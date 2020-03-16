Противодействие коронавирусу, Марш патриотов и возвращение Порошенко в Украину: Главное за выходные
Начинается рабочая неделя, поэтому стоит вспомнить, какие новости принесли украинцам выходные
Главной темой 14-15 марта стала ситуация с распространением коронавируса в мире и превентивными мерами распространения СOVID-2019 в Украине. Власть порекомендовала украинцам без необходимости не выходить из дома, работодателям — установить, по возможности, удаленный график работы. Среди прочего, предлагалось временно закрыть все заведения общественного питания, ТЦ и ТРЦ.
Неспокойно и за рубежом: там тоже принимают все возможные меры для противодействия распространению коронавируса — вводят карантин и закрывают границы.
Также стоит упомянуть, что в выходные украинцы отмечали День добровольца, которому был посвящен марш в столице. Среди прочего, в Украину вернулся и пятый президент Петр Порошенко, который находился в Испании.
О главных новостях выходных рассказываем подробнее.
Коронавирус в Украине — актуальное на утро 16 марта
По последней информации, в Центр общественного здоровья Минздрава поступило 12 сообщений о подозрении на СOVID-19. Сообщения пришли из 6 регионов Украины - Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1. О новых случаях подтверждения инфицирования не сообщалось — в Украине 3 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19. Известно, что украинский дипломат, который работает в одной из стран, заразился COVID-19 за рубежом.
Чтобы предотвратить распространение коронавируса, еще в пятницу 13 марта было принято решение закрыть пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Решение введут в действие со вторника 17 марта.
Также 13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. И сообщил о подготовке к эвакуации граждан.
Так, в воскресенье ночью, 15 марта, в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Италии гражданами — на борту были украинцы и двое лиц, которые имеют разрешение на проживание в Украине. Эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию.
Также вернулись из Франции в Украину четыре молодежные сборные Украины по регби. Автобусы успели пересечь границу с Польшей до ее закрытия.
Проводятся и превентивные меры на местах — в столице провели дезинфекцию в общежитии медицинской академии по улице Дашавской. Житомир отменил автобусное сообщение с Радомышлем, где была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса.
В пятницу вечером власти Черновицкой области приняли решение ввести чрезвычайное положение.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал срочно закрыть заведения общественного питания и ТРЦ. Так, с 16 марта, во Львове и в Одессе закроют все заведения общественного питания и торговли для предотвращения распространения коронавируса.
В Министерстве внутренних дел предложили наказывать граждан за нарушение карантина и распространение коронавируса СOVID-19.
И стоит помнить, что в случае возникновения первых симптомов заболевания нужно срочно позвонить своему семейному врачу. При появлении высокой температуры тела (выше 38 градусов) и кашля следует немедленно вызвать скорую помощь.
Марш добровольцев в Киеве
В субботу, 14 марта, в столице прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Митинг прошел под стенами Офиса президента.
Активисты также были под стенами посольства РФ в Украине. Спикер марша заявил, что участников марша 199 человек, согласно нормам карантина, однако, по данным СМИ, людей на акции было больше.
Активисты забросали посольство России петардами и фейерверками и порвали флаг РФ. Во время акции из толпы один из присутствующих выстрелил ракетницей по зданию посольства России в Киеве.
Возвращение Порошенко в Украину
В ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину из Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона. СМИ сообщили, что он с семьей свободно вышел из терминала, на карантин его не отправили.
Промежуточные выборы в Харьковской области
На промежуточных выборах народного депутата в 179 округе лидирует самовыдвиженка Юлия Светличная. По данным экзитполов, она набрала более 71% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Пташник. Ее результат 10,98% голосов.
Противодействие коронавирусу в мире
По данным ВОЗ, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.
По состоянию на утро в мире инфицировано более 169 000 человек, умерло — 6 513 человек, выздоровело — свыше 77 000.
Власти стран пытаются сдержать распространение коронавируса. Так Польша остановила международное железнодорожное и авиасообщение, ввела запрет на въезд иностранцев и закрыла границы, в том числе со странами ЕС.
Власти Эстонии решили запретить въезд в страну иностранных граждан с 17 марта.
Тем временем, в двух отелях Египта - Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада ввели карантин из-за подозрения коронавируса у некоторых лиц, в результате чего украинские туристы пока не могут вылететь в Украину.
Сообщили об инфицировании коронавирусом новорожденного ребенка в Лондоне.
А вот у президента США Дональда Трампа не обнаружили признаков коронавируса - он сделал тест вечером 13 марта.
Очередные обстрелы на Донбассе
За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение.
Погода на 16 марта
По данным синоптиков, температура воздуха днем в западных областях составит от +8 до +12 градусов. В центральных и южных областях будет колебаться от +6 до +8 градусов. На севере и востоке прогнозируется от +3 до +6.
Ночью ожидается значительное похолодание. Ночная температура на всей территории Украины кроме юга будет колебаться от -4 до -6 градусов. В южных областях ночью термометры покажут от -2 до -5.
В столице сегодня прогнозируют дневную температуру от +6 до +8 градусов. Ночью температура воздуха в Киеве будет колебаться от -3 до -5.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 16 марта НБУ установил на уровне 26,08 грн, курс евро - 28,99 грн, курс российского рубля - 0,359 грн.
По сравнению с предыдущим днем Нацбанк повысил курс доллара на 23 коп., евро подешевел на 6 коп.
Цены
По состоянию на утро 16 марта, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет", составляют (в грн):
- Бензин А-98 – 31,74
- Бензин А-95 – 27,58
- Бензин А-92 – 24,76
- ДТ – 25,13
- Газ – 10,74