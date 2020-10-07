Результаты расшифровки бортописцев Ан-26, штраф Польши против "Газпрома" и Нобелевская премия по химии: Главное за 7 октября

Стали известны причины авиакатастрофы в Харьковской области

"Черные ящики" самолета АН-26 нашли и начали расшифровывать Фото из открытых источников

Черные ящики военного самолета Ан-26 расшифровали и стало известно, почему упал самолет.

Среди прочего - Польша оштрафовала "Газпром" на многомиллиардную сумму из-за строительства газопровода.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Результаты расшифровки бортописцев Ан-26

Председатель Правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

По словам Урусского, расследованию удалось это установить благодаря расшифровке бортовых самописцев с военного самолета Ан-26. Стало известно, что самолет упал в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Он также уточнил, что правительственная комиссия продолжает свою работу, а Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года.

Польша оштрафовала "Газпром"

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых, что составляет более 6 млрд евро.

Штраф назначили из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что штраф против "Газпрома" вряд ли скажется на состоянии отношений с Польшей более негативно. Их и сейчас нельзя назвать процветающими.

Визит Владимира Зеленского в Великобританию

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Глава государства должен провести переговоры с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения.

Также запланированы встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Позже Зеленский должен посетить Лондонскую фондовую биржу и встретиться с британскими инвесторами.

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подпишут Меморандум о развитии Военно-морского флота на 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд евро). По его словам, меморандум является стратегическим документом для Украины.

Супруги Зеленские во время встречи в Букингемском дворце DUCHESS OF CAMBRIDGE

В ходе визита супруги Зеленские встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кэтрин Миддлтон в Букингемском дворце.

Создание ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Верховной Рады Украины поддержал проект постановления о создании следственной комиссии по расследованию возможного "срыва" спецоперации по задержанию членов частной военной кампании "Вагнер".

Следующим шагом является вынесение постановления на рассмотрение Верховной Рады.

Нобелевская премия по химии

Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премия по химии за 2020 год. Ими стали французская ученая Эмманюэль Шарпантье и американская исследователь Дженнифер Дудна, которые разработали "метод редактирования генома".

Премия присуждена за исследование так называемых ножниц ДНК, с помощью которых редактируют гены животных и человека.

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Тихановскую объявили в розыск

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую объявили в международный розыск в Российской Федерации. Ее разыскивают из-за нарушения статьи Уголовного кодекса РФ, однако номер статьи не конкретизирован.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты главы России с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской не планируются.

Монеты в честь суперагента Джеймса Бонда

Британский монетный двор презентовал финальную серию монет из коллекции, посвященной Джеймсу Бонду. Монеты выполнены из золота, серебра или недрагоценных металлов.

Серия монет в честь суперагента Джеймса Бонда Evening Standard

Это уже третий выпуск коллекционных монет, посвященных агенту 007. На них можно увидеть смокинг шпиона с надписью "Взболтать, но не смешивать".

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали видео встречи супругов Зеленских герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кэтрин Миддлтон в Букингемском дворце.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость об ухудшении состояния экс-президента Петра Порошенко из-за заболевания COVID-19.

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Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

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