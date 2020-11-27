Проект госбюджета-2021 – ко второму чтению, санкции Беларуси против Украины и новый антирекорд COVID-19: Главное на утро 27 ноября

Начался последний рабочий день недели, поэтому узнаем об актуальных новостях на утро пятницы

Правительство подготовило проект государственного бюджета на следующий год ко второму чтению. Параметры документа украинские чиновники согласовали с МВФ.

Среди прочего стоит отметить, что власти Беларуси планируют ввести санкции против некоторых украинских чиновников.

К тому же, в Украине увеличивается количество больных коронавирусом, сегодня утром опять зарегистрировали суточный антирекорд – более 16 000 больных.

Проект Госбюджета-2021

Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что в доработанном проекте госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

В то же время министры снизили дефицит по ВВП с 6% до 5,5% (в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%).

Заседание правительства Фото из открытых источников

Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом по параметрам проекта государственного бюджета на следующий 2021 год. Сообщалось, что параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

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Законопроект о поддержке бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.

Стоит напомнить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 27 ноября в Украине выявили 693 407 случаев заболевания COVID-19, из них 326 238 выздоровели, а 11 909 не смогли побороть болезнь. За сутки обнаружили 16 218 новых больных коронавирусной болезнью.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за большого количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине нужно немедленно ввести локдаун продолжительностью в минимум три недели.

К тому же он допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

А между тем, в КГГА призвали детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников и от проведения традиционных концертов в школах и детсадах.

Новогодние празднования Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 27 ноября 61 325 450 случаев коронавируса, из них 42 405 725 человек выздоровели, 1 438 037 – умерли.

Санкции Беларуси против Украины

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о подготовке санкционного списка в отношении ряда официальных лиц Украины. Решение о введении санкций принято из-за якобы направленных против Беларуси действий со стороны Украины.

Также послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму вручена нота протеста. Причиной назвали серию "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.

Вероятное повышение тарифов на доставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%. Изменения еще не вступили в силу.

Повышение цен на электроэнергию

И. о. министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Стоимость для населения увеличится, поскольку с 1 января на энергетическом рынке Украины вступает в силу RAB-регулирование для операторов систем распределения. Сейчас решается, на кого переложат эти расходы.

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Смерть экс-президента Всемирного банка

В Нью-Йорке на 87-м году жизни скончался экс-президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вульфенсон. Об этом сообщили в Институте перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил Вульфенсон.

Джеймс Вульфенсон Фото из открытых источников

Экономист умер в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк) в среду, 25 ноября. По словам его сына Адама Вульфенсона, причиной смерти отца стали осложнения, вызванные пневмонией.

Санкции ЕС против России

СМИ сообщили, что Европейский Союз намерен продолжить экономические санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма и нарушение территориальной целостности Украины на шесть месяцев.

Планируется, что соответствующее решение будет принято 10 декабря во время встречи лидеров ЕС.

В Турции приговорили 79 человек к пожизненным заключениям

В Турции суд назначил 79 пожизненных заключений по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Суд касался событий июля 2016 года, когда на авиабазе недалеко от Анкары тогдашнего начальника штаба и других командиров взяли в заложники на одну ночь. Судебные заседания над 475 недовольными пилотами ВВС и другими подозреваемыми, связанными с базой, были начаты в августе 2017 года.

Самый высокий мурал в Европе

В Киеве на стене 25-этажного дома нарисовали мурал высотой 78 метров. Авторы заявляют, что их работа самая высокая в Европе.

Мурал "Материнство" в Киеве PastArt Studio

Над созданием такого гигантского рисунка работали двое художников, Владимир Пастушак из Хотина и Юлия Мастерс из Кривого Рога. Для реализации проекта высотой 78 метров и общей площадью 1155 кв. метров понадобилось почти 300 человеко-часов и 343 литра лака и краски.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 26 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Обстрелы велись вблизи Марьинки и Старогнатовки. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

От начала текущих суток, 27 ноября, противник один раз открыл неприцельный огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK зрители активно просматривали видео об известном в Украине фотографе, который оказался подозреваемым в развращении девочек в Киевской области.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал призыв главы МВД Арсена Авакова о необходимости немедленно ввести локдаун в Украине.

Вместо бонуса

Кроме того, на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они:

Дело МН17: Что решил суд на последнем в этом году заседании и какие это может иметь последствия

"Зарплатные обещания" в Украине: Когда и на сколько повысят выплаты врачам, учителям и чиновникам

Опять локдаун? Смогут ли бизнес и рядовые украинцы пережить усиление карантина