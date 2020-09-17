Результаты заседания ТКГ, вероятный транш от МВФ и очередной суточный антирекорд COVID-19: Главное на утро 17 сентября

Начался очередной рабочий день, поэтому узнаем, какие новости были актуальными ночью и на утро четверга

Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Накануне состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе.

Стоит также отметить, что в парламенте надеются еще в этом году получить второй транш от Международного валютного фонда.

И в Украине вновь обнаружили рекордное количество больных коронавирусом за сутки – более 3500 человек.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Результаты заседания ТКГ

Накануне завершилась видеоконференция трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время заседания стороны обсудили выполнение перемирия, вопросы обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время очередного заседания ТКГ, в котором принимали участие Российская Федерация и ОБСЕ, заявил, что Украина всегда придерживалась и будет придерживаться договоренностей, определенных "нормандским форматом".

Фото из открытых источников

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов, который ранее возложил на Украину ответственность за срыв инспекции в Шумах, заявил, что Киев во второй раз отказался от такой инспекции, чем дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня.

Транш от МВФ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев спрогнозировал получение Украиной второго транша от Международного валютного фонда в декабре этого года. Деньги МВФ должны были поступить в сентябре.

Вероятный раскол монобольшинства

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Он также отметил, что народный депутат Александр Юрченко, которому инкриминируют получение взяток, должен сложить полномочия.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро выявлено 166 244 случая заболевания коронавирусом, из них 73 913 человек выздоровели, 3400 – умерли. За сутки обнаружили 3584 новых инфицированных – это антирекорд за все время пандемии.

По информации СМИ, мэр Харькова Геннадий Кернес вылетел в Германию на лечение.

В Умани на период празднования Рош ха-Шана ввели усиленные противоэпидемические меры по предотвращению распространения коронавируса.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 17 сентября выявлено 30 038 634 случая коронавируса из них 21 806 713 человек выздоровели, 945 099 – умерли.

А тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года.

Протест шахтеров

Под землей в Кривом Роге в знак протеста из-за низкой зарплаты уже вторую неделю остаются 184 шахтера.

Протестуют горняки из шахт "Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская" и "Гвардейская". Еще часть горняков вместе с семьями протестуют под зданием Верховной Рады.

Ситуация в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил бывшего министра культуры и бывшего посла во Франции Павла Латушка и экс-посла в Словакии Игоря Лещеню дипломатического ранга чрезвычайных и полномочных послов. Лукашенко наказал дипломатов за поддержку протестов в Беларуси.

Президент РФ Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам главы страны, следующие президентские выборы проведут в соответствии с новой Конституцией.

А между тем Европейский Союз может расширить санкции против Беларуси, включив в них президента Александра Лукашенко, если он не прекратит репрессии против митингующих и оппозиции.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня НВФ.

В пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет. Однако в районе Новотошковского погиб один украинский защитник в результате неосторожного обращения с гранатой.

Погода на 17 сентября

По информации синоптиков, грозовые дожди накроют западные, Черниговскую и Сумскую области. Там температура воздуха днем составит +19 +29, а ночью +10 +15. На востоке страны переменная облачность, днем +25 +28, а ночью +6 +13.

Погода на 17 сентября Укргидрометцентр

В центре страны будет без осадков. Днем температура воздуха составит +27 +29, а ночью +12 +15. На юге страны температура воздуха составит +24 +29, а ночью +14 +19.

В Киеве сегодня гроза и дожди. Температура воздуха днем +27 +29, а ночью +13 +15.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 17 сентября НБУ установил на уровне 228,11 грн, евро – 33,38 грн, российский рубль – 0,375 грн.

Поэтому по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 6 коп. Евро подорожал на 4 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 17 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: