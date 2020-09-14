Проект госбюджета-2021, допрос Богдана и изменение порядка местных выборов-2020: Главное за 14 сентября

Понедельник принес украинцам интересные и несколько неожиданные новости

Сегодня Кабмин рассмотрел и принял проект госбюджета на 2021 год. Чиновники назвали главные показатели сметы страны на следующий год.

Среди прочего – стоит вспомнить допрос бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана относительно его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

О главных новостях понедельника 14 сентября рассказываем подробнее.

Проект госбюджета-2021

Сегодня Министерство финансов Украины представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. После этого Кабмин сразу принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Из открытых источников

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в проекте бюджете на 2021 год нет сокращения расходов на социальные выплаты. К тому же в документе предусмотрено два этапа увеличение размера минимальной зарплаты на 1500 грн - до 6500 грн.

Более детально с основными показателями госбюджета можно ознакомиться по ссылкой.

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Допрос Андрея Богдана

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан сегодня прибыл на допрос в государственное бюро расследований, куда его вызвали в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Целью допроса было выяснение имеющихся у Богдана достоверных данных и подтверждение совершения украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан Фото - president.gov.ua

В частности, Богдан заявил следователям, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации.

Изменение порядка местных выборов-2020

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов и установил дополнительные требования.

Фото из открытых источников

Среди прочего избиратели должны соблюдать противоэпидемические меры, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. В то же время члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Коронавирус и адаптивный карантин в Украине

Сегодня, 14 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование, в соответствии с которым значительно расширились красная и оранжевая зоны карантина. Введенные эпидемические ограничения будут действовать с сегодняшнего дня, в течение 14 дней.

В красной зоне оставили города Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь.

Также с сегодняшнего дня "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов с некоторых станций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в стране 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования – на дистанционном обучении.

А в Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных исходов в день.

Встреча Лукашенко и Путина

Сегодня в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина.

В Кремле сообщили, что ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не было запланировано.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

В ходе переговоров лидеры государств обсудили ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество.

Во время встречи глава России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов.

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Скандал с назначением Фокина в ТКГ

Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина певица Мария Фокина рассказала, что познакомила дедушку с главой Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к его решение войти в состав Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в Минске.

Витольд Фокин с внучкой Марией Фокиной Фото из открытых источников

В соцсетях признание Фокиной вызвало бурное обсуждение. В основном пользователи возмущены тем, как именно власти отбирают кадры для таких ответственных должностей.

Новые областные прокуроры

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представили коллективам семерых новоназначенных руководителей областных прокуратур.

Сама Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова. Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Белошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник, руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области Виктора Приходько.

Обязательных экзаменов станет больше

С 2021 года выпускники украинских школ будут обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике.

По словам заместителя директора Центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, в этом учебном году для выпускников обязательной станет ГИА сразу по двум предметам - украинскому языку и математике.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал комментарий сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко об отмене выборов на Донбассе.

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Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего читатели комментировали заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о легитимности белорусских властей.

Вместо бонуса

Также сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

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