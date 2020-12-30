Продолжение особого статуса Донбасса, отстранение Тупицкого от должности судьи КСУ и смерть модельера Пьера Кардена: Главное на утро 30 декабря

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Всемирно известный дизайнер умер в довольно преклонном возрасте

До конца года – два дня, украинцы скоро отдохнут от стрессов и неурядиц, которыми был наполнен этот год. Кажется, что информационное пространство должно было бы немного "успокоиться" и не беспокоить нас громкими неприятными новостями и радикальными решениями власти. Однако это не так – под конец года все еще поступают довольно тревожные новости, а кое-где – трагические.

К примеру, появился новый штамм коронавируса и активно распространяется по миру, а в Хорватии зафиксировано несколько мощных землетрясений. К тому же стало известно о смерти культового модельера. Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро 30 декабря.

Особый статус Донбасса продлен

29 декабря в Украине вступил в силу закон об особом статусе Донбасса, который продлили до 31 декабря 2021 года. Документ создан в рамках Минских договоренностей, и заключается во введении особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о территориях, которые не контролировали украинские силы по состоянию на День принятия закона.

В октябре 2017 года срок действия закона был продлен на год, в октябре 2018 года — до 31 декабря 2019 года, в декабре 2019 — до 31 декабря 2020 года, а в декабре 2020 — до 31 декабря 2021 года.

Тупицкий отстранен от должности судьи КСУ

Президент Владимир Зеленский отстранил председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Решение было принято после получения и обработки специалистами ОПУ ходатайства Офиса генерального прокурора об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решения принимает президент.

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Новые условия льготных кредитов для бизнеса на карантине

Кабинет министров Украины изменил условия льготного кредитования бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" из-за усиления карантина.

Кабмин изменил условия льготного кредитования бизнеса Фото из открытых источников

Дополнения предусматривают следующие изменения:

программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства-годовой доход до 20 млн евро;

срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет;

отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12-ти месяцев;

уменьшается первый взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов);

смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранения фонда оплаты труда – уменьшения до 50%, численности персонала - до 50%;

для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина, а после его отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых.

Еще одно подозрение Максиму Микитасю

Бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщили о подозрении относительно похищения юриста в столице.

Максим Микитась Obozrevatel

Инцидент произошел в начале декабря, когда четыре человека похитили юриста компании, предоставлявшей юридические услуги подозреваемому. Потерпевшего заставили написать долговую расписку на 800 тысяч долларов. Через несколько часов правоохранители задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления. Им оказался владелец строительной компании, а организатором – лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

На основании доказательств заказчику – владельцу известной строительной фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

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ВСУ получит три самолета Ан-178

Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Подписание контракта между Минобороны и ГП "Антонов" Офис президента

Речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Их смогут использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Выпускники за успешное ВНО получат по 5 тысяч гривен

Премии в размере 5 тысяч грн получат украинские выпускники, которые сдадут ВНО на 200 баллов.

Предусмотрено 20 ежегодных премий от государства в размере 5 тысяч гривен, которые будут выплачиваться единовременно. Чтобы получить денежное вознаграждение, необходимо иметь 200 баллов на ВНО по двум и более предметам.

Такие материальные поощрения для абитуриентов должны поддержать одаренных детей.

Мощные землетрясения в Хорватии

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии очередной раз за последние двое суток произошло землетрясение, имевшее большую силу, чем было накануне.

Последствия землетрясения в Хорватии index.hr

Толчки начались в 12:20 по местному времени и наблюдались по всей территории страны. Колебания продолжались в течение всего 20 секунд, но сопровождались несколькими волнами. Магнитуда землетрясения составляла 6,2.

Больше всего пострадал район Загреба: часть домов обесточена. Местные напуганы и предпочитают оставаться на улице, избегая пребывания в помещениях.

Известно, что от землетрясения в Загребе пострадало посольство Украины в Хорватии. Сотрудники не пострадали.

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"Британская" мутация COVID начала распространяться в Германии

В берлинской клинике Charité в пробе пациента, заболевшего COVID-19 еще в ноябре, подтвердили мутацию коронавируса, которую считают "ответственной" за рост темпов распространения болезни на юге Великобритании. В министерстве здравоохранения Нижней Саксонии заявили, что дальнейших цепочек инфицирования новой мутацией, связанных с этим случаем, больше не обнаружили.

Лицо, у которого взяли образец, – пациент очень преклонного возраста с хроническими болезнями – уже умер от последствий COVID-19. Есть предположение, что он заразился от дочери, вернувшейся из Великобритании в середине ноября и инфицировавшей своих родителей.

Новый штамм коронавируса в Австралии

В Австралии зарегистрировали один случай заражения новым штаммом коронавируса из Южной Африки. Болезнь диагностировали у женщины из штата Квинсленд.

Новый вид коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, считается более заразным.

Умер французский модельер Пьер Карден

Во вторник, 29 декабря, ушел из жизни 98-летний французский модельер Пьер Карден. Он скончался утром в американском госпитале в пригороде Парижа. Причина смерти не уточняется.

Пьер Карден Фото из открытых источников

Настоящее имя Пьера Кардена – Пьетро Кардино, он родился под Венецией в 1922 году, а в 1945 году приехал в Париж. Во французской столице Карден пришел в дом Dior на должность манекенщика. Через несколько лет, в 1950-м, основал модный дом "Пьер Карден", а впоследствии ввел швейное искусство высокого качества "от-кутюр". Именно Карден ввел в моду туники, очки и одежду нестандартного кроя.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 30 декабря в Украине выявлено 7 986 новых случаев COVID. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавируса.

Между тем в мире известно о 81 767 775 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 784 379 человек, а 46 222 378 выздоровело. Больше всего болеют в США – 19 496 348 случаев, в Индии – 10 224 303, Бразилии – 7 563 551, России – 3 073 923 и Франции – 2 631 011 больных.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Все нарушения противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, НВФ открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка – подствольные гранатометы.

Топ-видео за день

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Топ-обсуждения за день

А на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение о том, как Ульяну Супрун попросили выйти из машины на полпути.

Бывшую временную главу Минздрава попросили выйти из машины на полпути

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Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 29 декабря 2020 г.

Вместо бонуса

Кроме того, вчера на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

Готовим кошельки: Какие коммунальные услуги подорожают в 2021 году и хватит ли субсидий

Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году

Новый Год, Рождество и звездопад Квадрантиды: Какими праздниками и астрономическими явлениями порадует январь

Злой Дед Мороз, паутина на елке и зимнее солнцестояние: Топ невероятных новогодне-рождественских легенд

Пробное ВНО на пороге: Особенности регистрации и прохождения независимого оценивания в 2021 году

Туризм во время пандемии: Какие живописные уголки Украины чаще всего искали путешественники в этом году и куда путешествовали