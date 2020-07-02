Путин вне времени: Как россияне голосовали за внесение поправок в Конституцию РФ

В России завершилось голосование за внесение поправок в Основной закон страны, и полученный результат вполне ожидаемый

Всероссийский референдум - 2020 ТАСС

Голосование за изменения в Конституцию России продолжалось неделю, кое-где проходило онлайн-голосование. Причиной длительного волеизъявления стали меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Результат голосования россиян оказался вполне ожидаемым — поправки в Основной закон поддержало большинство граждан.

Рассказываем подробнее о ходе голосования, а также о реакции общественности и международного сообщества на всероссийское волеизъявления.

Что решили россияне

ЦИК Российской Федерации закончила подсчет голосов на всероссийском голосовании. По результатам референдума 77,92% избирателей поддержали поправки в Конституцию.

Против поправок высказались 21,27% избирателей. По последним данным Центральной избирательной комиссии, явка по всей стране составляет около 65%. Наибольшая поддержка поправок зарегистрирована в Чечне (97,92%), Туве (96,79%), аннексированном Крыму (90,07%).

Единственный округ, где не поддержали внесение изменений в Конституцию, это Ненецкий автономный округ. Там проголосовало против 55,25% избирателей, за — 43,78%.

А вот за рубежом большинство россиян были против поправок — в Лондоне голоса "за" отдали 19,33% избирателей, "против" - 80,49%. В Германии против изменений проголосовали 52,2% избирателей, в Австрии — 60%.

При этом в ЦИК отметили, голосование признано состоявшимся - комиссии не известно о случаях, которые могут повлиять на результат. При этом, количество обращений в ЦИК РФ 28 июня по поводу принуждения к голосованию по внесению поправок в Конституцию России увеличилось до 113.

Какие поправки внесли в Конституцию РФ

Подготовка к изменению Основного закона России длилась с прошлого года. Ко второму чтению документа в парламенте был внесен ряд предложений, которые были одобрены и добавлены к документу.

Так среди прочего россияне одобрили обнуление президентских сроков, что позволит действующему президенту Владимиру Путину оставаться на посту до 2036 года. По мнению пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, результаты волеизъявления это "де-факто триумфальный референдум о доверии президенту Путину".

Путину обнулили президентские сроки РБК

Также в Конституции РФ закрепили поправку о вере в Бога, об институте брака между мужчиной и женщиной (государство возьмет на себя обязанности по его защите). Также документом запретили "умалять значение подвига народа при защите Отечества". Эти поправки к своему же законопроекту внес сам Путин в последний день, когда это было возможно по закону.

Кроме того, русскому языку присвоят статус "языка государствообразующего народа", а детей будут считать "важнейшим приоритетом государственной политики России".

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Госдума получит право утверждать министров и вице-премьеров, президент в свою очередь получит право распускать ее, если согласование не пройдут больше трети его кандидатур. Кроме того, бывшие президенты получат право пожизненно занимать пост сенатора, а премьер-министр будет нести "персональную ответственность" перед главой государства.

Однако остались и такие, кто не согласен с предложенными и уже утвержденными изменениями в Конституцию РФ.

Так, 1 июля в центре Москвы состоялась демонстрация, на акцию протеста собралось несколько сотен человек. Депутат Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, заявил, что голосование означает "конец верховенства права в России".

Голосование в Крыму и на Донбассе

На временно оккупированной территории Донбасса референдум не проводился, однако представители НВФ обеспечили организованные поездки горожан, кто имеет паспорта РФ, на голосование в Ростовскую область.

А вот в аннексированном Крыму референдум организовали. К тому же в ЦИК России отметили, что явка избирателей была более 80%, а изменения поддержали более 90% избирателей.

При этом в Меджлисе крымскотатарского народа назвали всероссийский референдум "еще одним преступлением, которое совершается Российской Федерацией в нарушение основных принципов и общепризнанных норм международного права".

Меджлис крымскотатарского народа призвал ООН, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, парламенты и правительства государств к усилению международного политического, дипломатического, экономического давления с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Украина также призвала страны-члены ООН осудить проведение Россией голосования по поправкам к конституции в аннексированном ею Крыму, а также привлечение к этому процессу жителей Донбасса.

В официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в адрес генерального секретаря ООН отмечалось, что участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

Реакция международного сообщества на референдум в Крыму

Европейский Союз категорически высказался относительно всероссийского референдума. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано заявил, что не признает незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведения голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

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Кроме того, Стано констатировал, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые сейчас не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в выборах, организованных Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил дипломат.