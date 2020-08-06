Проверка взрывоопасных веществ по Украине, антирекорд коронавируса и попытка самосожжения во Львове: Главное за 6 августа

В Украине статистика только растет Фото из открытых источников

В этот четверг у Украины статистика инфицирования COVID-19, какой еще не было

Сегодня мы узнали новое о недавних смертоносных взрывах в Бейруте, к тому же стало известно о вероятном усилении карантина в столице и о статистике заболеваемости коронавирусом – имеем беспрецедентный антирекорд. Далее рассказываем об этих и других событиях этого четверга.

Новое о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 6 августа в Украине обнаружили 1318 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 76 808 случаев, из них 1819 человек умерло.

В связи с эпидемической ситуацией к ослаблению карантина не готовы 10 областей Украины: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская.

В Минздраве заявили – если ситуация не стабилизируется, то на завтрашнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.

Также о вероятности возврата жесткого карантина заговорил и мэр города Киева Виталий Кличко. Это связано с очередным антирекордом инфицирования – за последние сутки коронавирус в столице диагностировали у 180 человек.

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Украинцы в Бейруте просят о денежной помощи

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после взрыва в порту Бейрута в посольство Украины в Ливане обратились 30 украинцев с просьбой о выплате денежной помощи.

Reuters

Три украинские семьи из Бейрута обратились в посольство из-за повреждений их жилищ. Одна украинка сообщила о разрушении ее квартиры и телесных повреждениях, которые получила. Украинское посольство занимается судьбой этих граждан.

Лукашенко приглашает в Беларусь генпрокуроров Украины и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК "Вагнер".

Александр Лукашенко во время совещания БЕЛТА

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они осуществляли на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете обнаружено, мы знаем", - отметил Лукашенко.

Из-за этого он поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России. После чего председатель Следственного комитета доложит сторонам вместе с Комитетом госбезопасности оперативную информацию о событиях, а также информацию следователей.

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Суд отменил арест коллекции картин Порошенко

Арест коллекции картин бывшего президента Петра Порошенко отменил Киевский апелляционный суд.

Арест коллекции картин Порошенко Фото из открытых источников

Арест на имущество — 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.

Адвокат Порошенко Игорь Головань подал апелляционную жалобу, в которой, в частности, указал, что в этом деле нет обоснованного подозрения в совершении пятым президентом уголовного преступления, и констатировал отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины.

Проверка условий хранения взрывоопасных веществ в Украине

Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно принять меры по защите экономических интересов государства.

Цель – оценка состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

К тому же Зеленский призвал Дениса Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине и принять меры для предотвращения чрезвычайным ситуациям. Будет проведена оценка состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей.

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Годовой тариф на газ

Национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на голубое топливо в рамках тарифа "годовой".

naftogaz.com

Он предусматривает, что за кубометр газа потребителям придется отдать 4,73 гривны с НДС и без учета доставки. Подключение к этому тарифу будет доступно с 15 августа 2020 года.

Попытка самосожжения активистки во Львове

Брату львовской активистки Елены Живко, которая угрожала самосожжением, избрали меру пресечения – мужчину отправили под домашний арест.

Елена Живко Скриншот видео

Вчера активистка Елена Живко заявила, что совершит самосожжение, потому что ей угрожают, на нее и ее семью оказывают давление, ее пытались отравить, а ее родственникам приходят повестки от правоохранителей.

Последней каплей для нее стало задержание ее двоюродного брата, который вез тяжелобольного отца на срочную операцию в Киев.

Сегодня в Галицком суде Львова брату Елены избирали меру пресечения. И снова она могла себя поджечь, но правоохранители успели вовремя среагировать и жертв удалось избежать.

На станцию "Академик Вернадский" посетили пингвины

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины.

На станцию к украинским полярникам пришли пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

"Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который покинул нашу станцию "Академик Вернадский" и поплыл в теплые края? Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого времени года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас) вернулись", – сообщили ученые из Антарктиды.

Интересно, что обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео о том, как сегодня женщина хотела облить себя бензином во Львове, причиной назвав беззакония.

Обсуждение

А на официальной странице ZIK в Facebook читатели больше всего комментировали сообщение о том, как президент Зеленский охарактеризовал Леонида Кравчука на посту главы украинской делегации в ТКГ.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua мы опубликовали несколько интересных эксклюзивных материалов. Вот они со ссылками:

Жестокое избиение украинок Луговой и Кирилюк: Что объединяет насилие на турецком курорте и в поезде "Укрзализныци"

Кравчук и Фокин возвращаются: Чем будут заниматься первый президент и первый премьер Украины в ТКГ