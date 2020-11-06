Приняли госбюджет-2021: Что будет с курсом гривни, зарплатой и внешним долгом Украины в следующем году

Бюджет страны принимают с опозданием Фото из открытых источников

Бюджет страны на следующий год приняли в первом чтении

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении Государственный бюджет на 2021 год. Поэтому теперь имеем представление, какой среднегодовой курс гривни заложен в смете страны и сколько денег планируется тратить на медицину, оборонную, образовательную и другие отрасли.

Далее рассказываем об особенностях госбюджета на следующий год, его сильных сторонах и "подводных камнях".

Главные векторы госбюджета-2021

Главнейший показатель госбюджета, вокруг которого "кружат" все прогнозы относительно расходов и доходов, это, без сомнения, среднегодовой курс гривни к доллару. Кабинет министров Украины заложил его на уровне 29,10 грн. Может несколько укрепиться украинская валюта под конец 2021 года – тогда доллар будет стоить около 28,80 грн. Кстати, ранее Министр развития экономики Игорь Петрашко давал лучший прогноз относительно гривни. Он заявлял, что в 2021 году средний курс доллара составит около 28 гривен.

Кстати, в марте в этом году 1 доллар в Украине стоил 24,5 гривни, после начала пандемии коронавируса – в апреле – доллар стоил уже 28 гривен, а по состоянию на сейчас его стоимость составляет 28,58 гривен.

В целом показатели государственного бюджета Украины на 2021 год таковы:

доходы госбюджета – 1 071 144 727 тысяч грн;

расходы госбюджета – 1 330 981 542, 9 тысяч грн;

предельный объем дефицита госбюджета – 270 354 000 тысяч грн;

рост ВВП на 4,6%;

увеличение реальной среднемесячной зарплаты на 12,1%;

рост уровня безработицы – на 9,2%;

рост экспорта – на 2,9%;

наращивание объемов иностранных инвестиций на уровне 2,5-3 млрд долларов;

рост доходов Госбюджета – на 90,8 млрд грн, снижение дефицита – с 7,5% до 6% ВВП;

расходы на здравоохранение – 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса;

расходы на безопасность и оборону – 267 млрд грн;

расходы на образование – 173,8 млрд грн, из них 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом во время учебного процесса;

расходы на культуру – 7,5 млрд грн;

расходы на дорожный фонд – 71,4 млрд грн;

финансирования общего фонда государственного бюджета планируется за счет государственных заимствований в сумме почти 678,7 млрд грн, в том числе внешних — 129,6 млрд грн, внутренних — 549 млрд грн.

В расчетах показателей бюджета был учтен прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 год в условиях "перезапуска" экономики после пандемии коронавируса.

Бюджетный комитет рекомендовал правительству при подготовке ко второму чтению увеличить расходы на отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и на реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В госбюджете также предлагается установить в 2021 году прожиточный минимум на одного человека:

с 1 января 2021 года — 2189 гривен;

с 1 июля — 2294 гривни;

с 1 декабря — 2393 гривни.

А минимальная заработная плата в месяц заложена на уровне 6000 гривен (с 1 января) и 6500 гривен (с 1 июля).

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Как корректировали госбюджет в течение осени

Стоит обратить внимание на корректировку показателей госбюджета-2021, имевшую место в сентябре-октябре. Версия бюджета, принятого вчера, несколько отличается от первоначальной — представленной 15 сентября. Так, в ходе доработки проекта сметы страны народные депутаты подали в Бюджетный комитет Верховной Рады более 2500 правок.

Принятый в первом чтении госбюджет имеет более высокие доходы и расходы. По сравнению с версией от 15 сентября доходы "вчерашней" сметы выросли за счет большего изъятия средств в бюджет от Нацбанка и государственных предприятий.

А увеличение расходов стало возможным благодаря росту запланированных расходов на ... депутатские нужды (к примеру, +7,4 млрд гривен на субвенцию на социально-экономическое развитие), а также на развитие инфраструктуры, культуры, медицины, спорта.

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Реакция политиков на госбюджет-2021

Традиционно в Раде мнения по поводу бюджета на будущий год разделились. Учитывая количество голосов "за" в зале парламента, становится понятно, что далеко не все депутаты соглашаются с расчетами в документе и желают его поддержать.

"За" проголосовали всего 275 депутатов, выходит не поддержали документ аж 175 народных избранников. При этом "против" проголосовал 41 депутат, "воздержались" 14, а не голосовали 28 нардепов.

Поддержали госбюджет такие фракции и группы:

Фракция "Слуга народа" — 209;

Группа "Довіра" — 20;

Группа "Партия "За майбутнє" — 16;

Фракция политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" — 19;

Внефракционные депутаты — 11.

Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" не поддержала в первом чтении государственный бюджет на 2021 год. По словам сопредседателя партии Юрия Бойко, во фракции не видят конструктивного подхода со стороны бюджетного комитета.

"Как всегда, все в закрытом режиме, все принимается кулуарно. Мы видим, что там не учитывается увеличение инфляции, мы видим, что не учтено увеличение доходов от таможни... Реального увеличения доходов и самое главное – реальной поддержки предпринимателей там нет", - отметил Юрий Бойко.

Фракция "Голос" также не голосовала за законопроект о государственном бюджете на 2021 год. По словам замглавы фракции Ярослава Железняка, все обещания, которые были даны ранее по той или иной статье бюджета, не выполнены.

"Помните, нам офис президента обещал уменьшить расходы на Офис президента? Проверьте — ничего. Помните, нам говорили, что деньги от игорного бизнеса, лицензий пойдут на культуру, спорт, науку, туризм? Проверьте — все пойдет в общий бюджет. И таких вещей я могу перечислить много", - отметил нардеп.

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Когда окончательно утвердят госбюджет

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает проект государственного бюджета на следующий год и подает его в парламент до 15 сентября. Первое чтение, согласно регламенту, должно состояться до 15 октября, второе – до 20 ноября, а в целом документ должны принять до 1 декабря.

Правда, заседание парламента не состоялось в октябре из-за большого количества инфицирований коронавирусом среди нардепов. Поэтому теперь есть вероятность принятия госбюджета-2021 так сказать "под елку".