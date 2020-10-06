Прощание с погибшими курсантами в Харькове, протесты в Кыргызстане и Нобелевская премия по физике: Главное за 6 октября
Очередной рабочий день подходит к концу, поэтому подытожим главные новости вторника
Сегодня в Харькове почтили память курсантов, погибших в катастрофе военного самолета Ан-26. Среди прочего — в Кыргызстане политический кризис, который может привести к импичменту президента страны.
О главных новостях дня рассказываем подробнее.
Прощание с погибшими курсантами в Харькове
В Харькове на площади Свободы, простились с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.
Церемония прощания началась в 10 утра. Во время траурного мероприятия над площадью пролетели военные самолеты. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 27 курсантов и членов экипажа военного самолета медалями "За военную службу Украине".
На Донбассе НВФ приведены в полную боевую готовность
Разведка сообщила, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования начали командно-штабные военные учения в связи с этим армейские подразделения были приведены в полную боевую готовность.
Противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Протесты в Кыргызстане
На фоне протестов, которые возникли накануне, Центральная избирательная комиссия Кыргызстана не признала результатов парламентских выборов в стране.
По данным ЦИК Кыргызстана, сейчас там обсуждается вопрос о самороспуске.
Координационный совет оппозиции может предложить президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку, в противном случае парламент может объявить ему импичмент. Однако для этого важно собрать кворум.
ЦИК страны в течение двух недель должна назначить повторные выборы депутатов парламента.
Изменения в руководстве "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".
Также глава страны вывел из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Указ №424/2020 обнародовал Офис президента.
Нобелевская премия по физике
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали англичанин Роберт Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез.
Их наградили за изучение черных дыр.
К тому же, Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.
В Таиланде помиловали украинцев
В Таиланде по случаю дня рождения короля Рамы X продолжается помилование осужденных, под него попадают, в том числе, и граждане Украины.
Двоим украинцам сократили тюремный срок на 1/6 без учета проведенного в исправительном учреждении времени, семерым наполовину сократили оставшийся срок. Также сообщается, что остальные семеро были полностью освобождены из-под стражи.
Видео дня
Одновременно на официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео — новость о том, что в Киеве отец поджег 6-летнего сына в квартире.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали трансляцию церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26.
Вместо бонуса
Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов:
В Украину идет эпидсезон гриппа: Как не перепутать с коронавирусом и зачем вакцинироваться
Вторая волна COVID-19: Готова ли Украина к увеличению больных коронавирусом