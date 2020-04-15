Разоблачение Шайтанова: Что известно о завербованном генерале и кто знал о его работе на ФСБ России

Задержание Валерия Шайтанова 14 апреля Фото: Пресс-служба СБУ

Поговаривают, что "только дураки в СБУ не знали, чем занимается генерал-майор" на своей должности

14 апреля в Украине произошло резонансное событие – контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила генерал-майора, работавшего на российскую ФСБ. В связи с этим ходят догадки – как он мог так долго занимать ключевую должность в украинской Службе безопасности, руководить силовиками и почему его не задержали раньше. Обо всем этом и непосредственно о личности самого генерал-майора читайте далее в материале.

Кто такой генерал Шайтанов и за что его "взяли"

Генерал-майор СБУ Валерий Альбертович Шайтанов много лет строил карьеру в украинской силовой структуре. Известно, что он, выпускник рязанского воздушно-десантного училища, в 2014 году командовал харьковским департаментом Центра специальных операций "А" СБУ – "Альфы". Именно с ЦСО у Шайтанова связаны громкие дела и здесь он наработал свои главные награды и "заслуги" перед Украиной.

Как вчера отметили в СБУ, все это время генерал был завербованным агентом ФСБ. В пресс-релизе, опубликованном пресс-службой СБУ 14 апреля, говорится о том, что он организовывал на заказ ФСБ убийство добровольца Адама Осмаева (мужа застреленной в 2017 году Амины Окуевой). Несмотря на эту основную официальную версию вероятной виновности Шайтанова, за ним скрывается много неоднозначных фактов, которые тянутся с 2014 года.

18 февраля 2014 года он руководил штурмовой группой "Альфы", захватившей Дом профсоюзов в Киеве во время Революции Достоинства. Тогда начался пожар, который фактически уничтожил здание. Правда, в 2015 году в пресс-службе СБУ отметили, что Шайтанов не имеет отношения к штурму Дома профсоюзов.

Также сообщается, что весной 2014 года в составе "Альфы" Шайтанов (тогда еще не генерал) вел переговоры с руководителем батальона "Восток" Александром Ходаковским. Якобы после этих переговоров украинская сторона решила не штурмовать Славянск и не стрелять по представителям вооруженных формирований.

Перестал руководить "Альфой" Шайтанов в том же 2014 году – существует версия, что как раз за отказ атаковать блокпосты представителей вооруженных формирований в Славянске и после неудачных спецопераций на Донбассе под эгидой СБУ. А неудачными они были как раз из-за непутевого "руководства" Шайтанова, как говорят некоторые офицеры ЦСО.

Интересно, что сразу после того, как Петр Порошенко стал президентом, он вернул Валерия Шайтанова на высокую должность. С тех пор тот занимал кресло первого заместителя начальника Центра специальных операций и даже получил в 2015 году из рук Порошенко звание генерал-майора и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Генерал имел хорошее место в СБУ во времена президентства Порошенко, хорошее отношение в СБУ и незаурядные "заслуги". Так, в конце 2015 года в СБУ говорили, что Шайтанов – "боевой генерал, который героически проявил себя в ходе Антитеррористической операции на Донбассе". Тем временем другие в Службе безопасности говорили обратное – мол, сам Шайтанов часто открыто презирает Революцию Достоинства и отзывается о ней нехорошо.

Что известно о связи Шайтанова и ФСБ

На агентурной связи у российской спецслужбы украинский генерал Шайтанов находился под псевдонимом "Бобыль". Его руководителем был полковник ФСБ России Игорь Егоров – представитель департамента контрразведывательных операций службы ФСБ. Этот отдел занимается планированием, организацией и проведением разведывательных, диверсионных и террористических акций в различных странах, в частности, в Украине.

Егоров завербовал Шайтанова еще до 2014 года и до конфликта на Донбассе, приезжая в Украину для межведомственного сотрудничества СБУ и ФСБ.

Копия фотографии паспорта Игоря Егорова Фото: Пресс-служба СБУ

По фотографии паспорта Егорова понятно, что он не раз официально бывал в Украине, не скрываясь, и его паспортные данные давно были в базе данных украинской пограничной службы.

Известно также, что Егоров и Шайтанов встречались не в Украине или России, а в Европе. На кадрах оперативной съемки, которая велась сотрудниками СБУ, видно Егорова и украинских "коллег", правда, нет непосредственно Шайтанова.

Зато был еще один фигурант дел Егорова и Шайтанова – некто "агент Н". Именно с ним украинский генерал встречался во Франции, Германии и Хорватии.

В СБУ подчеркивают, что имеют немало доказательств вины Шайтанова, в частности, аудио- и видеозаписи, которые будут приобщены к материалам дела. На одной из аудиозаписей слышны переговоры фигурантов дела – разговоры Егорова и "агента Н".

В чем обвиняют Шайтанова

Работая на Россию, Шайтанов собирал и передавал данные о тайных операциях в АТО, международном сотрудничестве украинских спецслужб, нюансах национальной безопасности, контрразведки СБУ и вербовал офицеров для работы на российскую ФСБ. Конечно, занимая такую высокую должность, не приходится прикладывать слишком много усилий, чтобы узнать информацию любого уровня секретности.

Фактически руководитель ЦСО, Шайтанов получил напрямую всю разведывательную информацию СБУ. Также украинские следователи уверены, что именно ФСБ дала Шайтанову задачу спланировать проведение терактов в Украине. За эту работу россияне пообещали генералу $200 000 и российский паспорт.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и который должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

Также в СБУ официально заявили, что украинская контрразведка разоблачила факты передачи Шайтановым России данных о международном сотрудничестве украинских спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны.

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В настоящее время Служба безопасности Украины продолжает обыскивать помещения и места временного пребывания Шайтанова и украинцев, которые подозреваются в причастности к агентуре ФСБшника Егорова. Также решается вопрос о сообщении Шайтанову подозрения в совершении преступлений по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).