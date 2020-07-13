Препараты против коронавируса, вспышка COVID в общежитии Киева и пожар в Одессе: Главное за выходные

Пожар в доме в Одессе ГСЧС

В Одессе снова горело здание с деревянными перекрытиями внутри

Прошедшие выходные, к счастью, не принесли Украине ни трагедий, ни стихийных бедствий. Суббота и воскресенье были достаточно спокойными в политическом смысле и к тому же чрезвычайно жаркими, тогда как эта неделя началась с резкого похолодания. Среди прочего – стало известно, что Украина тестирует несколько препаратов против коронавируса, а к ослаблению карантина до сих пор не готовы более 5 регионов.

Далее рассказываем о ключевых событиях прошедших выходных.

Коронавирус в Украине: новое

В Министерстве здравоохранения обновили статистику заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 13 июля в Украине известно о 54 133 случаях заболевания коронавирусом. Из них 1 398 летальных случаев, а 26 503 пациента выздоровели. За последние сутки было выявлено 612 случаев.

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Вспышка COVID-19 в киевском общежитии

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышку коронавируса.

Известно, что всего в общежитии выявлено 5 больных коронавирусом. Это иностранные студенты. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех – ныне неизвестно.

Установлен круг контактных лиц в общежитии – их 13. Они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания для соблюдения самоизоляции.

Семь областей не готовы к ослаблению карантина

К ослаблению карантина не готовы семь областей Украины. Большинство из них не соответствуют критериям Министерства здравоохранения.

Фото с открытых источников

К ослаблению не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская области. Известно, что ситуация ухудшилась в Винницкой области – ухудшилась динамика распространения болезни.

Украина тестирует препараты против COVID-19

11 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств для лечения коронавируса.

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Препараты "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен" сейчас проходят стадии клинических испытаний. Выводы относительно эффективности препаратов будут сделаны сразу после получения результатов испытания.

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Пострадавшие от пожара в Луганской области получат компенсации

За сгоревший дом во время пожара в Новоайдарском районе Луганской области семья получит компенсацию в размере 300 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Тем временем на капитальный ремонт в частично разрушенных домах хозяева получат по 50 тыс. грн, а на возмещение расходов — 20 тыс. грн. Также помощь получат семьи погибших.

Пожар в историческом здании в Одессе

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы произошел пожар в трехэтажном здании 1814 года. Возгорание случилось на втором этаже дома по улице Бунина, 35, после чего огонь перекинулся на третий этаж и крышу.

Пожар в доме в Одессе ГСЧС

Спасатели локализовали пламя на площади 700 квадратных метров, а позже огонь полностью ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет.

Президент просит отменить ограничения на зарплаты чиновников

Президент Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания парламента на 13 июля, во время которого будет рассмотрена отмена ограничения на зарплаты чиновников. Депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня введения этой нормы.

Напомним, что 13 апреля во время принятия государственного бюджета в Украине ввели верхнюю планку для зарплат чиновников. А в случае принятия парламентом 13 июля срок действия этого ограничения должен завершиться.

Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Действующий глава государства Анджей Дуда побеждает кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши.

Анджей Дуда Фото из открытых источников

По данным экзитполов, Дуда получает 50,4% поддержки избирателей, тогда как его оппонент Тшасковский – 49,6%.

В первом туре президентских выборов в Польше победу одержал действующий лидер Анджей Дуда, собравший 43,50% голосов избирателей. А оппозиционный кандидат получил 30,46% поддержки избирателей.

Россия высказалась о выходе Украины из Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к выходу Украины из Минских соглашений.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "Насильно мил не будешь". Однако, политик отметил, что подобный шаг Украины "явно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы потеряем любую базу, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - отметил Песков.

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись неподалеку Новотошковского, Крымского, Орехово, возле населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Авдеевки, возле Опросного, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй. В результате обстрелов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один военный – боевую травму.

Также за прошлые сутки незаконные вооруженные формирования со стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке.

Коронавирус в мире

В понедельник, 13 июля известно о 12 910 357 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 569 128 человек, а выздоровело 7 116 957 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 3 304 942 человека, Бразилии – 1 864 681 человек, а также в Индии – 878 254 человека. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Погода на 13 июля

Эта неделя начинается с изрядного похолодания. В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на понедельник, 13 июля. Сегодня на западе будет солнечно, а на востоке ожидаются дожди.

В западных регионах синоптики прогнозируют 18-21 градус днем и от 9 до 12 ночью. На востоке термометр покажет 27-31 днем и 17 – 19 ночью. На севере воздух прогреется до 19 – 24 днем и 11 – 16 ночью. На юге прогнозируют 22 – 31 днем и 14 – 19 ночью. В Киеве сегодня ожидается 19 – 21 градуса днем и 12 – 14 ночью.

Погода в Украине 13 июля Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальным данным Национального банка Украины, в понедельник, 13 июля, один доллар будет стоить 26,95 гривен, а евро – 30,40 гривен.

Цены на горючее

В понедельник, 13 июля, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет такой: