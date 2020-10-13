Продление карантина до конца года, опрос от Зеленского и еще одно дело против Порошенко: Главное за 13 октября

Владимир Зеленский Офис президента

Карантинные ограничения усиливают

По решению Кабинета министров, адаптивный карантин в Украине продлили до конца года, а пострадавшим от лесных пожаров в Луганской области выдадут материальную помощь. Тем временем президент Владимир Зеленский призывает украинцев принять участие в опросе прямо в день проведения местных выборов. Далее рассказываем о самых главных событиях, произошедших во вторник.

Продление карантина в Украине

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря и ужесточило карантинные ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Фото из открытых источников

Кабмин изменил правила относительно количества людей, которое может участвовать в массовых собраниях. Для "зеленой" зоны предлагают разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" — не более 30 человек, в "оранжевой" — не более 20.

К тому же запрещено проведение спортивных мероприятий (кроме международных соревнований), работа ресторанов и кафе ограничена до 22:00, каникулы в школах начнутся 15 октября, а студенты перейдут на дистанционное обучение.

Заявление Зеленского об опросе в день выборов

Накануне местных выборов президент Владимир Зеленский призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных для каждого вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов в телешоу, не агентов других государств. Нет! Не впервые ли в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты", - заявил глава государства в видеообращении.

В Офисе президента заявили, что опрос, анонсированный Зеленским, не будет иметь прямых юридических последствий.

Позже Комитет избирателей Украины сообщил о своей обеспокоенности инициативой президента о проведении всенародного опроса на местных выборах 25 октября. По мнению членов КИУ, опрос может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

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Открытие границ для Украины

По состоянию на 13 октября туристы из Украины могут путешествовать в 58 стран в частности, открытыми остаются Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральноафриканская Республика, Сан-Томе, Принсипи, Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Пакистан, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Самоподжог на Майдане в Киеве

Сегодня стало известно, что в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина облил себя горючей смесью и поджег. Он получил 90% ожогов тела, он в больнице в тяжелом состоянии, мотивы его поступка неизвестны. Общественная организация "Відсіч" назвала имя мужчины – им оказался 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко.

Его дочь Юлия Микитенко сообщила, что отец находится в коме, и отметила, что мотивы его поступка – сугубо политические.

Испытание вакцин против коронавируса

В мире сейчас 10 потенциальных вакцин против COVID-19 находятся на завершающем этапе клинических испытаний. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Фото из открытых источников

По ее словам, достаточно данных по вакцинам для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021 года.

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Вероятный рост штрафов за нарушение карантина

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм.

"Если это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не соблюдают ограничения, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", - сказал он.

Следовательно, власть намерена установить штрафы на уровне от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

Дата проведения пробного ВНО-2021

Проведение пробного внешнего независимого оценивания в 2021 году состоится 10 апреля а регистрация будет проходить 5-19 января. Пробное тестирование состоится по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

МОН определило даты ВНО в 2021 году Фото из открытых источников

К тому же в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что из-за эпидемиологических угроз в 2021 году, каждый участник сможет выбрать только один предмет для пробного ВНО.

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Против пятого президента Украины Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело, которое касается зарегистрированной в юрисдикции Британских Виргинских островов компании "Prime Asset Partners Limited". Об этом заявил Андрей Портнов, ссылаясь на Единый реестр досудебных расследований Украины

Регистрацию компании Порошенко скрыл и не отразил в декларации о доходах. А сама компания была создана для дальнейшей противоправной деятельности, в частности, уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем.

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Ультиматум Тихановской Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, начнется забастовка.

Светлана Тихановская фото - DW

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный Ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об отставке, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, Тихановская обещает общенациональную забастовку всех предприятий, блокирование дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Правила определения карантинных зон от ЕС

Государства-участники Европейского Союза договорились о едином подходе к карантинному зонированию в ЕС на период пандемии коронавируса. Теперь отдельные регионы в Евросоюзе будут обозначать зеленым, оранжевым и красным цветами.

При определении карантинной зоны будут учитывать три критерия: число новых случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней, число тестов на 100 тысяч жителей за последнюю неделю, а также долю положительных тестов за последнюю неделю.

Правительство выделило деньги пострадавшим в пожарах в Луганской области



Кабмин выделил более 185 млн гривен для помощи семьям погибших в результате масштабных пожаров в Луганской области.

Семьи получат по 200 тысяч гривен на каждого погибшего. Кроме этого, по 50 тысяч гривен будет направлено каждому пострадавшему, который получил серьезные травмы. Также по 30 тысяч выделено людям с травмами средней тяжести, по 20 тысяч – легкой.

Владельцам жилых домов, которые были полностью разрушены в результате пожаров, выплатят по 300 тысяч гривен на семью. По 50 тысяч гривен получат семьи, которых отселили, или чьи дома нуждаются в капитальном ремонте.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с комментарием политолога Михаила Чаплыги об опросе, о котором заявил сегодня Владимир Зеленский.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость об открытии против Петра Порошенко еще одного дела.

Против Петра Алексеевича открыли еще одно дело, которое касается созданной им компании для уклонения от уплаты и легализации доходов, полученных преступным путем.

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Опубликовано Телеканал ZIK Вторник, 13 октября 2020 г.

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Визит Анджея Дуды в Украину - впервые за три года: О чем смогли договориться президенты Украины и Польши

Местные выборы-2020: Кто борется за кресло мэра столицы и что обещают кандидаты