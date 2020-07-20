Проверка деклараций Зеленского и Порошенко, задержание экс-главы "Укравтодора" и увольнение тренера "Динамо": Главное за 20 июля

Владимир Зеленский Офис президента

Декларации о доходах первых лиц государства заинтересовали антикоррупционеров

Сегодня стало известно, что вакцину от коронавируса могут окончательно найти меньше, чем через год. Также мы узнали, что агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку бывшего и действующего президентов Украины. К тому же столичный футбольный клуб "Динамо" уволил тренера. Далее рассказываем об этих и других главных событиях этого понедельника.

Задержание экс-главы "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура взялись проводить обыски в офисах "Укравтодора", компаний-участниц тендеров государственного агентства и в помещениях бывших должностных лиц ведомства. Международная следственная группа обыскивает жилища и граждан Польши, которых подозревают в участии в преступной организации.

НАБУ установило, что должностные лица "Укравтодора" создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

Новости по теме: Экс-чиновник пытался передать 6 млн долларов взятки Холодницкому и руководству НАБУ, - САП

Возобновление работы детских санаториев в Киеве

С 21 июля в столице восстанавливается работа шести муниципальных санаториев для детей. По словам мэра Киева Виталия Кличко, с 27 июля дети смогут начать там реабилитацию и лечение. Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил, регламентов и будут заполнены на 50%.

Годовщина убийства Павла Шеремета

20 июля 2016 года погиб журналист Павел Шеремет. Сегодня, в четвертую годовщину его смерти в Киеве на улице Ивана Франко – недалеко от дома, где он жил и погиб, открыли мемориал его памяти.

Открытие мемориала Павла Шеремета Массе Найем

В этот день президент Владимир Зеленский заявил, что дело Павла Шеремета находится под контролем украинского общества, которому нужны четкие ответы и неопровержимые доказательства.

"В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободную мысль и слово. И обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Тем временем в МВД сообщили, что подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами дела убийства Шеремета уже 57 дней, тогда как материалы дела готовы для передачи в суд. Поэтому начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Новости по теме: Подозреваемая по делу Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби, - МВД

Каникулы Верховной Рады

Спикер парламента Дмитрий Разумков провел итоговую пресс-конференцию, во время которой резюмировал работу Верховной Рады в течение последних нескольких месяцев. В частности, он заявил, что в Раде пока нет законопроектов, регламентирующих проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Также председатель парламента оценил работу Рады на "четверочку", а турборежим, он уверен, оправдал себя.

Литва отменила самоизоляцию после возвращения из Украины

Литва отменила прохождение карантина для своих граждан, которые возвращаются из Украины. В стране обновили список государств, которые находятся в зоне риска и после посещения которых необходима самоизоляция. Из него исключили Украину, но внесли Исландию, Испанию и Хорватию.

Прогноз появления вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, когда появится вакцина от коронавируса. По словам заместителя главы ВОЗ Сумии Сваминатан, массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.

Она отметила, что сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже в начале следующего года.

Проверка деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций еще 13 человек, среди которых действующий президент Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко.

Кроме президентов ведомство проверит следующих должностных лиц:

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;

Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;

Илья Емец, бывший министр здравоохранения;

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;

Евгений Нищук, бывший министр культуры;

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;

Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;

Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания";

Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло".

Главное основание для проверки – это высокая должность субъекта декларирования.

Новости по теме: Две квартиры в Киеве, 9 женских сумок и 11 элитных часов: Тищенко подал декларацию

В Украине запустят е-больничные с 2021 года

Полноценный запуск электронных больничных планируется с начала 2021 года.

Укринформ

По словам заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, тестирование еще не завершено, но уже видно, какие проблемные вопросы требуют доработки.

Оформление электронных листков нетрудоспособности через медицинские информационные системы будет предусматривать применение компонента медицинских заключений. Так можно будет отследить, действительно ли человек обращался за медпомощью, а также предотвратить коррупционные риски.

Кадровые перестановки в УГО

В Управлении государственной охраны произошло несколько кадровых изменений.

Владимир Зеленский назначил Игоря Пискуна заместителем начальника Управления государственной охраны. До этого президент уволил его с должности первого заместителя, куда назначил экс-руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Увольнение тренера ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" освободило Алексея Михайличенко с поста главного тренера команды.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. EPA-EFE

Вместе с ним в отставку отправлен весь его тренерский штаб: Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Позже будет объявлено, кто возглавит команду и будет ее готовить к новому сезону.

"Руководство клуба и многочисленную армию "динамовских" болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно другой уровень", - говорится в заявлении футбольного клуба.

Видео дня

На официальном Youtube-канале ZIK больше всего просмотров собрало видео с заявлением спикера Дмитрия Разумкова о своей будущей работе на старой должности.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook читатели активно комментировали новость с заявлением депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о необходимости легализации секс-индустрии в Украине.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

Шило на мыло: Зачем правительство перекроило карту Украины и почему люди против

Праймериз "слуг народа": Что известно об Ирине Верещук и кто еще поборется за кресло мэра Киева