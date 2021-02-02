Реформа старшей школы: Когда в Украине исчезнут 10-11 классы и что введут взамен

Украинские школьники с 2027 года будут учиться в школе 12 лет Фото из открытых источников

В МОН заверили, что в этом году выпускники девятых классов, по желанию, будут переведены в десятые классы

Учебный процесс всегда приносит и ученикам, и родителям какие-то "сюрпризы" - от дополнительных задач или потребностей школы до дистанционной или смешанной формы обучения из-за пандемии COVID-19. В этом году начали распространяться слухи, что 10-11 классов больше не будет, вместо них введут лицеи, предусмотренные реформой среднего образования в Украине.

К чему готовиться родителям, какие изменения и когда внедрят в Украине, рассказываем подробнее.

С чего все началось

Недавно СМИ начали информировать общественность, что в этом году в общеобразовательных школах ликвидируют 10 и 11 классы. Школьники смогут продолжить обучение в старшей профильной школе, однако такие заведения будут созданы только в городах с населением более 50 тысяч. К тому же усилили эффект неожиданности и сообщения в чатах некоторых школ. Там родителей поставили перед проблемой - "С сентября в нашей школе не будет 10 класса. Решайте, где вы продолжите обучение".

Сообщалось, что якобы по закону "О полном общем среднем образовании" привычная школа должна претерпеть серьезные изменения. Например, младшую (1-4 классы), среднюю (5-9 классы) и старшую (10-11 и в будущем еще и 12 классы) школы должны разделить. Средняя школа должна называться гимназией, а старшая – лицеем.

Допускается, что 1-9 классы смогут находиться в одном помещении учебного заведения. А вот лицеев будет значительно меньше, чем школ и гимназий. Их выпускники будут готовиться к поступлению в учреждения высшего образования.

Конечно, такая информация привела к панике и возмущению, ведь о профессиональной старшей школе мало кто слышал, а сентябрь 2021 года уже недалеко.

Так, на странице в Facebook "Родители SOS" отец школьника Дарницкого района столицы Александр Крикунов написал, что 25 школ Дарницкого района потеряют право набирать учеников 10-11 классов уже в этом году. Они станут гимназиями, где будут учиться только дети с 1 по 9 классы.

"Попасть в переполненный лицей можно будет только по конкурсу, и, очевидно, не только знаний, но и толщины кошелька родителей. Потому что обучение в большинстве лицеев на сегодня платное – как официально, так и неофициально. А поступить учиться в колледж при вузе, принимая во внимание наплыв желающих, можно будет только на платной основе", – описал свои опасения Крикунов.

Позже во властных кругах сообщили, что распространенная информация не соответствует действительности, однако реформа старшей школы все же состоится в установленные сроки.

Что будет со старшей школой в 2021 году

В этом году все выпускники девятых классов смогут, по желанию, продолжить получение полного общего среднего образования.

"Ни один выпускник 9-х классов не будет лишен права на продолжение получения полного общего среднего образования", - сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В ведомстве пояснили, что зачисление в 10-е классы учреждений общего среднего образования в этом году будет происходить после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этого же учебного заведения, которые не изъявили намерение прекратить обучение в нем и не были отчислены или переведены в другое учебное заведение в соответствии с порядком зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

В то же время в министерстве отметили, что обеспечение равного доступа к полному общему среднему образованию для каждого ребенка является ключевым приоритетом государства.

Поэтому по крайней мере на текущий год кардинальных изменений в системе обучения не предвидится.

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Когда старшая школа станет трехлетней

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что реформа Новой украинской школы является длительной и поэтапной. Так, старшая школа станет профильной и трехлетней с 1 сентября 2027 года.

"Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (10-12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", — отметил министр.

Также он сообщил, что решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, согласно действующему законодательству будут принимать областные или городские советы.

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен происходить во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - сказал Шкарлет.

В законе "Об образовании" предусмотрено, что полное общее среднее образование имеет три уровня образования:

- начальное образование продолжительностью четыре года;

- базовое среднее образование продолжительностью пять лет;

- профильное среднее образование продолжительностью три года.

Начальное, базовое среднее и профильное среднее образование могут приобретаться в отдельных учебных заведениях или в структурных подразделениях одного юридического лица (учреждения образования).

Получение профильного среднего образования предусматривает два направления:

- академическое - профильное обучение на основе объединения содержания образования, определенного стандартом профильного среднего образования, и углубленного изучения отдельных предметов с учетом способностей и образовательных потребностей соискателей образования с ориентацией на продолжение обучения на высших уровнях образования;

- профессиональное - ориентированное на рынок труда профильное обучение на основе объединения содержания образования, определенного стандартом профильного среднего образования, и профессионально ориентированного подхода к обучению с учетом способностей и потребностей учащихся.

В документе также прописано, что лица, которые получают полное среднее образование, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в подвозе в учреждения образования и в обратном направлении, обеспечиваются таким подвозом за средства местных бюджетов, в том числе с обеспечением доступности соответствующего транспорта для лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп населения.

Определены и сроки внедрения изменений, в зависимости от уровня образования. Так, обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается:

- для начального образования - с 1 сентября 2018 года;

- для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года;

- для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Также в законе указано, что с 1 сентября 2027 года срок получения профильного среднего образования всеми соискателями составит три года. Внедрение образовательных программ базового среднего образования до 2022 года и/или профильного среднего образования до 2027 года в пределах двенадцатилетнего полного общего среднего образования возможно по решению Кабинета министров Украины, при условии наличия соответствующего стандарта базового или профильного среднего образования и соответствующей типовой образовательной программы.

Реформа старшей школы - за и против

Внедрение изменений - процесс сложный и длительный, который нередко подвергается критике, ведь новое не всегда значит лучшее. Однако эксперты убеждены, что реформу системы среднего образования нужно воплощать.

Так, вице-президент по бакалаврским программам КШЭ, экс-замминистра образования Егор Стадный обратил внимание на проблемы, которые существуют ныне. По его словам, учебный план старшей школы на сегодня перенасыщен предметами. "Учить 21 предмет одновременно контрпродуктивно. Отсюда происходит реакция многих родителей и детей на такой учебный план: 11-й класс мы не ходим/не учим/учим на тройку школьные предметы, а вместо этого готовимся к ВНО. Сами учителя, конечно же, также жалуются на демотивированность детей", - рассказал он.

По его убеждению, решение этой проблемы заложено в реформу: старшая школа должна стать профильной. "Это означает, что общее количество предметов радикально уменьшается, остаются предметы преимущественно выбранного профиля (математический, естественно-научный, технологический, языковой, гуманитарный) и, соответственно, количество часов на эти профильные предметы ощутимо увеличивается. В то же время, избрание профиля и реализация профильного обучения призваны ощутимо повысить мотивацию детей", - подчеркнул он.

Эксперт предостерег от приостановления реформы или ее сворачивания, ведь это нивелирует всю суть двенадцатилетки.

Он также отметил, что до 2027 года надо изменить еще не одну норму законодательства, разработать варианты сети лицеев в каждой области, провести пилоты, вывести на надлежащий уровень качество дорог и подвоз, оборудовать классы и подготовить учителей.

Соучредитель общественной организации "Родители SOS" Елена Бондаренко рассказала, что процесс перехода школы на новую систему должен закончиться в 2024 году. А создание лицеев в Украине уже началось и действует год-два в некоторых городах. Например, в Кременчуге осталось всего 10 школ, где еще есть старшие классы. Но даже не во всех из них могут набрать учеников.

"Действительно, распределение будет происходить следующим образом. В начальной школе все дети получают общее одинаковое образование, оно должно быть доступным, а школы должны находиться рядом с домом. В средней школе уже будут несколько предметов по выбору. А в старшей школе и лицеях должно быть углубленное изучение каких-то предметов, ведь дети готовятся к поступлению в учреждения высшего образования. Здесь нужно изучать мнение детей и родителей своего района или города, чего они хотят – чтобы выбор направления не был бездумным; чтобы не получилось так, что в лицее с математическим уклоном очередь, а там, где изучают язык, не могут найти учеников", – объясняет Бондаренко.

Также придется менять и наполнять систему образования в профессионально-технических училищах и колледжах, ведь она устарела. Стоит внедрять зарубежный опыт - в колледжах обучают детей дизайну, IT-наукам, медицине, учат составлять бизнес-планы, помогают открыть свой стартап. "И молодой человек выходит уже со своим бизнес-планом, на основе которого он может открыть собственное дело. А у нас, кроме сварщика и повара, еще учат специальности набору текста на компьютере. Понятно, что все это давно устарело", – говорит Бондаренко.

Реформа среднего образования в Украине должна закончиться в 2024 году. И родителям придется привыкать к тому, что вовсе не обязательно толкать своих детей в старшую школу только ради того, чтобы потом они отсидели бессмысленные 4-5 лет в вузе. В колледже также можно в течение двух лет получить то же общее образование и затем поступить в вуз, сдав ВНО.