Расследование дел Майдана, строительство "Охматдета" и рекорд украинского парламента: Главное за 7 апреля

Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому стоит вспомнить актуальные новости вторника 7 апреля

Охматдет. Фото УНИАН

День был относительно спокойным в информационном плане. Среди главных новостей стоит отметить окончание строительства детской больницы "Охматдет", ее планируют открыть 1 июня.

Среди других новостей — новый генпрокурор сообщила, какие шаги необходимы для окончания дел Майдана, избрана мера пресечения спортсмену, который напал на журналистов ZIK.

Рассказываем подробнее о главных новостях вторника 7 апреля.

Расследование дел Майдана

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что расследование по делу Майдана продвигается и уже есть определенные результаты. По ее словам, в этом деле есть также много различных между собой эпизодов, которые не касаются Евромайдана.

Горящий Дом профсоюзов Фото из открытых источников

Также прокурор отметила, что для окончания дел Майдана нужно принять законопроект о заочном осуждении.

Завершение строительства "Охматдета"

В Киеве завершили строительство нового лечебно-диагностического корпуса медицинского комплекса "Охматдет". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируется на 1 июня — ко Дню защиты детей.

Мера пресечения нападавшему на журналистов ZIK

Спортсмена, который напал на съемочную группу телеканала ZIK на спортивной площадке в Гидропарке, отправили под домашний арест до 3 июня. Соответствующую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Рекорд украинского парламента

Народные депутаты подали к так называемому антиколомойскому законопроекту более 16 тысяч поправок, что стало абсолютным рекордом украинского парламента.

Для сравнения, за историю украинского парламента наибольшее количество правок поступало к проекту Конституции (5700), Избирательному кодексу (4400) и рынку земли (4000).

Коронавирус в Украине

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

В столице по состоянию на 7 апреля 279 подтвержденных случаев COVID-19.

Фото из открытых источников

В Кировоградской области коронавирусом заболел 21 медик.

А тем временем в Черновицкой области от коронавируса излечились 16 человек, среди них трое детей. Выздоровел первый заболевший человек в Сумах.

Сообщили о первой смерти пациентки в Ровно и об очередной — в Киеве.

Суд по делу ПриватБанка

Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, которые были поданы Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу ПриватБанка.

Также Верховный суд обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, причиненные ПриватБанку в связи с их неудачными просьбами.

Бесплатный доступ к известным комиксам

Компания MARVEL открыла бесплатный доступ к своим самым известным комиксам в приложении Marvel Unlimited до 4 мая. Как отмечается, чтобы получить доступ к бесплатным комиксам Marvel Unlimited, необходимо скачать или обновить приложение Marvel Unlimited в Apple Store и Google Play и выбрать "Бесплатные комиксы".

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего пользователи просматривали ролик — комментарий народного депутата Алексея Кучеренко о назначении в "Укрзализныце".

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев получила новость о брифинге заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко относительно противодействия распространению коронавируса.