Приняты изменения в госбюджет: Какие отрасли будут финансировать втрое больше, а каким не выделят ничего

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Долгожданный измененный государственный бюджет принят – больше денег на медицинскую отрасль и для "социалки"

13 апреля на внеочередном заседании парламента народные депутаты приняли изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. По большому счету, изменили многое и скорректировали практически все. Далее рассказываем, на что расходы "антикризисного бюджета" будут увеличены, и какие отрасли будут профинансированы дополнительно в связи с пандемией коронавируса.

Новые прогнозы госбюджета

ВВП – минус 3,9% (прежний показатель – рост экономики на 3,7%);

Инфляция – 8,7%;

Безработица – 9,4% (прежний показатель 8,1%);

Среднегодовой курс гривни – 29,5 за доллар (ранее – 27 за доллар);

Доходы бюджета – уменьшились на 119,7 млрд грн (11%) и составляют 975 млрд грн. В частности уменьшились на 145,4 млрд налоговые поступления за уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту;

Предельный объем дефицита – вырастет втрое и составит 298 млрд грн.

Отрасли, на которые увеличено финансирование

Общие расходы бюджета увеличились на 82,4 млрд грн (7%) и составляют 1266 млрд грн. Все эти деньги должны быть направлены на воплощение различных мер для скорейшего преодоления последствий коронавируса. Вот отрасли общественной жизни Украины, которые будут финансироваться более щедро, чем это было запланировано ранее.

Для борьбы с коронавирусом. Отдельно в госбюджете прописали создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями с бюджетом в 64,7 млрд грн. Эти средства будут потрачены в основном на медицинскую отрасль и социальную помощь всем, кто пострадал от коронавируса. А резервный фонд для непредвиденных непостоянных расходов был увеличен в три раза – с 1,5 млрд грн до 4 млрд грн.

Для медицинской отрасли. Расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 15,7 млрд грн. В эту статью расходов входят финансовая поддержка украинских врачей; закупка медицинского оборудования; доплаты медицинским работникам в виде анонсированных 300% зарплаты за март; помощь членам семей медработников, умершим от коронавируса.

Для пенсионеров. Расходы Пенсионного фонда увеличиваются на 29,7 млрд грн. Эти деньги будут направлены на выплату разовой надбавки 1000 гривен пенсионерам, получающим пенсию меньше 5000 гривен.

Для общества в целом. Будут увеличены расходы Министерства социальной политики на 19,5 млрд грн. Главная цель Минсоцполитики сейчас – поддержать людей, ставших безработными из-за коронавируса. Поэтому предусмотрены субсидии для украинцев, потерявших работу на карантине и финансовая помощь на детей для ФЛП, которые вынуждены были закрыться из-за карантина. Также будет реализовываться льготная государственная ипотека для ветеранов АТО и переселенцев.

Отрасли, на которые уменьшено финансирование

Правительству пришлось выбирать, что из расходов сократить, а какие направления украинской экономики не финансировать вообще в связи с беспрецедентной ситуацией, связанной с коронавирусом.

Самым интересным оказалось нововведение по уменьшению заработных плат государственным чиновникам. С 1 апреля и до завершения карантина заработная плата чиновников, в частности, судей, нардепов, прокуроров, работников Нацбанка и Центризбиркома, не может превышать 47 тысяч гривен.

Не будет финансироваться строительство приграничных инспекционных постов, улучшение доступа сельскохозяйственных предприятий к экспортным рынкам (на это было заложено 75 млн грн), Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта (500 млн грн), поддержка приоритетных направлений научных исследований (400 млн грн) и Фонд развития учреждений высшего образования (250 млн грн).

Уменьшено финансирование строительства объектов государственного значения в области культуры (на 80%), сокращены дотации Министерству культуры и информационной политики (на 50 %), Аппарату Верховной Рады, Государственному управлению делами, Офису Генпрокурора, Высшему антикоррупционному суду и Кабинету министров.

Несколько меньше средств направят на выплату льгот и субсидий гражданам (на 8,2 млрд грн), втрое меньше денег пойдет на финансирование земельной реформы, и практически полностью приостановят предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения высшего образования.

Будут сокращены расходы на поддержку объединенных территориальных общин (на 2,1 млрд грн), Фонд энергоэффективности (на 1,6 млрд грн), развитие физической культуры и спорта (на 2,3 млрд грн) и на центральные органы исполнительной власти (на 1 млрд грн).

Средства и субвенции, которые удалось сохранить

Приоритетным остается государственный проект "Большая стройка" – на него выделят 72 млрд грн.

Останется финансирование новой украинской школы в рамках образовательной реформы – 1 млрд грн, программы "Способная школа для лучших результатов" (завершение строительства, закупка оборудования и обновление интерьеров в школах) – 500 млн грн, Национального фонда исследований – 300 млн грн.

Также в госбюджете остаются деньги на заработные платы преподавателей университетов и колледжей, коммунальные услуги и выплату стипендий студентам и на конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования МОН.