Профессиональная накопительная пенсия: Что предлагает правительство и есть ли подводные камни в инициативе

Профессиональные накопительные пенсии будут финансировать через уплату повышенной ставки единого взноса

Фото из открытых источников

Работники, задействованные на вредных и тяжелых работах, вероятно, смогут получать повышенную пенсию. Если, конечно, народные депутаты примут законопроект, который накануне на своем заседании согласовало правительство. Кабминовцы предлагают таким работникам открыть отдельный счет и отчислять часть средств с повышенной ставки единого взноса.

Далее об этой инициативе правительства подробнее.

Почему будут внедрять профессиональную накопительную пенсию

Кабмин на заседании 18 ноября одобрил для представления в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы". Документ разработали эксперты в Минсоцполитики по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, изменение механизмов финансирования выплаты пенсий по возрасту, назначающихся для людей, которые работают на вредных и тяжелых работах, – одно из направлений упорядочения системы пенсионного обеспечения.

Она рассказала, что за 15 лет досрочная пенсия оплачивается за счет средств государства, а работодателями уже почти не возмещается: из 10 предприятий 8 не возмещают, это 200 тысяч пенсионеров. "Задолженность по возмещению Пенсионному фонду Украины расходов на выплату досрочной пенсии выросла с 1 млрд гривен в 2008 году до 15,3 млрд гривен по состоянию на октябрь 2020 года", - сообщила министр.

По ее словам, экономическая ситуация, финансовое состояние предприятий не дают гарантий человеку, который был занят 8-10 лет на вредных и тяжелых работах, и возможности использовать свое право на назначение заработанной досрочной пенсии.

Марина Лазебная отметила, что предложенный механизм "во-первых, является компромиссным и наиболее оптимальным решением, чтобы выйти из этой ситуации, во-вторых, вводит социальную ответственность предприятия в отношении формирования бонусных программ дополнительного накопительного пенсионного обеспечения".

Что предлагается законопроектом

В соответствующем документе предусмотрено, что для работников, которые работали или сейчас работают во вредных и тяжелых условиях труда, не изменяются условия по назначению льготной досрочной пенсии.

Заменяется механизм возмещения льготных пенсий на финансирование таких пенсий за уплату повышенной ставки единого взноса (на 15% за работников на работах по Списку № 1 и на 7% - по Списку № 2 и некоторых других категорий лиц).

Фото из открытых источников

При этом за счет этих средств будут покрываться как расходы для выплаты текущих льготных пенсий, так и будет формироваться досрочная накопительная пенсия для будущих пенсионеров, которые сейчас работают во вредных условиях труда.

К тому же, предполагается предоставить право участия в накопительной профессиональной пенсионной системе другим работникам, на условиях, определенных по результатам социального диалога в коллективных договорах, соглашениях.

Также предоставляется право предприятиям-должникам рассрочить до 60 календарных месяцев суммы неуплаченных ПФУ фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях.

"Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить как доплату к своей пенсии", - отметил Денис Шмыгаль.

Приблизительный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 миллиарда гривен в год. Кроме того, премьер-министр заверил, что введение такой системы окажет положительное влияние на работников, работодателей и экономику страны в целом.

Где взять средства на пенсии

Эксперты скептически оценили новую инициативу Кабмина повысить ставку единого взноса. Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко отметил, что правительство предложило совершенно неправильную идею дополнительного налогового давления при введении накопительной пенсионной системы. Он убежден, что накопительную систему надо делать на базе тех налогов, которые мы уже платим.

Павел Розенко отметил, что предлагал для этого взять часть НДФЛ, которые платят украинцы.

"Мы платим 18% НДФЛ, и этот НДФЛ идет в какие-то там бюджеты местные, неизвестно, куда оно тратится. Так давайте лучше этих 5% возьмем по НДФЛ и положим на каждый пенсионный счет. Так же 1,5% военного сбора... Вот мы будем иметь 6,5% в пределах нынешних налогов, не дополнительных налогов, которые можем уже запускать в накопительную систему. Это огромный ресурс", - сказал Павел Розенко.

Бывший член Кабмина признал, что риски во время введения накопительной системы есть. Кроме того, отметил он, правительство не предложило глобальной стратегии пенсионной системы в Украине.

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Что будет с социальными пенсиями

Кабинет министров также принял решение по выплатам соцпенсий. Так, с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию.

На соцпенсию имеют право те, кому не хватает стажа. Согласно постановлению Кабмина, для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2020 году нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет - 65 лет.

Фото из открытых источников

Если же есть 15 лет стажа, то можно претендовать только на социальную пенсию. Однако ее выплаты прекратят в январе 2021 года.

Прописано, что размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимумом для нетрудоспособных (на данный момент - 1 712 гривен). Таким образом, если бюджет семьи не покрывает эту сумму, тогда этим займется государство. При отсутствии заработка как такового государство выплатит полный прожиточный минимум.

В то же время, если человек имеет второе транспортное средство и площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги выплачивать не будут.

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О необходимости решения вопроса с обеспечением граждан пенсиями во власти говорят уже давно. Одним из вариантов, которые рассматривает правительство, является внедрение накопительной пенсии, подробнее о такой инициативе читайте здесь.

К тому же, Кабмин поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, когда необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд, после чего органами социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке.