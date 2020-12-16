Принят госбюджет на 2021 год: Почему увеличены расходы на президента и власть и уменьшены на образование

Госбюджет принят Фото из открытых источников

У украинцев возникает много вопросов к только что принятой смете страны, и все они небезосновательны

Вчера, на одном из последних заседаний в конце года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Стоит отметить, что такие темпы несколько неожиданны в хорошем смысле слова. Дело в том, что еще месяц назад и нардепы, и спикер парламента Дмитрий Разумков не обнадеживали украинцев быстрым принятием сметы. Речь шла о том, что бюджет могут принять "под елку" или даже в начале января будущего года. А вот и нет – дело уже сделано, и документ ждет подписи президента Владимира Зеленского.

Между тем эксперты и обозреватели анализируют данные сметы – почему урезали финансирование важнейших отраслей и увеличили расходы на чиновников? Далее рассказываем, как принимали многострадальный документ, в каком виде в конце концов приняли его и сколько денег заложили на нужды государства.

Как принимали бюджет-2021

Всего документ поддержали 289 народных депутатов, 38 выступили "против", 16 воздержались, а 23 не голосовали.

Фракция "Слуга народа" дала 225 голосов за закон (фактически все необходимые для принятия документа голоса), 1 депутат воздержался, 3 не голосовали и 17 отсутствовали. Полным составом за бюджет проголосовала группа "Довіра", а в группе "За майбутнє" "за" проголосовал 21 депутат из 24-х.

Также голоса "за" отдала половина нардепов фракции "Батькивщина" и 9 внефракционных нардепов.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" 11 депутатов проголосовали против, 2 воздержались, 16 не голосовали. Почти все нардепы от фракции "Европейская солидарность" выступили "против" бюджета. В "Голосе" 13 депутатов воздержались, один был "против".

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Основные показатели бюджета страны

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, среди прочего, что на сектор безопасности обороны и безопасности заложены рекордные цифры, а дефицит бюджета в 2020 году будет профинансирован – основаниями для этого являются последние аукционы, макрофинансовая помощь.

Сергей Марченко Минфин

Еще до голосования за проект госбюджета, глава Минфина отметил, что ко второму чтению в документ был внесен ряд изменений: капитальные расходы по сравнению с первой редакцией бюджета увеличены на 10,2 млрд грн – до 100 млрд грн.

Доходы / расходы. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что на 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Дефицит госбюджета. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.

Прожиточный минимум. В 2021 году прожиточный минимум на одного человека в месяц устанавливается в размере с 1 января – 2189 гривен, с 1 июля – 2294 гривни, с 1 декабря – 2393 гривни.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривни, с 1 декабря – 1934 гривни.

Минимальная зарплата. В 2021 году минимальная заработная плата устанавливается такая:

В месяц: с 1 января – 6000 гривен, с 1 декабря – 6500 гривен;

В час: с 1 января – 36,11 гривни, с 1 декабря – 39,12 гривни.

Субсидии. Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37 169,9 млн гривен).

Расходы на власть. Расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266,8 млн гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году.

Из общего фонда на Секретариат Кабинета министров направят 1 106,5 млн гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).

Расходы на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529,7 млн гривен (на 24,1% больше, чем в текущем году), на Офис генерального прокурора предусмотрено 11 531,6 млн гривен (на 52,6% больше, чем в этом году), на Государственное бюро расследований составят 2 484,1 млн гривен (на 75,4% больше, чем сейчас), на Службу безопасности предусмотрено 14 746,3 млн гривен (на 23,2% больше, чем теперь), на Национальное антикоррупционное бюро – 1 065,8 млн гривен (на 15,3% больше, чем в текущем году), на Министерство внутренних дел – 85 815 млн гривен (на 4,6% больше, чем сейчас) и на Управление государственной охраны – 1 651,2 гривни (на 15,3% больше, чем в этом году).

Приватизация. Правительство планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд гривен.

Доходы от игорного бизнеса. Плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей предусмотрена в сумме 7 443,4 млн гривен. Это на 68,7% больше, чем в 2020 году (4 411,3 млн гривен).

Государственный долг. Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем госдолга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен.

Вакцины. В 2021 году появится дополнительная бюджетная статья: 2,6 млрд гривен на вакцинирование от COVID-19.

Медицина. Примечательно, что финансирование медицинской отрасли между первым и вторым чтением почти не изменилось – его планировали на уровне 159 млрд грн, а оставили на сумму 161 млрд. Для Национальной службы здоровья предусмотрено 16 млрд грн.

Образование. Расходы в 2021 году выросли на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом ить 174 млрд грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит повысить зарплаты педагогам на 26%.

Оборона. Расходы на безопасность и оборону выросли до 5,93% ВВП.

Строительство. В документе заложено 89 млрд на "Большое строительство", 4,5 млрд – на развитие железной дороги, 2,4 млрд – на аэропорты.

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Топ вопросов к бюджету

В госбюджете нерешенным, а точнее, отложенным, остается вопрос относительно дополнительных выплат медикам за работу в условиях коронавируса и поднятия зарплат учителям. Не всем медикам до сих пор выплатили обещанные еще весной 300% зарплаты за работу с больными COVID. А повышение заработной платы учителям вообще отложили подальше и надолго.

Среди недоработок, открытых вопросов и откровенных проблем государственного бюджета можно выделить следующие:



Дефицит бюджета-2021 великоват. К тому же документ рассчитан на поддержку от роста экономики, увеличение налогового давления на бизнес, дешевых кредитов от международных доноров. Запланировано слишком много поступлений от налогов, приватизации и кредитов.

Нельзя исключать так называемой переброски ряда бюджетных расходов 2020 года на 2021 год.

Предыдущие пункты могут стать поводом к пересмотру бюджета.

В бюджете запланирован рост поступления еще и от таможни, однако руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин говорит, что это почти нереальные планы, потому что некоторые пошлины в 2021 году снизятся. Если все же не удастся наполнить бюджет по налогам, пошлинам и акцизам, то средства могут вывести из государственных предприятий.

Минфину предоставили право выпускать облигации внутреннего государственного займа вне плана. Это означает, что Украина будет занимать деньги за границей в счет того, что будет зарабатывать в будущем. Конечно, будет занимать под большие проценты.

Несмотря на кучу нерешенных бюджетных вопросов, с которыми придется сосуществовать всю 2021 год, главную смету страны все же приняли.

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Более того, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко считают, что госбюджет на следующий год – по-настоящему обнадеживающий, реалистичный к исполнению, сбалансированный и будет способствовать росту экономики Украины.

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Что дальше?

Бюджет-2021 получился отнюдь не реалистичным, как о нем говорят в правительстве. Такую смету Украина вряд ли сможет выполнить даже, если не столкнется с потрясениями, похожими на "коронавирусный" кризис. Хотя как можно надеяться, что не столкнется, если последствия локдаунов мы получим как раз в 2021 году? Поэтому остается ждать не столько выполнения, сколько пересмотра провального государственного бюджета Украины.