Противодействие коронавирусу, Марш патриотов и возвращение Порошенко в Украину: Главное за выходные

Начинается рабочая неделя, поэтому стоит вспомнить, какие новости принесли украинцам выходные

Эвакуированные из Италии граждане прибыли в Киев Офис президента

Главной темой 14-15 марта стала ситуация с распространением коронавируса в мире и превентивными мерами распространения СOVID-2019 в Украине. Власть порекомендовала украинцам без необходимости не выходить из дома, работодателям — установить, по возможности, удаленный график работы. Среди прочего, предлагалось временно закрыть все заведения общественного питания, ТЦ и ТРЦ.

Неспокойно и за рубежом: там тоже принимают все возможные меры для противодействия распространению коронавируса — вводят карантин и закрывают границы.

Также стоит упомянуть, что в выходные украинцы отмечали День добровольца, которому был посвящен марш в столице. Среди прочего, в Украину вернулся и пятый президент Петр Порошенко, который находился в Испании.

О главных новостях выходных рассказываем подробнее.

Коронавирус в Украине — актуальное на утро 16 марта

По последней информации, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 12 сообщений о подозрении на СOVID-19. Сообщения пришли из 6 регионов Украины - Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1. О новых случаях подтверждения инфицирования не сообщалось — в Украине 3 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19. Известно, что украинский дипломат, который работает в одной из стран, заразился COVID-19 за рубежом.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, еще в пятницу 13 марта было принято решение закрыть пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Решение введут в действие со вторника 17 марта.

Украинцы на западной границе пытаются попасть домой Страна.ua

Также 13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. И сообщил о подготовке к эвакуации граждан.

Так, в воскресенье ночью, 15 марта, в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Италии гражданами — на борту были украинцы и двое лиц, которые имеют разрешение на проживание в Украине. Эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию.

Также вернулись из Франции в Украину четыре молодежные сборные Украины по регби. Автобусы успели пересечь границу с Польшей до ее закрытия.

Проводятся и превентивные меры на местах — в столице провели дезинфекцию в общежитии медицинской академии по улице Дашавской. Житомир отменил автобусное сообщение с Радомышлем, где была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса.

В пятницу вечером власти Черновицкой области приняли решение ввести чрезвычайное положение.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал срочно закрыть заведения общественного питания и ТРЦ. Так, с 16 марта, во Львове и в Одессе закроют все заведения общественного питания и торговли для предотвращения распространения коронавируса.

В Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространение коронавируса СOVID-19.

И стоит помнить, что в случае возникновения первых симптомов заболевания нужно срочно позвонить своему семейному врачу. При появлении высокой температуры тела (выше 38 градусов) и кашля следует немедленно вызвать скорую помощь.

Марш добровольцев в Киеве

В субботу, 14 марта, в столице прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Митинг прошел под стенами Офиса президента.

Активисты также были под стенами посольства РФ в Украине. Спикер марша заявил, что участников марша 199 человек, согласно нормам карантина, однако, по данным СМИ, людей на акции было больше.

Акция возле посольства РФ 24 канал

Активисты забросали посольство России петардами и фейерверками и порвали флаг РФ. Во время акции из толпы один из присутствующих выстрелил ракетницей по зданию посольства России в Киеве.

Возвращение Порошенко в Украину

В ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину из Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона. СМИ сообщили, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили.

Промежуточные выборы в Харьковской области



На промежуточных выборах народного депутата в 179 округе лидирует самовыдвиженка Юлия Светличная. По данным экзитполов, она набрала более 71% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Пташник. Ее результат 10,98% голосов.

Противодействие коронавирусу в мире

По данным ВОЗ, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.

По состоянию на утро в мире инфицировано более 169 000 человек, умерло — 6 513 человек, выздоровело — свыше 77 000.

Власти стран пытаются сдержать распространение коронавируса. Так Польша остановила международное железнодорожное и авиасообщение, ввела запрет на въезд иностранцев и закрыла границы, в том числе со странами ЕС.

Фото из открытых источников

Власти Эстонии решили запретить въезд в страну иностранных граждан с 17 марта.

Тем временем, в двух отелях Египта - Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин из-за подозрения коронавируса у некоторых лиц, в результате чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.

Сообщили об инфицировании коронавирусом новорожденного ребенка в Лондоне.

А вот у президента США Дональда Трампа не обнаружили признаков коронавируса - он сделал тест вечером 13 марта.

Очередные обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение.

Погода на 16 марта

По данным синоптиков, температура воздуха днем в западных областях составит от +8 до +12 градусов. В центральных и южных областях будет колебаться от +6 до +8 градусов. На севере и востоке прогнозируется от +3 до +6.

Ночью ожидается значительное похолодание. Ночная температура на всей территории Украины кроме юга будет колебаться от -4 до -6 градусов. В южных областях ночью термометры покажут от -2 до -5.

Прогноз погоды на 16 марта Укргидрометцентр

В столице сегодня прогнозируют дневную температуру от +6 до +8 градусов. Ночью температура воздуха в Киеве будет колебаться от -3 до -5.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 16 марта НБУ установил на уровне 26,08 грн, курс евро - 28,99 грн, курс российского рубля - 0,359 грн.

По сравнению с предыдущим днем Нацбанк повысил курс доллара на 23 коп., евро подешевел на 6 коп.

Цены

По состоянию на утро 16 марта, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет", составляют (в грн):