Программа деятельности Кабмина, вероятное усиление карантина и меморандум с МВФ: Актуальное на утро 3 апреля

Рабочая неделя подходит к концу, поэтому стоит выяснить, с какими новостями украинцы начали пятницу

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Правительство считает необходимым усилить карантинные мероприятия в Украине, чиновники обещают в скором времени объявить о новых ограничениях. Также Кабмин разработал и утвердил программу своей деятельности, однако ее еще нужно представить в парламенте.

Среди прочего — стало известно, кого из удерживаемых лиц Украина хочет вернуть. И, к сожалению, увеличивается количество украинцев, больных на коронавирусом.

Рассказываем подробнее о главных новостях на утро 3 апреля.

Программа деятельности Кабмина

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 2 апреля утвердил программу деятельности правительства. В ближайшее время программа будет представлена на рассмотрение в Верховную Раду.

В правительстве обещают придерживаться курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Пока текст программы не обнародовали.

Вероятное усиление карантина в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об усилении карантина путем ограничения времени пребывания людей на улице. Правительство утвердит обязательный масочный режим, запрет собраний на улице и закрытие всех спортивных площадок и скверов.

EPA-EFE

По его словам, соответствующее решение Кабмина будет вскоре обнародовано.

Распространение коронавируса в Украине

По состоянию на 22:00 четверга, 2 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая от коронавируса.

В Херсонской области, в городе Олешки, подтвердили первую смерть от коронавируса - умерла медсестра, которая работала в одной из больниц.

От 00:00 3 апреля в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств из-за распространения коронавируса.

В Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Подписание меморандума с МВФ

Президент Владимир Зеленский уверен, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) о программе расширенного финансирования.

Международный валютный фонд, фото - из открытых источников

Ранее Зеленский отметил, что после принятия необходимых законов МВФ предоставит быстрый транш в течение 15 дней.

Коронавирус в мире

По состоянию на 3 апреля в мире коронавирус обнаружили у 1 016 128 человек, выздоровели 211 615, умерли — 53 069 человек.

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13 часов в субботу до 5 часов утра в понедельник.

А тем временем президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус — результат отрицательный.

Подготовка к обмену удерживаемыми лицами

Журналисты обнародовали протокол заседания Трехсторонней контактной группы, в котором, в частности приведен список лиц, подготовленный Украиной для обмена с ОРДЛО. Отметили, что несколько имен требуют уточнений. Впрочем, сам список включает 16 человек. Когда именно должен пройти обмен, пока не сообщается.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил — всю свою активность НВФ сконцентрировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате провокационных обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Погода на 3 апреля

По данным синоптиков, 3 апреля на всей территории Украины ожидается сухая и относительно теплая погода с переменчивой облачностью. Днем почти на всей территории Украины ожидается температура в пределах +12+15. В Одесской и Волынской областях днем +11+13.

Прогноз погоды на 3 апреля Укргидрометцентр

Ночью пока сохраняются морозы — на севере и в Николаевской, Закарпатской, Полтавской, Запорожской областях от 0 до -2, на остальной территории от -1 до -4.

В Киеве прогнозируют днем +13+15, ночью -1+1.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 3 апреля НБУ установил на уровне 27,59 грн, евро — 30,08 грн, российский рубль — 0,350 грн.

Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 16 коп., евро подешевел 24 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 3 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: