Рассекречивание файлов FinCEN: Как крупнейшие банки мира прикрывали мафиози в отмывании денег

Отмывание денег приобрело мировые масштабы Фото из открытых источников

Оказалось, что самые добросовестные и честные банки планеты задействованы в тысячах преступных финансовых схем

На днях Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал первую часть данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News и теперь путешествуют по миру – через прессу, телевидение и интернет. За два дня почти 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к документам FinCEN.

Это файлы, в которых речь идет о транзакциях на сумму почти $2 трлн и большинство из этих транзакций не являются законными. Из обнародованных данных известно, что некоторые из крупнейших банков мира с безупречной репутацией на протяжении многих лет позволяли финансовым преступникам отмывать деньги. Фактически публикация секретной информации, что имеет прямое отношение к властным кругам США и так или иначе затрагивает магнатов со всего мира, является утечкой данных.

Далее рассказываем, что такое FinCEN-файлы и о том, почему они так сильно повлияли на мировой финансовый рынок, подорвав доверие одних акул бизнеса к другим.

Что такое файлы FinCEN и почему они так важны

О недавней утечке данных говорят как о самой масштабной из-за того, что раскрытые документы являются едва ли не самыми секретными документами международной банковской системы из тех, которые сейчас существуют в мире.

Файлы FinCEN – это более 2,5 тысячи документов, большинство из которых являются отчетами, которые банки отправляли властным структурам США с 2000 по 2017 год.

FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – это управление по противодействию финансовым преступлениям, бюро, входящее в структуру Министерства финансов США. Специалисты бюро собирают и анализируют информацию о финансовых операциях для борьбы с самыми болезненными финансовыми преступлениями нашего времени – отмыванием денег и финансированием терроризма как внутри США, так и во всем мире.

Отчеты о подозрительных операциях формирует банк, если заметил в действиях своих клиентов намеки на недобросовестность. Такой отчет направляется банком в органы власти. Банки должны следить, чтобы они прямо или косвенно не стали инструментом для клиентов, желающих отмыть деньги или перевести их в обход закона.

Зафиксировав подозрительную операцию клиента, банк должен сразу перестать принимать его "грязные" деньги. А имея неопровержимые доказательства финансовых преступлений, банк обязан прекратить движение таких денег.

По банковским правилам, файлы из отчетов могут быть использованы лишь для сообщения о подозрительном поведении клиента, но сами по себе они не являются доказательствами преступлений.

Кстати, за последние несколько лет имели место несколько крупных утечек данных финансовой информации в мире и в частности в США. Однако, непосредственно файлы FinCEN были обнародованы впервые – и это не просто документы нескольких компаний, это что-то вроде каталога отчетной информации, систематизированной на основе данных, полученных от ряда крупных банков из разных стран.

В бюро FinCEN заявили, что беспрецедентная утечка данных может повлиять на национальную безопасность США, поставить под угрозу расследование и безопасность тех, кто подает отчеты в FinCEN. И вот почему.

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О чем мы узнали из утечки данных FinCEN

Большая часть документов демонстрирует цепочку махинаций российских бизнесменов, которые в свое время использовали американские банки, чтобы избежать санкций. А санкции в свою очередь были направлены на то, чтобы помешать олигархам переправлять деньги на Запад. Махинации были реализованы не только россиянами, но и американскими и украинскими олигархами.

К примеру, сообщается, что один из друзей президента России Владимира Путина использовал Barclays Bank (британский глобально системно значимый банк) в Лондоне, чтобы избежать санкций, которые могли помешать ему пользоваться финансовыми услугами на Западе.

Россияне Владимир Потанин и Олег Дерипаска пользовались услугами банка BNYM для проведения сомнительных операций по переводу средств за границу.

Банк HSBC (крупнейший банк Великобритании, один из крупнейших публичных компаний и самых дорогих брендов мира, глобально системно значимый банк) позволял мошенникам перемещать украденные миллионы долларов по всему миру. Самое интересное то, что это продолжалось даже после того, как в банке узнали от американских следователей о незаконности такой схемы.

Кстати, именно Великобритания имеет повышенный риск в контексте финансовых операций (после Кипра) из-за огромного количества зарегистрированных там компаний, фигурирующих в отчетах FinCEN – это более 3000 учреждений.

Немецкий Deutsche Bank передавал "грязные" деньги представителям организованной преступности, террористам и наркоторговцам.

Standard Chartered (банк со штаб-квартирой в Лондоне) переводил наличные средства в Arab Bank более десяти лет после того, как счета клиентов в иорданском банке использовались для финансирования терроризма.

JP Morgan Chase (американский финансовый холдинг) осуществлял переводы на сумму более $1 млрд, которые были связаны с Семеном Могилевичем, который включен в перечень 10-ти самых разыскиваемых ФБР преступников.

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Как украинские олигархи задействованы в отчетах FinCEN

Не только американцы и россияне реализовывали заведомо незаконные финансовые операции. Как стало известно из обнародованных данных FinCEN, украинские олигархи также довольно часто фигурируют в секретных файлах.

Главный редактор Следствия.Инфо Анна Бабинец рассказывает, что среди гипотетически подозрительных операций фигурируют компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Андреем Клюевым, соратником Виктора Януковича Полом Манафортом и Юрием Иванющенко.

К тому же известно, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ в 2014 году перевел со счетов "Надра Банка" за границу более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух крупнейших банков мира — Standard Chartered и Bank of New York Mellon.

В отчетах указано, что в августе 2018 года компания Фирташа Bothli Trade AG отправила $78 101 на счета банка Standard Chartered Bank в Periyasamy Sunderalingam, который якобы помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам, чтобы заключить договора относительно добычи полезных ископаемых.

Другие компании, связанные с Фирташем, — DF Investments Limited и Ladis Holding Ltd — перевели более $70 млн для развития проектов недвижимости неустановленным бенефициарам, оплаты ювелирных изделий и для перевода денег через оффшоры для дачи взяток украинским чиновникам.

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Что значит утечка данных FinCEN

Журналисты-расследователи проанализировали более 2100 отчетов от банков во всем мире. Известно, что только в 2019 году специалисты FinCEN получили более 2 миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы – более 12 миллионов.

Расследование показало, что крупные банки провели операции на сумму 2 трлн долларов, которые потом сами и признали подозреваемыми. Получается, что банки сообщали специалистам FinCEN о "подозрительной активности" уже после того, как получили за них комиссию.

Таким образом, получается, что банки обслуживают в качестве своих клиентов вероятных мафиози, мошенников и олигархов, которые находятся под санкциями. Эти клиенты получали прибыль от легализации "грязных денег", придумывая различные способы их отмывания. Они переводили деньги, полученные от торговли наркотиками или от коррупции, на счет банков, которых невозможно заподозрить в связи с преступниками.

Как бы там ни было, но эта утечка данных дает представление о том, что именно банки на самом деле знают о потоках "грязных" денег со всего мира и зная, что поступают противозаконно, продолжали позволять преступникам перемещать триллионы долларов сомнительного происхождения в те страны и на те цели, которые им заблагорассудится. Фактически это – отмывание денег и легализация средств, полученных преступным путем.

Эта ситуация показывает, как на самом деле просто получить доступ к Международному финансовому рынку для коррумпированных политиков, ведущих нечестную деятельность, а также для бизнесменов и наркоторговцев.

На фоне этого в понедельник, 21 сентября, финансовый рынок обвалился. По итогам торгов в Гонконге акции британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара. Обвал довел стоимость акций банка HSBC до минимального за 25 лет уровня.