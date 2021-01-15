Путешествия в условиях пандемии: Какие страны и на каких условиях открыли свои границы для иностранцев

Считанные страны готовы принимать иностранцев без отрицательного теста на коронавирус

Фото из открытых источников

Страны понемногу открывают свои границы. Появилось больше возможностей и у украинцев посетить другие государства, однако в некоторых – требуют дополнительные документы или устанавливают ограничения времени пребывания.

Куда могут путешествовать наши граждане и какие документы дополнительно нужны, рассказываем подробнее.

В какие страны могут путешествовать украинцы

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что для украинцев открыты границы 83 стран. Такая информация была актуальной по состоянию на 14 января. Однако в большинстве из них нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус.

МИД Украины

Так, в целом полностью открыты для украинцев границы следующих стран:

Казахстан;

Непал;

США – введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран членов Шенгенского Соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики Иран. С 26 января 2021 года вступают в силу новые правила по карантинным ограничениям для иностранных граждан, путешествующих в США. В частности они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия;

Бразилия (при наличии отрицательного теста);

Чили – иностранцы, которые прибывают в Республику Чили, должны предоставить страховой полис, покрывающий случаи COVID-19, иметь отрицательный результат теста PCR на коронавирус, сделанный не более чем за 144 часа до прибытия на территорию государства. Обязательным является прохождение 10-дневного карантина. После этого возможно сделать тест на COVID-19;

Турция – при наличии отрицательного теста на COVID-19;

Египет – при наличии отрицательного теста на коронавирус или сделать тест в одном из 4-х аэропортов курортных городов;

Черногория – с января украинцы могут путешествовать без теста на COVID-19. Посольство Украины сообщило: "Министерство Здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением пандемии. Разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста и разрешено междугороднее движение";

большинство стран Африки.

Министр напомнил, что в конце 2020 года украинцы могли без помех добраться до чуть более 60 государств.

В МИД рекомендуют украинцам перед путешествием ознакомиться с дополнительными требованиями, которые действуют при пересечении границы выбранной страны. Узнать об условиях можно по ссылке.

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Новые ограничения на въезд украинцев в другие страны

Многие страны с нового года ужесточили требования к путешествующим. В том числе и украинцам, ведь COVID-19 не спешит сбавлять темпы распространения в мире.

Так, с 14 января штаб гражданской защиты Республики Хорватия обновил решение по временному запрету и ограничению пересечения границы страны.

Новым решением, которое будет действовать до 31 января, лица, в том числе и граждане Украины, прибывающие в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за свой счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции).

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии оставления территории страны в течение 12 часов с момента въезда.

Украинцы, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию по исключительным основаниям – Медицинские работники, пограничники, работники в транспортной отрасли и другие.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, или с обязательным прохождением самоизоляции к сдаче соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

С 15 января всем гражданам Украины, прибывающим в Англию, нужно обязательно иметь отрицательный результат теста на COVID-19. "С 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан перед поездкой", – рассказали в посольстве Великобритании в Украине.

Также в посольстве уточнили, что тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта не ранее, чем за три дня до вылета.

К тому же пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров Британии, должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результатов тестов. Сейчас это включает и путников из Украины.

Между тем Австрия с 15 января начала требовать от граждан Украины, имеющих право на въезд, заполнение специальной онлайн-анкеты. "Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего отрицательного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", – рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Анкета доступна по ссылке.

В общем, в январе 2021 года страны разрешают пересечение границы в случае крайней необходимости – как то, смерть родственников, проживание мужа или жены в стране, и тому подобное.

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Границы каких стран до сих пор закрыты

В декабре 2020 года Швеция продолжила ограничения на въезд в страну для граждан не из государств Евросоюза. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года. Установлены исключения для граждан некоторых стран, однако Украины в этом перечне нет.

Также не спешат открывать свои границы среди других Венгрия, Китай, Монголия, Беларусь, Российская Федерация, Венесуэла и некоторые страны Африки.