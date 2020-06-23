Протесты медиков в Киеве и разрушительная непогода на западе Украины: Главное за 23 июня

Протесты медиков возле КГГА 112.UA

Киевским медикам снова платят с перебоями

Сегодня стало известно о безумных последствиях невероятной непогоды на Прикарпатье и западной Украине. А тем временем возле столичной горадминистрации медики митингуют из-за отсутствия зарплаты. Далее рассказываем о главных событиях вторника, 23 июня.

Протесты медиков в Киеве

Возле здания Киевской городской государственной администрации медики нескольких больниц собрались на акцию протеста из-за отсутствия финансирования.

Медики собрались у стен КГГА 112.UA

Работники Киевского центра перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза собрались под стенами КГГА. Участники акции заявляют, что, финансирование больниц было остановлено и им прекратили выплачивать зарплату.

Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.

Еще одна жертва взрыва на Позняках

В ночь на 23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва в доме в Киеве на Позняках. Пятой жертвой взрыва стал мужчина 1976 года рождения. Таким образом, из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р., 1976 г. р. Сейчас поисковые работы завершились.

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Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

Правительство Ирана выразило готовность выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы украинского самолета "МАУ". К тому же в ближайшее время Иран передаст черные ящики самолета во Францию.

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Этот вопрос обсудили главы МИД Ирана и Канады Мохаммад Джавад Зарифе и Франсуа-Филипп Шампань.

Иран заявил, что уже проинформировал Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате катастрофы самолета "МАУ". К тому же скоро во Францию будут отправлены бортовые самописцы самолета "МАУ" для анализа.

Непогода на Прикарпатье

Сегодня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях синоптики прогнозировали чрезвычайно сильные дожди, то есть III уровень опасности, красный.

Чуть позже стало известно, что в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в местных реках. Из-за этого подтопило дороги, мосты и жилые дома.

На Прикарпатье из-за непогоды пострадали более 70 населенных пунктов Нацполіція

По состоянию на 12:30 23 июня подтоплено 73 населенных пункта в 11 районах затоплено 450 домохозяйств, а также разрушено шесть деревянных мостов и частично размыты дороги.

Также сообщается, что непогода нанесла ущерб на территории восьми областей. Были подтоплены дороги, дома, сельхозугодья, ветром повреждены кровли, произошел прорыв еще одной дамбы на Черемоше и 4 оползня. Известно, что вследствие непогоды на Закарпатье затопило населенный пункт, а во Львовской области вышла из берегов река, вследствие чего было затоплено село.

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Минздрав изменил рекомендации по проведению свадеб

Сейчас свадьбу на 50 человек в Украине проводить уже нельзя. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что свадьбы разрешены только при участии 10-ти человек (и меньше).

Президент подписал закон об инвентаризации лесов

Владимир Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов, принятый парламентом 2 июня. Документ предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесной фонд с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Видео дня

Сегодня на официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео, в котором говорится о протестах врачей под КГГА.

Обсуждение дня

А на официальной странице ZIK в Facebook самым популярным стал пост, в котором говорится о снятии судом подозрений с погибшего нападавшего на Стерненко Ивана Кузнецова.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua два больших эксклюзивных материала. Вот они вместе с активными ссылками:

Шаг вперед, два назад: Почему в Украине усиливают карантин

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