Проверка взрывоопасных веществ по Украине, антирекорд коронавируса и попытка самосожжения во Львове: Главное за 6 августа
В этот четверг у Украины статистика инфицирования COVID-19, какой еще не было
Сегодня мы узнали новое о недавних смертоносных взрывах в Бейруте, к тому же стало известно о вероятном усилении карантина в столице и о статистике заболеваемости коронавирусом – имеем беспрецедентный антирекорд. Далее рассказываем об этих и других событиях этого четверга.
Новое о коронавирусе в Украине
По состоянию на утро 6 августа в Украине обнаружили 1318 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 76 808 случаев, из них 1819 человек умерло.
В связи с эпидемической ситуацией к ослаблению карантина не готовы 10 областей Украины: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская.
В Минздраве заявили – если ситуация не стабилизируется, то на завтрашнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.
Также о вероятности возврата жесткого карантина заговорил и мэр города Киева Виталий Кличко. Это связано с очередным антирекордом инфицирования – за последние сутки коронавирус в столице диагностировали у 180 человек.
Украинцы в Бейруте просят о денежной помощи
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после взрыва в порту Бейрута в посольство Украины в Ливане обратились 30 украинцев с просьбой о выплате денежной помощи.
Три украинские семьи из Бейрута обратились в посольство из-за повреждений их жилищ. Одна украинка сообщила о разрушении ее квартиры и телесных повреждениях, которые получила. Украинское посольство занимается судьбой этих граждан.
Лукашенко приглашает в Беларусь генпрокуроров Украины и России
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК "Вагнер".
"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они осуществляли на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете обнаружено, мы знаем", - отметил Лукашенко.
Из-за этого он поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России. После чего председатель Следственного комитета доложит сторонам вместе с Комитетом госбезопасности оперативную информацию о событиях, а также информацию следователей.
Суд отменил арест коллекции картин Порошенко
Арест коллекции картин бывшего президента Петра Порошенко отменил Киевский апелляционный суд.
Арест на имущество — 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.
Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляционную жалобу, в которой, в частности, указал, что в этом деле нет обоснованного подозрения в совершении пятым президентом уголовного преступления, и констатировал отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины.
Проверка условий хранения взрывоопасных веществ в Украине
Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять меры по защите экономических интересов государства.
Цель – оценка состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.
К тому же Зеленский призвал Дениса Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине и принять меры для предотвращения чрезвычайным ситуациям. Будет проведена оценка состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей.
Годовой тариф на газ
Национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на голубое топливо в рамках тарифа "годовой".
Он предусматривает, что за кубометр газа потребителям придется отдать 4,73 гривны с НДС и без учета доставки. Подключение к этому тарифу будет доступно с 15 августа 2020 года.
Попытка самосожжения активистки во Львове
Брату львовской активистки Елены Живко, которая угрожала самосожжением, избрали меру пресечения – мужчину отправили под домашний арест.
Вчера активистка Елена Живко заявила, что совершит самосожжение, потому что ей угрожают, на нее и ее семью оказывают давление, ее пытались отравить, а ее родственникам приходят повестки от правоохранителей.
Последней каплей для нее стало задержание ее двоюродного брата, который вез тяжелобольного отца на срочную операцию в Киев.
Сегодня в Галицком суде Львова брату Елены избирали меру пресечения. И снова она могла себя поджечь, но правоохранители успели вовремя среагировать и жертв удалось избежать.
На станцию "Академик Вернадский" посетили пингвины
На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины.
"Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который покинул нашу станцию "Академик Вернадский" и поплыл в теплые края? Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого времени года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас) вернулись", – сообщили ученые из Антарктиды.
Интересно, что обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).
Видео дня
На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео о том, как сегодня женщина хотела облить себя бензином во Львове, причиной назвав беззакония.
Обсуждение
А на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего комментировали сообщение о том, как президент Зеленский охарактеризовал Леонида Кравчука на посту главы украинской делегации в ТКГ.
Вместо бонуса
Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:
Жестокое избиение украинок Луговой и Кирилюк: Что объединяет насилие на турецком курорте и в поезде "Укрзализныци"
Кравчук и Фокин возвращаются: Чем будут заниматься первый президент и первый премьер Украины в ТКГ