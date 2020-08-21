Расширение "красной" карантинной зоны и более 100 тысяч случаев COVID-19 в Украине: Главное на утро 21 августа

Вечер 20 и ночь 21 августа не принесла украинцам резонансных новостей

Фото из открытых источников

Накануне чиновники проанализировали уровень заболеваемости коронавирусом в разных регионах Украины. По результатам увеличилось количество населенных пунктов, которые попали в "красную" карантинную зону. А между тем в Украине количество случаев коронавируса превысило 100 тысяч.

Среди прочего — в Омске решается вопрос лечения оппозиционера Алексея Навального в Германии.

О главных новостях утра 21 августа рассказываем подробнее.

Расширение "красной" карантинной зоны



Накануне министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов и районов, которые попали в "красную" карантинную зону. Так, значительные карантинные ограничения должны ввести в Коломые, Ивано-Франковской области, Косовском и Тисменицком районах Ивано-Франковской области; в Самборе Львовской области; в Беляевке Одесской области; в городах Дубно и Острог, Костопольском, Радивиловском и Ровенском районах Ровенской области; в Черновцах, Заставновском и Кицманском районах Черновицкой области.

Фото из открытых источников

Отмечается, что новое эпидемическое зонирование, принятое на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начнет действовать с 00:00 понедельника, 24 августа.

Вероятная дата встречи советников "нормандской четверки"

Встреча советников "нормандской четверки" может состояться уже до конца этого месяца. Возможно, советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся 28 августа.

По данным источника "РБК-Украина", встреча советников "нормандской четверки" может состояться в Париже или Берлине.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро выявлено 100 643 случаев заболевания коронавирусом, из них 51 078 человек выздоровели, 2207 — умерли.

Ряд депутатов и должностных лиц Львовского городского совета заразились COVID-19.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 21 августа выявлено 22 862 465 случаев коронавируса, из них 15 517 694 людей выздоровели, 797 117 — умерли.

Всемирная организация здравоохранения не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания COVID-19.

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Ситуация в Беларуси

Министерство обороны Беларуси не исключает, что протесты в стране могут привести к гражданской войне или военному конфликту.

А тем временем правоохранители задержали председателя стачкома Минского автомобильного завода Евгения Бохвалова.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены фальсификациями при проведении президентских выборов в Беларуси. Власти США также призывают правительство Беларуси отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.

Что известно о лечении Алексея Навального

Франция и Германия заявили о готовности оказать лечение и помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному. При этом Франция готова предоставить ему убежище.

Сегодня из Германии в Омск отправится самолет, который сможет доставить политика на лечение в клинику Charite в Берлине.

Однако главный врач больницы скорой помощи №1 в городе Омск Александр Мураховский сообщил, что состояние оппозиционного российского политика Алексея навального не позволяет его перевозить.

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Хакеры слили в сеть личные данные 235 млн пользователей

Специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных. В открытом доступе оказалась информация о 235 млн пользователей Instagram, YouTube и TikTok. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация, изображения.

Такую базу данных будет очень просто использовать ботам для генерирования целевых спам-комментариев.

Джо Байден идет в президенты

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".

Он пообещал быть "союзником света, а не тьмы".

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Неприцельные выстрелы из пулемета крупного калибра раздавались вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил возле Новоалександровки.

С начала текущих суток, 21 августа, на всех участках наблюдалась тишина.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Погода на 21 августа

В Укргидрометцентре сообщили, что сегодня ожидаются дожди с грозами, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях.

В западных регионах температура воздуха днем составит от +26 до +28, а ночью от +15 до +18 тепла. В северных и восточных областях областях днем будет от +23 до +30. Ночью столбики термометров опустятся до +14 +20.

Прогноз погоды на 21 августа Укргидрометцентр

В южных и центральных областях температура воздуха днем будет в пределах +28 +34, а ночью она опустится до +16 +21.

В столице сегодня дождливо. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +29, а ночью от +17 +19 тепла.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 21 августа НБУ установил на уровне 27,48 грн, евро — 32,55 грн, российский рубль — 0,372 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 16 коп. Евро подешевел на 10 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 21 августа средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет", составляют (в грн):