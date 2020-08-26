Продление карантина, новый глава "Укрзализныци" и запрет въезда в Украину иностранцам: Главное за 26 августа

Фото из открытых источников

Карантин в Украине продлили уже в шестой раз

Сегодня стало известно, что количество больных COVID-19 по стране перевалило за 110 тысяч, однако 1 сентября школы все же откроются, хотя и будут работать по новым правилам. К тому же выяснилось, что с конца сентября иностранцев не будут пускать в Украину – в рамках очередной пролонгации карантина. Далее в материале рассказываем об этих и других важных событиях уходящей среды.

Количество больных коронавирусом в Украине

Сегодня стало известно, что совокупное количество инфицированных коронавирусом по стране составило 110 085 человек. Из них 2354 летальных случая, а 53 454 пациента выздоровели. За последние сутки подтвердили 1670 новых случаев.

Фото из открытых источников

Больше всего больных зафиксировано в Закарпатской (7143 случаев), Ивано-Франковской (8321 случай), Львовской (13 560 случаев), Черновицкой областях (9541 случай) и в городе Киеве (12 248 случаев). Меньше всего болеют в Полтавской, Херсонской и Кировоградской областях.

Продление карантина на два месяца

На заседании правительства Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до ноября. Постановление о продлении карантина до 31 октября 2020 года поддержали все присутствующие на заседании. Президент Владимир Зеленский также поддержал это решение.

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В "Укрзализныце" - новый глава правления

Правительство одобрило назначение Владимира Жмака на должность председателя правления "Укрзализныци". Известно, что он победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

Владимир Жмак Фото из открытых источников

Владимир Жмак является членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", до 2016 года работал первым заместителем председателя Одесской ОГА. А в 2014 году баллотировался в Киевсовет от партии УДАР, но не прошел.

Запрет въезда в Украину для иностранцев

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, а также тех иностранцев, которые следуют транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение двух дней; лиц, обучающихся в украинских вузах; представителей международных миссий и тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украины.

Новые карантинные требования для школ

Министерство образования и науки опубликовало перечень противоэпидемиологических мер на время карантина, которые будут действовать в школах с 1 сентября.

Учеба начнется с 1 сентября Фото из открытых источников

Среди прочего, речь идет о правилах входа в помещения учебных заведений, работе персонала школ, организации мест для обработки рук антисептиками, пользовании масками, очистке и дезинфекции поверхностей и ежедневных проветриваниях.

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Изменено командование Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский встретился с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган.

По словам гаранта, в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил. Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - нужно адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

Указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Шовковский идет на местные выборы

Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы от партии УДАР. Об этом на съезде партии заявил ее председатель Виталий Кличко.

Александр Шовковский Фото из открытых источников

Лично Шовковский не приехал на съезд партии, но записал видеообращение, в котором пояснил, что находится в штабе национальной сборной и готовится к матчу в Лиге Наций. Спортсмен поблагодарил Кличко за приглашение присоединиться к команде.

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Задержание подозреваемого в поджоге авто программы "Схемы"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Национальной полиции сегодня утром задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". Им оказался житель Луганской области.

Аваков отметил, что у подозреваемого изъяли одежду злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Сейчас продолжаются обыски.

Видео дня

Сегодня на официальном YouTube-канале ZIK больше всего просматривали ролик с комментарием эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского о политике нынешней власти.

Обсуждение

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали новость о планах Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в США.

У разі перемоги на виборах Байден планує показати Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 25 августа 2020 г.

Вместо бонуса

Украинская экономика сейчас переживает действительно не лучшие времена. И если отечественные эксперты и чиновники прогнозируют более или менее устойчивое развитие в течение следующих двух лет, то Всемирный банк и МВФ не так оптимистично настроены. Иностранные кредиторы уверены – нашей экономике придется долго подниматься хотя бы на тот уровень, с которого в марте она начала падать.