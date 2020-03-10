Праздник Пурим: Основные традиции и заповеди еврейского торжества

В этот день принято веселиться, угощать специальными сладостями, устраивать представления и пить много вина

Пурим Фото из открытых источников

10 марта отмечается праздник Пурим – чудесное спасение персидских евреев от гибели.

Рассказываем подробнее о происхождении торжества и традиции его празднования.

История праздника

Название "Пурим" происходит от слова "пур" – жребий. В книге Эстер, которая входит в Ветхий Завет, значится, что царедворец персидского царя Артаксеркса Аман бросал жребий, чтобы выбрать месяц, в который он попытается уничтожить еврейский народ.

Аман пытался придумать способ для воплощения своих планов и, чтобы возмутить царя, указал ему, что еврей Мордехай отказывался склоняться перед царедворцем. Путем интриг Аман добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа, однако Эстер вступилась за Мордехая. Для этого ей надо было нарушить придворный этикет, рискнув положением и даже жизнью, и появиться к Артаксерксу без приглашения. После того, как Артаксеркс узнал об интригах Амана, он приказал повесить его на виселице, которую сам Аман приготовил для Мордехая. К тому же раньше Мордехай спас жизнь царю, сообщив своей племяннице – жене царя Эстер об угрозе. Но вознаграждение за свой поступок в то время не получил.

Когда интрига Амана об истреблении евреев была разоблачена, царский указ уже был разослан и не мог быть отменен. Поэтому Артаксеркс издал новый указ, позволяющий евреям сопротивляться выполнению первого с оружием в руках. Это привело к периоду боев, из которых евреи вышли победителями.

Описанные события происходили в 355 году до н.е. И именно к спасению евреев приурочен праздник.

Традиции празднования Пурима

В целом это веселый день, однако не забывают об исторической и религиозной составляющей. При праздновании чудесного спасения евреи должны придерживаться четырех заповедей.

Заповедь первая и основная – чтение Свитка Эстер во время молитвы в синагоге вечером и утром. Особенность заключается в том, что в некоторых общинах при упоминании имени Амана принято громко топать ногами и шуметь трещотками. Таким образом иудеи выражают свою ненависть и презрение к тому, кто в иудаизме воплощает собой антисемитизм.

Заповедь вторая – устраивать веселые застолья, пить много вина – столько, чтобы не различать имена "Мордехай" и "Артаксеркс" или "Мордехай" и "Амана". На застольях традиционным угощением являются "уши Амана" (гоменташн) треугольное печенье с различной сладкой начинкой.

Традиционное угощение на Пурим Фото из открытых источников

Заповедь третья – отправка подарков, состоящих из двух продуктов. Подарок нужно отправить хотя бы одному человеку, как правило другу. При этом женщины отправляют подарки женщинам, а мужчины – мужчинам.

Подарок – шелахмунес – состоит из двух видов пищи или одного вида еды и напитка. При этом отправлять нужно те продукты, которые не нужно готовить, а можно съесть сразу после получения. Это может быть жареное или вареное мясо, кондитерские изделия, сладости, фрукты, вино или другие напитки, но не сырое мясо или сырая рыба.

При этом подарок нужно присылать в прямом смысле слова – через посланника.

Заповедь четвертая – пожертвование бедным. При этом, если у человека не хватает средств, чтобы выполнить все заповеди праздника, то советуют прежде всего отправить подарки бедным.

Также на Пурим принято проводить Пуримшпили - сценические представления. Взрослые вместе с детьми переодеваются в различные костюмы, надевают маски. Обычай переодевания имеет глубокий символический смысл: хотя лицо Всевышнего скрыто, и Он не показывает явно Свое управление миром, но это лишь внешняя оболочка; Всевышний неизменен и остается таким же, каким Он явил себя при выходе из Египта. До времен Эстер чудеса были явными, начиная с этого времени они стали скрытыми, но суть их не изменилась.

На Пурим устраивают карнавалы Фото из открытых источников

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Празднование Пурима – яркое зрелище, ведь каждый год устраивают карнавальные шествия. Такие карнавалы популярны в Израиле, самый известный – "Адлояда". Однако в этом году угроза распространения коронавируса внесла свои коррективы – в Израиле уже отменили 5 карнавалов.