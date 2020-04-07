Расследование дел Майдана, строительство "Охматдета" и рекорд украинского парламента: Главное за 7 апреля
Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому стоит вспомнить актуальные новости вторника 7 апреля
День был относительно спокойным в информационном плане. Среди главных новостей стоит отметить окончание строительства детской больницы "Охматдет", ее планируют открыть 1 июня.
Среди других новостей — новый генпрокурор сообщила, какие шаги необходимы для окончания дел Майдана, избрана мера пресечения спортсмену, который напал на журналистов ZIK.
Рассказываем подробнее о главных новостях вторника 7 апреля.
Расследование дел Майдана
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что расследование по делу Майдана продвигается и уже есть определенные результаты. По ее словам, в этом деле есть также много различных между собой эпизодов, которые не касаются Евромайдана.
Также прокурор отметила, что для окончания дел Майдана нужно принять законопроект о заочном осуждении.
Завершение строительства "Охматдета"
В Киеве завершили строительство нового лечебно-диагностического корпуса медицинского комплекса "Охматдет". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируется на 1 июня — ко Дню защиты детей.
Мера пресечения нападавшему на журналистов ZIK
Спортсмена, который напал на съемочную группу телеканала ZIK на спортивной площадке в Гидропарке, отправили под домашний арест до 3 июня. Соответствующую меру пресечения избрал Днепровский районный суд Киева.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.
Рекорд украинского парламента
Народные депутаты подали к так называемому антиколомойскому законопроекту более 16 тысяч поправок, что стало абсолютным рекордом украинского парламента.
Для сравнения, за историю украинского парламента наибольшее количество правок поступало к проекту Конституции (5700), Избирательному кодексу (4400) и рынку земли (4000).
Коронавирус в Украине
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.
В столице по состоянию на 7 апреля 279 подтвержденных случаев COVID-19.
В Кировоградской области коронавирусом заболел 21 медик.
А тем временем в Черновицкой области от коронавируса излечились 16 человек, среди них трое детей. Выздоровел первый заболевший человек в Сумах.
Сообщили о первой смерти пациентки в Ровно и об очередной — в Киеве.
Суд по делу ПриватБанка
Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, которые были поданы Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу ПриватБанка.
Также Верховный суд обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, причиненные ПриватБанку в связи с их неудачными просьбами.
Бесплатный доступ к известным комиксам
Компания MARVEL открыла бесплатный доступ к своим самым известным комиксам в приложении Marvel Unlimited до 4 мая. Как отмечается, чтобы получить доступ к бесплатным комиксам Marvel Unlimited, необходимо скачать или обновить приложение Marvel Unlimited в Apple Store и Google Play и выбрать "Бесплатные комиксы".
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего пользователи просматривали ролик — комментарий народного депутата Алексея Кучеренко о назначении в "Укрзализныце".
Обсуждение дня
Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook больше всего комментариев получила новость о брифинге заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко относительно противодействия распространению коронавируса.