заявил, что готов заблокировать въезды в город. "Я готов на наиболее радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать... как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы прибегнем к таким мерам предосторожности", - обратился он к жителям города.

По словам Цебрия, до последнего времени в Умани надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне. Поскольку этого не произошло и Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов, местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

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Что говорит центральная власть

В начале августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, однако категорического решения относительно приезда паломников не приняли.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил: комиссия поручила Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать ее при пересечении украинской границы хасидам. Также информировать их о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Также Министерство внутренних дел получило задание усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана. Поэтому фактически паломники могут беспрепятственно попасть в Украину.

После отчаянного шага мэра Умани Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД об ограничении посещения иностранцами города.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ежегодно в Умань приезжает от 30-50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Следовательно, во время пандемии такие меры создают огромные риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

Сейчас ситуация в Украине и мире с уровнем распространения коронавируса обостряется – количество больных увеличивается. Это заставляет страны возвращаться к более жестким карантинным ограничениям.

"Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более при участии иностранцев", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что надеется на понимание от представителей хасидской религиозной общины, поскольку аналогичные действия были проведены с УПЦ и ПЦМП, которые отказались от проведения крестного хода из-за пандемии.

Что с пандемией коронавируса в Украине и мире

Ситуация с распространением COVID-19 не слишком оптимистична. В Украине на прошлой неделе фиксировались новые суточные антирекорды выявления больных. На этой неделе показатели ежедневно держатся в диапазоне примерно 1400-1600 инфицированных. Так, сегодня утром сообщили об обнаружении 1 616 новых случаев, 761 пациент выздоровел, а 27 человек умерли. В целом за период пандемии в Украине коронавирусом заболели по меньшей мере 94 436 человек, из них 48 925 пациентов выздоровели, 2 116 - умерли.

В Черкасской области ситуация стабильная, там обнаружили 1167 случаев коронавирусной болезни, из них 2 – за последние сутки.

В мире по состоянию на 18 августа выявили 22 052 763 случаев коронавируса, из них 14 795 803 человек выздоровели, 777 470 - умерли.

Поэтому, учитывая, что паломники приезжают из разных стран, ситуация с распространением COVID-19 в Украине может существенно ухудшиться.

Кстати, Украина занимает 31 место среди стран по уровню заболеваемости коронавирусом, впереди, на 30-м, Израиль.