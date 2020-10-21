Рассекречивание архивов времен СССР, вероятное изменение процедуры банкротства и захват заложников в Грузии: Главное за 21 октября

Завершился очередной рабочий день, поэтому подытожим актуальные новости среды

Заседание правительства Фото из открытых источников

Сегодня Кабинет министров Украины провел заседание, на котором принял ряд решений – рассекретил до 40 документов времен СССР, выделил средства на противоэпидемические мероприятия в школах.

Также сегодня стало известно, кто профинансирует всенародный опрос, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Решение Кабмина

Кабинет министров Украины на заседании 21 октября одобрил проект закона О публичных консультациях, являющийся частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль Telegram Денис Шмигаль

Также по предложению Министерства образования и науки правительство выделило 540 млн гривен на противоэпидемические средства защиты в школах. Министры поддержали решение по совершенствованию механизма работы "единого окна" на таможне.

К тому же, правительство сняло гриф секретности с 39 документов времен СССР, которые были приняты в 1937-1987 годах.

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Кто финансирует "всенародный опрос" Зеленского

Всенародный опрос, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, проведут за деньги партии "Слуга народа". Политсила заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Кроме того отмечают, что партия не получает государственного финансирования, а передает эти деньги на борьбу с COVID-19.

Уменьшение полномочий Рожковой

Правление Национального банка Украины приняло решение о передаче главе НБУ Кириллу Шевченко большинства полномочий его первого заместителя Екатерины Рожковой.

Екатерина Рожкова Фото из открытых источников

Отныне она будет осуществлять руководство подразделений по вертикали "регулирования финансового сектора".

Борьба с коронавирусом в Украине и мире

В Украине снова зафиксировали антирекорд суточного прироста количества больных коронавирусом — более 6700 человек.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей областей начать подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и увеличении коечного фонда.

Стало известно, что COVID-19 заболел бывший спикер Рады Владимир Литвин.

Владимир Литвин Фото из открытых источников

В МОН рассказали, что 1-4 классы после каникул вернутся к стационарному обучению, 5-11 – в зависимости от эпидситуации.

А тем временем Европейская комиссия заключила третье соглашение с американским разработчиком Johnson & Johnson о закупке потенциальной вакцины против коронавируса. Речь идет о 400 млн доз вакцины.

Закон о разведке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке".

Он отметил, что поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки приобретать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

Что с водой в Крыму

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, без участия Украины. Он выразил убеждение, что Украина "перекрыла кран".

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Между тем, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко отметил, РФ в последнее время активно продвигает тему отсутствия водоснабжения в оккупированном Крыму для того, чтобы переложить ответственность за эту проблему на Украину.

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Заложники в банке в Грузии

В Грузии двое мужчин совершили нападение на филиал "Банка Грузии" и взяли в заложники работников и клиентов учреждения.

В Грузии взяли в заложники работников и клиентов банка Фото из открытых источников

Инцидент произошел в городе Зугдиди. По предварительной информации, один из преступников вооружен автоматом и гранатой.

Вероятное изменение процедуры банкротства

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4220, который имеет целью изменить процедуру банкротства на период карантина.

Изменения в Кодекс о процедурах банкротства, по мнению автора, необходимы, ведь из-за карантинных ограничений затягивается производство по делам о банкротстве.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали комментарий политолога Александра Лазарева о снятии санкций РФ с трех украинских предприятий.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым в числе читателей стало заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о возможности России обеспечить Крым водой.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua опубликовано несколько крупных материалов:

Надежда на безвиз: Упростят ли украинцам визовый режим с Великобританией

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