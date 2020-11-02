Президентские выборы в Молдове: Кто будет соревноваться за кресло главы страны во втором туре и какова их позиция относительно Украины

Во второй тур президентских выборов в Молдове вышли кандидаты со значительно разными взглядами на отношения с Украиной

Молдова Фото из открытых источников

В Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Всего за кресло главы страны боролись 8 кандидатов, однако большая борьба развернулась между президентом страны Игорем Додоном и оппозиционером Майей Санду. И, учитывая, что никто из кандидатов не набрал более 50% поддержки избирателей, через две недели в стране проведут второй тур выборов.

О результатах волеизъявления в Молдове и мнения кандидатов в президенты республики относительно Украины рассказываем подробнее.

Результаты выборов в Молдове

Накануне в Молдове состоялись президентские выборы. По результатам 100% обработанных бюллетеней в первом туре побеждает прозападный оппозиционер Майя Санду. Ее отрыв от исхода президента страны Игоря Додона составляет менее 4%.

Игорь Додон и Мая Санду Фото из открытых источников

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, лидирует Майя Санду (36,1%). Сразу за ней идут Игорь Додон (32,61%) и Ренато Усатый (16,90%). За ними идут Виолетта Иванова (6,49%), Андрей Нэстасе (3,26%), Октавиан Цику (2,01%), Тудор Делиу (1,37%) и Дорин Киртоакэ (1,20%).

В частности, Майя Санду получила больше поддержки в Кишиневе и за рубежом.

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Что происходило в Молдове в день голосования

Избирательные участки в Молдове открылись 1 ноября в 07:00, 2004 из них принимали избирателей до 21:00. 139 участков работали за границей.

В целом граждане страны голосовали не достаточно живо. В ЦИК Молдовы сообщили, что к 18:00 проголосовали более 1,12 млн человек, что составляет почти 40% избирателей от учетного состава. На время закрытия участков в Молдове сообщалось, что внутри страны проголосовало 1,21 млн избирателей (42,74%), а за рубежом – 140 тысяч, при этом в странах ЕС и в США голосование на то время продолжалось.

Глава Центральной избирательной комиссии Республики Дорин Чимиль отметил: "Мы наблюдаем достаточно высокую активность избирателей. Если учесть обстоятельства, связанные с COVID-19, а также плохую, дождливую погоду во всей стране, то активность избирателей достаточно высока".

По его словам, на прошлых президентских выборах 2016 года и парламентских 2019-го явка была выше, чем нынешняя. Однако он отметил, что установленный законодательством порог в одну треть избирателей преодолен, и "мы можем говорить о том, что выборы состоялись".

Активно голосовали избиратели за границей. Сообщалось о больших очередях на некоторых зарубежных участках: в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Парме, Местре, Милане, двух участках в Брюсселе и в одном из французских городов были очереди из более 100 избирателей.

Чтобы уменьшить вероятность фальсификаций ЦИК в день выборов с 07:00 до 21:00 запретила осуществлять перевозку людей автобусами более чем на 8 мест - кроме рейсовых и кроме перевозки людей с ограниченными возможностями.

Подвоз к участкам расценивается как форма подкупа избирателей и наказывается штрафом, или максимальной санкцией до 5 лет лишения свободы.

Однако сообщалось о нарушении законодательства, а именно:

29 случаев умышленного блокирования входа на избирательные участки, где голосовали приднестровцы;

10 сообщений о вероятном подкупе избирателей;

59 сообщений о "подвозе" избирателей, в четырех случаях информация не подтвердилась.

Относительно предыдущего результата в соответствии с опросом "Afterpoll 2020" наибольшую поддержку получил действующий президент Игорь Додон – за него проголосовали 40% избирателей. О поддержке его главной соперницы, прозападного оппозиционера Майи Санду, заявило 35% опрошенных избирателей.

Поэтому на результат волеизъявления повлияла активность зарубежных избирателей. На участках в ЕС Майя Санду всегда имела поддержку подавляющего большинства. Так, на выборах 2016, где во 2 туре также соревновались Додон и Санду, на зарубежных участках (с учетом участков в РФ) около 80% голосов были в пользу Санду.

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Прогнозы на второй тур

Согласно результату голосования на президентских выборах, повторное волеизъявление назначили на 15 ноября.

Свыше 70% голосов молдавских заробитчан, почти 150 тысяч которых голосовали за рубежом, помогли вывести вперед Майю Санду, выступающую за сближение с ЕС. "Люди в диаспоре, вы были просто удивительны. Это чрезвычайная мобилизация, которая нас всех вдохновляет", - сказала она.

Игорь Додон отмечает важность отношений с Россией и обещает новое урегулирования ситуации с Приднестровьем - территорией, с поддержкой расположенных там российских войск сохраняет фактическую независимость от Молдовы. Додон также поблагодарил избирателей и заявил: "Я уверяю, что вы не пожалеете. Мы преодолеем все препятствия".

Пока нет прогнозов относительно результата второго тура президентских выборов. Ведь отрыв у кандидатов небольшой и все будет зависеть от активности избирателей.

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Позиция кандидатов в президенты Молдовы по Украине

У кандидатов, прошедших во второй тур, политика в отношении Украины значительно различается.

Так, Игорь Додон для официального Киева является "политиком нон грата". Представители власти отказываются с ним встречаться, помня о том, что во время кампании-2016 тот поддержал аннексию территории Украины Россией. И хотя сейчас Додон говорит, что "признает целостность Украины", но упорно избегает упоминания слова "Крым".

В украинском руководстве говорят, что за продолжение такой линии "статус" Додона для Киева не изменится.

Майя Санду обещает радикально изменить украинско-молдавские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы, благодаря доверию к ней в Вашингтоне и Брюсселе.

"Президент Санду открыто будет говорить, что Крым – это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", – пояснил СМИ ее однопартиец, вице-спикер парламента Михай Попшой. Он, в частности, прогнозирует прогресс "и в вопросах энергетической безопасности, и в сотрудничестве во внедрении Ассоциации".

Впрочем, все это выходит за пределы полномочий президента, поэтому в команде Санду готовятся к перевыборам парламента и уверяют, что это – реальная перспектива. "В теории возможно временное правительство, но это сложно, и скорее всего, будут выборы", – говорит Попшой, прогнозируя отставку нынешнего правительства. Новую коалицию с Додоном он исключает.

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Поэтому уже менее чем через 2 недели в Молдове граждане определятся с главой страны на следующие 4 года.