Решения по борьбе с COVID-19 в Украине, новое карантинное зонирование и взрыв в Бейруте: Главное за выходные

Начинается новая рабочая неделя, поэтому узнаем о главных новостях выходных

Фото из открытых источников

Сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование — Киев оказался в оранжевой зоне, как и большинство областных центров.

Также накануне президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором приняли ряд решений относительно борьбы с коронавирусом в Украине.

О главных новостях выходных рассказываем подробнее.

Решение по борьбе с COVID-19 в Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого дал ряд поручений для борьбы с пандемией.

Так, было решено временно перевести все высшие учебные заведения на дистанционное обучение, ограничить часы работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов в красных и оранжевых зонах до 22:00.

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в пяти регионах наблюдается наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом COVID-19, а именно, в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в городе Киеве.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местную власть в Киеве, Сумах и Харькове усилить карантин.

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Новое карантинное зонирование в Украине

В понедельник, 12 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. Соответствующее решение на прошлой неделе приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Следовательно, в красную зону теперь входят город Канев Черкасской области и город Сумы. Теперь там запрещена работа общественного транспорта, работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевую зону вошли Киев, Винница, Луцк, Днепр. Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Взрыв в Бейруте

В результате взрыва в столице Ливана — Бейруте — погибли четверо человек, двое из них были сотрудниками гражданской обороны.

Трагедия случилась в результате взрыва бака с дизельным топливом, после этого там возникло возгорание.

Ситуация с COVID-19 в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро 12 октября выявлено 265 454 случая заболевания коронавирусом, из них 114 410 человек выздоровели, 5015 — умерли.

В мире по состоянию на утро 12 октября выявлено 37 754 464 случая коронавируса из них 28 361 239 человек выздоровели, 1 081 496 — умерли.

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Ситуация в Нагорном Карабахе

В пятницу, 9 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами в Нагорном Карабахе. Оно должно было вступить в силу в субботу в 12:00 (11:00 по Киеву).

Однако министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха после договоренности между Баку и Ереваном о взаимном перемирии.

Боевые действия в Нагорном Карабахе Фото из открытых источников

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что после начала перемирия в Нагорном Карабахе погиб гражданский житель.

К тому же, в ночь на воскресенье 11 октября в Азербайджане произошел ракетный обстрел города Ганджа, в результате которого погибли девять человек, еще 34 — получили ранения.

Марш достоинства в Беларуси

В Минске и других белорусских городах состоялся воскресный "Марш достоинства", во время которого силовики применили против митингующих водометы и светошумовые гранаты.

Протесты в Беларуси 11 октября TUT.by

По информации правозащитников, по состоянию на 19:00 11 октября в Беларуси задержали 255 человек. Среди указанных задержанных – 36 журналистов.

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Пожар в многоэтажке в Харькове

В субботу вечером, 10 октября, в Харькове произошел пожар в двенадцатиэтажном доме, в связи с этим жителей принудительно эвакуировали.

Во время тушения огня в одной из квартир нашли тело погибшего владельца.

Новый нардеп вместо Вакарчука

Центральная избирательная комиссия провела очередное заседание, во время которого признала избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" Андрея Шараскина.

Избранную народным депутатом Украины Анну Свидерскую, которая была следующим кандидатом после экс-нардепа Святослава Вакарчука, признали такой, которая не получила депутатского мандата.

Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными оппозиционерами

Александр Лукашенко приехал в следственный изолятор КГБ в Минске, где удерживаются белорусские оппозиционеры, и встретился с членами Координационного совета и Объединенного штаба.

Встреча Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами Telegram-канал Пул Первого

Встреча продолжалась 4,5 часа, однако о чем говорили, не сообщалось.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Противник вел огонь недалеко от Майорска, Зайцево и в районе населенного пункта Ломакино.

Как отмечается, с начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов нет.

Прогноз погоды на 12 октября

По информации синоптиков сегодня дожди в западных регионах. На западе ожидается температура в пределах +15 до 19 тепла днем. Ночью температура опустится от +9 до +12 градусов.

В центральных и северных областях воздух прогреется от +17 до 22 тепла днем, а ночью составит +10 +13 градусов. В южных и восточных областях ожидается от +20 до 24 тепла. Ночью будет в пределах +10 до +16 градусов.

Прогноз погоды на 12 октября Укргидрометцентр

В Киеве сегодня будет от +19 до 21 тепла с переменной облачностью. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 12 октября НБУ установил на уровне 228,20 грн, евро - 33,27 грн, российский рубль — 0,365 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 7 коп. Евро остался стабильным.

Цены на топливо

По состоянию на утро 12 октября, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: