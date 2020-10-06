Прощание с погибшими курсантами в Харькове, протесты в Кыргызстане и Нобелевская премия по физике: Главное за 6 октября

В Харькове попрощались с офицерами и курсантами, которые погибли в авиакатастрофе Ан-26 Скриншот видео

Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому подытожим главные новости вторника

Сегодня в Харькове почтили память курсантов, погибших в катастрофе военного самолета Ан-26. Среди прочего — в Кыргызстане политический кризис, который может привести к импичменту президента страны.

О главных новостях дня рассказываем подробнее.

Прощание с погибшими курсантами в Харькове

В Харькове на площади Свободы, простились с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

Церемония прощания началась в 10 утра. Во время траурного мероприятия над площадью пролетели военные самолеты. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 27 курсантов и членов экипажа военного самолета медалями "За военную службу Украине".

На Донбассе НВФ приведены в полную боевую готовность

Разведка сообщила, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования начали командно-штабные военные учения в связи с этим армейские подразделения были приведены в полную боевую готовность.

Противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

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Протесты в Кыргызстане

На фоне протестов, которые возникли накануне, Центральная избирательная комиссия Кыргызстана не признала результатов парламентских выборов в стране.

По данным ЦИК Кыргызстана, сейчас там обсуждается вопрос о самороспуске.

ЦИК не признал результаты выборов в Кыргызстане Фото из открытых источников

Координационный совет оппозиции может предложить президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку, в противном случае парламент может объявить ему импичмент. Однако для этого важно собрать кворум.

ЦИК страны в течение двух недель должна назначить повторные выборы депутатов парламента.

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Изменения в руководстве "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".

Айварас Абромавичус Фото из открытых источников

Также глава страны вывел из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Указ №424/2020 обнародовал Офис президента.

Нобелевская премия по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали англичанин Роберт Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез.

Их наградили за изучение черных дыр.

К тому же, Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

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В Таиланде помиловали украинцев

В Таиланде по случаю дня рождения короля Рамы X продолжается помилование осужденных, под него попадают, в том числе, и граждане Украины.

Двоим украинцам сократили тюремный срок на 1/6 без учета проведенного в исправительном учреждении времени, семерым наполовину сократили оставшийся срок. Также сообщается, что остальные семеро были полностью освобождены из-под стражи.

Видео дня

Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео — новость о том, что в Киеве отец поджег 6-летнего сына в квартире.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали трансляцию церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:

В Украину идет эпидсезон гриппа: Как не перепутать с коронавирусом и зачем вакцинироваться

Вторая волна COVID-19: Готова ли Украина к увеличению больных коронавирусом