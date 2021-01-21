Реформирование интернатов в Украине: Что предусмотрено и почему проект могут свернуть

Эксперты указывают на важность продолжения реформы интернатов в Украине

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С 2017 года в Украине продолжается реформирование интернатов – предполагалось, что к 2026 году количество детей, проживающих в таких заведениях, уменьшится, а условия значительно улучшатся.

Что происходит с реформой интернатов сейчас, рассказываем подробнее.

Реформа интернатов - быть или не быть

На днях детский омбудсмен Николай Кулеба сообщил, что Офис уполномоченного по правам человека получил на согласование проект распоряжения Кабмина, которым могут отменить реформу интернатов в Украине.

По словам омбудсмена, этот документ в случае принятия фактически прекратит реформу интернатов. В проекте распоряжения Минсоцполитики предлагает "отложить" до 2026 года прекращение устройства в интернаты детей в возрасте до 3-х лет. Ранее это было предусмотрено стратегией до 2020 года и было одним из ключевых приоритетов.

Также документ исключает из реформы 70% интернатных учреждений системы образования. Таким образом реформа сужается только к домам ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детским домам-интернатам системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детским домам системы образования.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 января 2020 года в 286 специальных учебных заведениях находились 34 947 детей, из которых 20 837 там не только учились, но и проживали. В то же время в 79 учреждениях специализированного образования находились 22 273 ребенка, из которых 13 611 там проживали.

"Изменения же к стратегии, которые предлагает Минсоцполитики, фактически возвращают нас в советское прошлое, когда у ребенка с инвалидностью не было другого выбора, как жить в интернате, без родителей, и быть изолированным от общества", - подчеркнул уполномоченный.

Что предусматривала реформа

Изменения в подходе к обустройству жизни и воспитания детей, оказавшихся в интернатах, начали в 2017 году. Реформа со сложным названием "деинституциализация" (ДИ) прописана в Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы. Она предусматривала 3 этапа.

Этапы реформирования интернатов Хмельницкая ОГА

По состоянию на 2017 год в интернатах находилось 106 тысяч детей. При этом 92% из них имели семью, и лишь 8% детей в интернатах – сироты. В Украине насчитывалось 751 интернатное учреждение для детей. 39 учреждений — в системе Минздрава (в них жило и воспитывалось 2773 ребенка), 132 — в системе Минсоца (5087 детей), 580 — в системе МОН (97 923 ребенка).

Предполагалось, что ДИ — это создание услуг в общине, помощь семьям в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы они не отдавали своих детей в учреждения, а воспитывали в семье. Ведь множество исследований свидетельствовали о вредности интернатов для психического и интеллектуального развития. Особенно в отношении маленьких детей — интернатные учреждения наносят неисправимый вред их мозгу.

Согласно Национальной стратегии, уже в 2026 году детей в институтах должно быть меньше 0,5% от общего количества (на начало реформы – 1,5%). А те дети, что по разным причинам все же останутся в институциях, а не в семьях, будут жить в небольших учреждениях в условиях, максимально приближенных к семейным, – до 10 лиц в одном заведении.

В 2020 году в Украине начался второй этап реформирования государственных интернатов. Во время обсуждения изменений в Минсоцполитики продемонстрировали новый инструмент, который разработан Министерством и должен был использоваться в будущем – "картирование" интернатных учреждений как инструмент открытости данных, а также удобный механизм для принятия управленческих решений.

"Мы отдаем предпочтение системе социальных услуг, а не системе выплат ради того, чтобы не допустить попадания ребенка в интернат. Одним из приоритетов Министерства социальной политики является развитие патронатных семей, распространение семейных форм воспитания и помощь семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказала тогдашняя глава ведомства Юлия Соколовская.

Представитель Офиса уполномоченного президента по правам ребенка Елена Ремень отметила, что 26 интернатных учреждений прекратили свою деятельность путем ликвидации или трансформации в учебное заведение.

"В то же время еще 47 заведений изменили только тип заведения, при этом не отказавшись от интернатной системы, такой подход – это псевдореформа",- резюмировала она.

А 3 марта 2020 года Кабмин поддержал план реформирования системы интернатов. Он предполагал, что к 2024 году количество интернатов в Украине сократится на 75%, в которых будут находиться максимум 16 000 детей вместо 63 000.

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Результаты реформы

Эксперты отмечают необходимость проведения реформы и ее удовлетворительные результаты в других странах. Однако в Украине явных улучшений нет. По словам директора представительства благотворительной организации "Надежда и жилье для детей в Украине" Галины Постолюк, количество детей в интернатах осталось неизменным. Единственная разница — сейчас в этих заведениях меньше детей-сирот и детей, лишенных родительского воспитания. Чаще в интернаты попадают дети, имеющие особые образовательные потребности.

"Произошла псевдореформа, переименование типов заведений, а все остальное сохранилось. Не было координации реформы, каждое министерство реформировало свою систему мер. Ведь есть три Министерства, которые имеют в своем подчинении сеть интернатных учреждений: Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения и крупнейшую сеть имеет Министерство образования. И, например, Министерство образования заменило слово "интернат" на "пансион", а это ничего не меняет для детей, которые должны там не только учиться, но и жить. Эта реформа еще и не имела финансирования. Сегодня на систему интернатных учреждений выделяют 11 миллиардов гривен, но для того чтобы развивать услуги в общинах, которые должны были бы заменить советскую систему, денег не дают", — подытожила Галина Постолюк.

Необходимость продолжения реформы

Министр социальной политики Марина Лазебная в конце 2020 года сообщила, что реформа продвигается непросто, но в ведомстве не планируют останавливаться.

"Мы меняем систему так, чтобы поддержка семей с детьми проводилась по месту их проживания, на уровне территориальной общины, даем на это ресурсы, методологию работы, обучаем специалистов. Особое внимание общины должны сосредоточить на выявлении семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, оценке их потребностей. Основная задача – сохранить семью для ребенка, поддержать семью, в первую очередь, за счет развития социальных, образовательных (в первую очередь инклюзивных), медицинских и реабилитационных услуг для детей и семей с детьми. Когда семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, однако еще существует возможность восстановить ее воспитательный потенциал, – ей могут помочь в уходе за детьми семьи патронатных воспитателей. Для случаев, когда семью сохранить невозможно, необходимо развитие семейных форм воспитания или приближенных к семейным (усыновление, опека и попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа, малые групповые дома)", - отметила министр.

В 2021 году ведомство планировало уделить особое внимание построению системы контроля за тем, чтобы происходило оценивание потребностей каждого ребенка при устройстве в учреждение для обеспечения его наилучших интересов. Чтобы орган опеки своевременно получал информацию о каждом таком ребенке, брал на себя обязательства по социальной поддержке семьи ребенка с целью его реинтеграции в семью, заключал договор с родителями и учреждением, в соответствии с которым каждая сторона - орган опеки и попечительства, директор учреждения, родители ребенка - понимала, что именно необходимо сделать, чтобы обеспечить право ребенка на проживание в семье.

Николай Кулеба убежден, что в первую очередь это реформа для укрепления семьи, оказания помощи ей. "Возможно, родители не имеют работы или получают низкую заработную плату или ребенок не имеет условий для обучения, поэтому мы поможем купить стол или сделать ремонт в комнате. Давайте поможем этим детям, чтобы они не жили в интернатах, ведь исследования показывают, что тем, кто жил в таких условиях, трудно адаптироваться к взрослой жизни", - уверен он.