Противоэпидемические мероприятия и третье заседание по делу МН17: Главное за 23 марта

Началось новая рабочая неделя, поэтому стоит вспомнить, какие новости принес понедельник

Фото из открытых источников

Уже традиционно главной темой дня стала ситуация с коронавирусом в Украине и противоэпидемические мероприятия. Так, обнаружили новый случай заражения и смерти вероятно от коронавируса.

Среди прочего — нардепы поговаривают об отставке главы Минздрава, а в Нидерландах провели третье судебное заседание по делу МН17.

Об этих и других событиях рассказываем подробнее.

Противодействие коронавирусу в Украине

В аэропорту "Борисполь" во время оформления одного из рейсов у прилетевшего в столицу мужчины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

А в Ивано-Франковской области умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус, но диагноз не установили.

На внеочередном заседании Кабмин решил ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. А с 24 марта — закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя".

Чиновники сообщили, что в аэропорт "Борисполь" из китайского города Гуанчжоу прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции и другими средствами для борьбы с распространением COVID-19.

Фото из открытых источников

Отмечалось, что быстрые тесты будут использовать бригады экстренной помощи для проверки людей. Однако заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что скорая помощь будет делать анализ на COVID-19 только в случаях крайней необходимости.

Вероятная отставка главы Минздрава

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр здравоохранения Илья Емец сегодня подаст в отставку. Отставку Емца связывают с недавними высказываниями новоназначенного министра по борьбе с коронавирусом, в частности, что касается лечения больных, находящихся в группе риска - людей старше 65 лет. В Минздраве эту информацию опровергают.

Судебное слушание дела МН17

В Нидерландах состоялось третье судебное заседание по делу о сбивании пассажирского самолета рейса МН17.

Фото из открытых источников

Слушание было закрытым для прессы и родственников пострадавших, а количество прокуроров и адвокатов, допущенных в зал суда, также ограничено из-за пандемии коронавируса.

Заседание продолжалось меньше часа, рассмотрели ходатайства и запросы.

Финансовая помощь украинцам

Правительство намерено упростить получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина. Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании, которое состоится 25 марта.

К тому же, с мая трудовые пенсии будут проиндексированы на 11%, поэтому повышение получат 7 млн пенсионеров.

Ситуация с коронавирусом в мире

В Испании в течение последних 24 часов от коронавируса умерли 462 пациента. В стране зарегистрировано 33 089 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Российской Федерации обнаружили 71 новый случай заражения COVID-19, тем самым число больных возросло до 438 человек.

Организация Объединенных Наций намерена создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.

Олимпийский комитет Японии, который отвечает за организацию летней Олимпиады-2020, впервые допустил возможность переноса соревнований из-за пандемии коронавируса.

А тем временем инвестиционный банк Goldman Sachs, который является одним из крупнейших в мире, прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%.

Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK актуальным видео для зрителей стала оценка политологом Вадимом Карасевым ситуации с коронавирусом в Украине.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook активно комментировали обращение президента Украины Владимира Зеленского.