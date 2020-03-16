Пятеро больных коронавирусом в Украине, срочное обращение Зеленского и отмена Евровидения: Главное за 16 марта

Фото из открытых источников

Практически все новости сегодня так или иначе связаны с коронавирусом в Украине

В течение понедельника, 16 марта, ежечасно поступали новости об изменениях в мире, вызванных коронавирусом. К примеру, стало известно еще о двух случаях заражения в Черновицкой области и о значительном улучшении состояния первого больного в Украине, а также об отмене конкурса Евровидение. Рассказываем далее о главных новостях, ставших по-настоящему неожиданными в этот понедельник.

Срочное обращение президента Зеленского

Сегодня после обеда президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к правительству - он призвал с 12:00 18 марта утвердить прекращение работы метро, железной дороги, авиа- и автобусных перевозок между городами.



В Украине новые случаи заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом. Среди новых случаев – двое женщин в Черновицкой области, у которых лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Сейчас медики работают с контактными лицами.

Фото из открытых источников

Известно, что всего вирусологическая референс-лаборатория исследовала более 500 образцов, а 9 сейчас еще исследуются. Следовательно, в Украине выявлено пять случаев заболевания коронавирусом – в Черновицкой и Житомирской областях.

Тем временем коронавирус обнаружили еще у двух украинцев, которые находятся в Польше.

Актриса Ольга Куриленко больна коронавирусом

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Сейчас она находится в самоизоляции.

Фото из открытых источников

"Сижу дома в изоляции с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно!" - написала Куриленко в Instagram.

Карантин в регионах Украины

Львов – все развлекательные заведения закрыты, в центре города – безлюдно, представители разных конфессий обратились к верующим с просьбой ограничить посещение храмов. Работают только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции.

Фото из открытых источников

Запорожье – в городе пока нет ни одного больного коронавирусом, но местная власть решила перестраховаться, чтобы предупредить распространение заболевания. Поэтому временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек, ТРЦ, строительные рынки, заведения общественного питания, клубы, бары, дискотеки.

Одесса – закрыты кинотеатры, музеи, детские клубы, площадки, фитнес-клубы, бассейны. Работают только аптеки и продуктовые магазины.

Тернополь – со вторника, 17 марта, планирует закрыть рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

Киев – мэр города Виталий Кличко распорядился закрыть все рестораны, ТРЦ, рынки, дискотеки, массажные салоны, SPA, парикмахерские, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек. Еще КГГА планирует ввести ограничения на въезд и выезд из Киева с 17 марта. А первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в свою очередь рассказал, что до вечера 16 марта в Киев поступят 4 тысячи тестов на определение коронавируса, при том что 5 тысяч в столице уже есть.

Тем временем президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19, которая будет мониторить ситуацию и нарабатывать предложения относительно эффективных мер борьбы с коронавирусом в Украине.

У первого инфицированного коронавирусом в Украине отрицательный результат теста

У мужчины из Черновцов, который, вернувшись из Италии, стал первым в Украине инфицированным коронавирусом, тест на COVID-2019 показал отрицательный результат. По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, о выздоровлении можно будет говорить тогда, когда у пациента будет два подряд отрицательных результата тестирования на коронавирус.

Через двое суток у мужчины повторно отберут образцы, и если результат будет снова отрицательный, можно говорить о выздоровлении и выписке пациента.

АМКУ будет расследовать подорожание рейсов "МАУ" из-за коронавируса

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины проведет расследование относительно повышения авиакомпанией "МАУ" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения из-за коронавируса. Расследование будет вестись по факту обращения граждан, которые приводят такие факты – билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи гривен, тогда как накануне стоил менее 10 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он подчеркнул – если нарушения будут выявлены, МАУ будет грозить штраф в размере до 10 % годового дохода компании.

Порошенко прибыл в ГБР

По состоянию на 17:00 известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко на двух автомобилях марки Mercedes заехал на территорию Государственного бюро расследований.

В Нидерландах обнаружили антитело против коронавируса

Исследователи медицинского центра в Роттердаме и Утрехтского университета заявили, что нашли антитело против коронавируса.

"Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу", - рассказал профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

По его словам, работа продолжается, а действенность антитела должна быть проверена на человеке, поэтому о результатах говорить еще рано, потому что все эти исследования могут затянуться на месяцы. К тому же сейчас исследования должны получить одобрение от других ведущих ученых в области биологии.

В США стартуют испытания вакцины против коронавируса

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. 16 марта первый участник испытаний должен получить экспериментальную дозу.

Фото из открытых источников

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они получат различные дозы вакцины от биотехнологической компании Moderna.

Также американские ученые анонсировали вероятный старт в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной компанией Inovio Pharmaceuticals. В этих испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

Евровидения не будет из-за коронавируса

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2020", первый этап которого должен был состояться 4 апреля, переносится на не определенную пока дату.

Ведущим полуфинала нацотбора был Сергей Притула Фото из открытых источников

"Сегодня днем правительство Нидерландов приняло решение продлить запрет на мероприятия, в которых принимали бы участие более 100 посетителей, до понедельника, 6 апреля. Поэтому Евровидение в концерте 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля", - сообщили в пресс-службе конкурса.

Левина экстрадировали в Украину для избрания меры пресечения

16 марта Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, экстрадировали в Украину.

Алексей Левин в суде Бургаса из открытых источников

Сообщается, что самолет с Левиным уже прилетел на территорию Украины. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Украины первый транзит газа между странами ЕС

Сегодня "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит первых объемов газа между двумя странами Европейского Союза. Немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки газа через территорию Украины по маршруту Венгрия – Словакия.

Примечательно, что в этой операции газ учитывается в энергетических единицах, как и по транзитной сделке с Газпромом.

Видео дня

Самым популярным за сегодня на YouTube-канале телеканала ZIK стало видео, в котором народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказывает о лице, пытавшемся вывезти из Украины медицинские маски.

Обсуждение

Самым интересным для читателей сегодня на Facebook-странице телеканала ZIK стало обращение Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом.