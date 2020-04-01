Прекращение действия соглашения ОПЕК+, более 600 случаев COVID-19 в Украине и День смеха: Актуальное на утро 1 апреля

Начинается новый месяц весны, поэтому вспомним, с какими новостями Украина встречает апрель

Фото из открытых источников

На утро 1 апреля новостей немного и почти все они касаются распространения коронавируса. Так, за последние сутки количество заболевших в Украине увеличилось до 645 человек, летальных случаев — 17.

Среди прочего, сегодня прекратило действие соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

И не забываем, что 1 апреля в Украине отмечается День смеха, поэтому хороший повод пошутить и повеселиться даже в условиях карантина.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Украина в условиях карантина и новые случаи COVID-19

По состоянию на 22:00 31 марта в Украине официально зарегистрировано 645 случаев коронавирусной болезни. Зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19. Не обнаруженного ни одного случая инфицирования в Николаевской области, там все тесты отрицательные.

Количество больных COVID-19 в Украине возросло до 645 человек Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая. Он считает оптимистичным сценарием возвращение к привычной жизни после 15 мая. Также Аваков заявил, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

А тем временем, за весь период карантина сотрудники Национальной полиции составили 3120 админпротоколов за нарушение правил карантина в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Было открыто 33 уголовных производства.

Кстати, накануне Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения некоторых карантинных правил.

Финансовой помощи пенсионерам не будет

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко сообщил, что украинские пенсионеры не получат по тысяче гривен с 1 апреля, поскольку 30 марта народные депутаты не поддержали изменения в государственный бюджет.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский уверял, что правительство будет готово выплатить помощь пенсионерам.

Прекращение действия соглашения ОПЕК+

Начиная с 1 апреля соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратило свое действие.

Соглашение было заключено государствами, добывающими нефть, в конце 2016 года, и позволяло удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

В марте 2020 года странам не удалось договориться о продлении действия соглашения.

Авианалет на город Хомс

Солдаты правительственных войск Сирии сообщили, что Израиль накануне совершил авианалет на город Хомс. Отмечалось, что воздушные силы Сирийской Арабской Армии отбили израильскую ракетную агрессию в восточном Хомсе.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 1 апреля в мире общее количество зараженных COVID-19 составляет 859 796 человек, число летальных случаев от COVID-19 составляет 42 341 лицо, в то же время выздоровел - 178 301 пациент.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден, что нынешняя вспышка коронавируса является самым большим вызовом для мира после Второй мировой войны. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве подтвердили 9 случаев заболевания коронавирусом среди своих сотрудников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может забрать от 100 000 до 240 000 жизней.

А тем временем в китайской Ухани из-за уменьшения количества больных закрыли больницу, предназначенную для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Основную активность противник сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три обстрела.

Во время провокационных обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один боец из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине.

День смеха

Сейчас украинцам не до шуток, и все же, сегодня в Украине отмечают День смеха. Обычно в этот день стараются обмануть и разыграть близких или знакомых. В Одессе ежегодно проводится “Юморина”, но нынешний карантин внес свои коррективы. Но введение ограничений — не повод отказываться от такого веселого праздника, можно попробовать придумать розыгрыши онлайн.

Погода на 1 апреля

По данным синоптиков, 1 апреля на всей территории Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем в большинстве регионов ожидается +5+7 градусов. В Херсонской и Черновицкой областях днем +6+8, в Николаевской +7+9, в Закарпатской +8+10.

Прогноз погоды на 1 апреля Укргидрометцентр

Ночью на западе, севере и в центре около -4-7, на востоке -2-4, на юге от 0 до -5.

В Киеве прогнозируют до +5+7 днем и -3-5 ночью.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 1 апреля НБУ установил на уровне 27,62 грн, евро — 30,25 грн, российский рубль — 0,352 грн.

Следовательно, главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 43 коп., евро подешевел 70 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 1 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: