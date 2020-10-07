Результаты расшифровки бортописцев Ан-26, штраф Польши против "Газпрома" и Нобелевская премия по химии: Главное за 7 октября
Стали известны причины авиакатастрофы в Харьковской области
Черные ящики военного самолета Ан-26 расшифровали и стало известно, почему упал самолет.
Среди прочего - Польша оштрафовала "Газпром" на многомиллиардную сумму из-за строительства газопровода.
О главных новостях дня рассказываем подробнее.
Результаты расшифровки бортописцев Ан-26
Председатель Правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
По словам Урусского, расследованию удалось это установить благодаря расшифровке бортовых самописцев с военного самолета Ан-26. Стало известно, что самолет упал в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.
Он также уточнил, что правительственная комиссия продолжает свою работу, а Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года.
Польша оштрафовала "Газпром"
Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых, что составляет более 6 млрд евро.
Штраф назначили из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что штраф против "Газпрома" вряд ли скажется на состоянии отношений с Польшей более негативно. Их и сейчас нельзя назвать процветающими.
Визит Владимира Зеленского в Великобританию
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Глава государства должен провести переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения.
Также запланированы встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Позже Зеленский должен посетить Лондонскую фондовую биржу и встретиться с британскими инвесторами.
Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подпишут Меморандум о развитии Военно-морского флота на 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд евро). По его словам, меморандум является стратегическим документом для Украины.
В ходе визита супруги Зеленские встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кэтрин Миддлтон в Букингемском дворце.
Создание ВСК по "вагнеровцам"
Комитет Верховной Рады Украины поддержал проект постановления о создании следственной комиссии по расследованию возможного "срыва" спецоперации по задержанию членов частной военной кампании "Вагнер".
Следующим шагом является вынесение постановления на рассмотрение Верховной Рады.
Нобелевская премия по химии
Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премия по химии за 2020 год. Ими стали французская ученая Эмманюэль Шарпантье и американская исследователь Дженнифер Дудна, которые разработали "метод редактирования генома".
Премия присуждена за исследование так называемых ножниц ДНК, с помощью которых редактируют гены животных и человека.
Тихановскую объявили в розыск
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в Российской Федерации. Ее разыскивают из-за нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, однако номер статьи не конкретизирован.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты главы России с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не планируются.
Монеты в честь суперагента Джеймса Бонда
Британский монетный двор презентовал финальную серию монет из коллекции, посвященной Джеймсу Бонду. Монеты выполнены из золота, серебра или недрагоценных металлов.
Это уже третий выпуск коллекционных монет, посвященных агенту 007. На них можно увидеть смокинг шпиона с надписью "Взболтать, но не смешивать".
Видео дня
Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео встречи супругов Зеленских герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кэтрин Миддлтон в Букингемском дворце.
Обсуждение дня
Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость об ухудшении состояния экс-президента Петра Порошенко из-за заболевания COVID-19.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:
Выборы мэра Львова: окончательный список кандидатов и их обещания
Социальная политика "слуг народа": Как власть собирается обеспечивать пенсионеров и что предусматривает накопительная система
Саммит Украина-ЕС: Какими были ожидания и что получил Киев в итоге переговоров