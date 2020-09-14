Рейтинг самых богатых украинцев, новые протесты в Беларуси и задержание российского диверсанта в Ровно: Главное за выходные

Акция протеста в Минске Фото из открытых источников

Украинские богачи несколько сместились со своих прошлогодних мест в рейтинге

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, известно о новой статистике заболеваемости коронавирусом в Украине и в мире, в Офисе президента заговорили о предстоящем обмене удерживаемыми лицами, а в Беларуси – новая волна народных протестов. Тем временем в США продолжаются масштабные пожары – уже выгорела территория площадью с отдельный штат. Далее рассказываем о самых главных новостях прошлых выходных.

Коронавирус в Украине: новое

За сутки было выявлено 2462 новых случая COVID-19. Всего известно о 156 797 больных. Из них 3211 летальных исходов, а 69 543 пациента выздоровели.

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Детали следующего обмена удерживаемыми

На следующей неделе Трехсторонняя контактная группа будет говорить о новом обмене удерживаемыми лицами. Сейчас обсуждается формула "100 на 100". По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, до конца сентября на территорию оккупированного Донбасса отправится миссия Красного Креста. Это будет первым этапом подготовки к обмену.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак Фото из открытых источников

"Мы надеемся, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. Сейчас в списках у каждой стороны около 100 человек", - сказал Ермак.

Пожары в США и их будущие последствия

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что лесные пожары, бушующие на западном побережье США, вызваны рекордной жарой и мощными ветрами. Это стало следствием изменения климата.

Пожары в Калифорнии CNN

Стихия, бушующая три недели в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, и которой способствует засуха, разрушила тысячи домов и стала причиной смерти по меньшей мере 25 человек. За это время сгорели 4,5 млн акров – площадь, превышающая Коннектикут.

Уголовные дела за срыв операции по "вагнеровцам"

Государственное бюро расследований возбудило несколько уголовных производств из-за срыва возможной спецоперации по передаче членов частной военной компании Вагнера Украине.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, дело в ГБР было открыто сразу после того, как информация о возможном срыве попала в СМИ.

Венедиктова добавила, что органы досудебного следствия планируют провести допрос тех, кто распространял информацию о возможном срыве и причастности к этому должностных лиц из Офиса президента. Соответствующую информацию следствию должны сообщить экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-генпрокурор Юрий Луценко.

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Задержание агента ФСБ, готовившего диверсию в Украине

В Украине задержали агента Федеральной службы безопасности России, который готовил совершение диверсии в Ровно и планировал убийства украинских военнослужащих, задействованных в Операции объединенных сил.

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил диверсии в Ровно Офис генерального прокурора

Житель Одесской области в мае по собственной инициативе связался с ФСБ и предложил им свои услуги. В частности, речь шла об убийстве украинских бойцов и совершении диверсий.

В сентябре этого года агент ФСБ получил задание совершить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал" – 12 сентября 2020 года он пытался уничтожить путем подрыва объект Горбаковско-Гориньградского водозабора. Это привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей г. Ровно и других районов области.

Рейтинг самых богатых людей Украины

Рейтинг топ-100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2019 года возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов с состоянием $ 7,2 млрд.

Второе и третье места занимают владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук ($ 2,4 млрд) и владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($ 1,7 млрд).

Возобновление протестов в Минске

13 сентября в Беларуси возобновились протесты. На традиционную воскресную акцию в Минске, которую оппозиция назвала "Маршем героев", вышли более ста тысяч человек. В ходе акции между протестующими и силовиками возник конфликт, из-за чего один из правоохранителей совершил предупредительный выстрел в воздух.

Акция протеста у посольства Беларуси в Киеве 13 августа PavlovskyNews

Всего правоохранители задержали более 400 человек, а ряд активистов начал строить на улицах баррикады. В частности, участники оппозиционного марша начали сносить на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы.

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Доступные кредиты расширят на фермеров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Минэкономики получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. К тому же профильные министерства должны разработать программы орошения, а правительство должно решить вопрос страхования урожая.

По словам президента, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" сейчас выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, стало известно о 28 996 407 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 923 883 человека, а выздоровело 19 625 296 человек. Больше всего больных в США – 6 519 979 человек, в Индии – 4 846 427 и в Бразилии – 4 330 455 человек. Актуальную статистику ежедневно сообщает сайт, созданный для фиксации темпов распространения коронавируса в мире.

Фото из открытых источников

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 13 сентября, на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Это были неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка. В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Погода на 14 сентября

В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня по Украине осадков не предвидится, будет наблюдаться переменная облачность, а теплее всего будет на юге – до +30 градусов.

На западе 23-29 градусов тепла, ночью – 9-14. В северных областях воздух прогреется до 22-24 градусов днем и 10-12 ночью. В центральных областях – 23-28 днем и 10-14 ночью. На севере температура воздуха днем составит 24-29 градусов, а ночью – 8-14.

В столице сегодня без осадков, воздух днем прогреется до +24-26, а ночью до 12-14.

Погода в Украине Укргідрометцентр

Курсы валют

По состоянию на 14 сентября Нацбанк Украины установил такой официальный курс валют: за 1 доллар придется заплатить 27,90 грн, а за 1 евро — 33,07 грн.

Цены на топливо

По состоянию на утро 14 сентября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет", будут такими: