Праздник детства: Как отмечали Новый год в древности и что изменилось в традициях до сих пор

В большинстве стран мира Новый год отмечают 1 января, однако есть и исключения

Новый год-праздник детства Pixabay.com

Сегодня Новый год для украинцев - традиционно зимний праздник. С детства мы помним пушистую яркую елку, новогодние украшения и открытки, снежную и морозную погоду, веселые забавы и развлечения. Однако начало нового года не всегда праздновали зимой - отмечали и весной, и осенью.

А в некоторых странах и сейчас Новый год празднуют не 1 января.

О традициях празднования Нового года в Украине и мире рассказываем подробнее.

Когда праздновали Новый год в давние времена

Изначально Новый год для наших предков был вполне весенним праздником. Поскольку у всех древних народов празднование Нового года обыкновенно совпадало с началом возрождения природы и в основном было приурочено к марту - началу земледельческих работ, то и древние славяне начало нового года ассоциировали с приходом весны.

Традиция празднования Нового года 1 января пошла из Древнего Рима. Там год имел 304 дня и делился всего на десять месяцев, первым из которых был март. Впоследствии император Нума Помпилий добавил еще два месяца – "Ianuarius" (январь) в честь бога света Януса и "Februarius" (февраль) в честь бога солнца Феба, а Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас он называется юлианским), по которому датой встречи Нового года становится первый день января — месяца, названного в честь двуликого Януса, одна часть лица которого была бы обращена назад к прошлому году, другое — вперед к новому.

С приходом христианства на земли Руси и внедрением юлианского календаря 1 марта на наших землях официально устанавливается днем Нового года. А по церковным преданиям соответствует дате творения мира. Особых празднований в этот день не было, но вся деятельность человека была связана с призыванием достатка на год.

В XV веке церковь приняла греко-византийский церковный обряд, вместе с которым началом церковного и гражданского года стало считаться 1 сентября. Византийская православная церковь, согласно решению Никейского собора, официальным днем празднования нового года провозглашала 1 сентября.

С тех пор 1 сентября (14 по новому стилю) наши предки праздновали день Преподобного Симеона Столпника — Семена, который символизировал приход нового года. В этот день еще в казацкой Украине на Семена справляли пострижины молодых ребят и впервые сажали их на коня. Также в этот день ткачи устанавливали свои станки и начинали ткать ковры; брались за работу и все другие сельские мастера: столяры, тележники, кузнецы. Семена знаменует собой также начало копания картофеля.

В то же время на украинских землях, входивших в состав Великого княжества Литовского, а позже — Речи Посполитой, начало Нового года праздновали 1 января и летоисчисление велось "от Рождества Христова".

Новый год в большинстве стран отмечают 1 января Pixabay.com

С внедрением папой Григорием XIII новой календарной системы, получившей название григорианской, или "нового стиля", все европейские народы переходят на празднование Нового года 1 января. Но Православная церковь отказалась переходить на григорианский из-за того, что по новому стилю христианская Пасха иногда совпадает с еврейской или наступает раньше, что запрещено Апостольскими правилами.

На земли Киевской Руси традицию празднования Нового года 1 января принес царь Петр I в 1700 году, позаимствовав ее в Голландии и других странах Западной Европы. Причем, как и раньше, летоисчисление продолжало вестись по юлианскому календарю, который сохранился на всей территории Российской империи до 1918 года. За это долгое время Новый год на землях, входивших в ее состав, не совпадал с западноевропейским. Также именно Петру и приписывают введение традиции украшать елки, праздничных поздравлений и веселого празднования.

Лишь в 1918 году на землях Украины вводится григорианский календарь, а Новый год снова начинает совпадать с европейским. Зато православная церковь отказалась переходить на новый стиль, из-за чего все недвижимые церковные праздники и Новый год продолжают праздноваться по юлианскому календарю.

Традиции празднования Нового года в Украине

На просторах Советского Союза с 1918 по 1935 год Новый год официальным государственным праздником не признавали. Большинство людей традиционно отмечали его, как и Рождество, в тесном семейном кругу. Поэтому в первые годы существования Советского Союза праздник был семейным. Впервые Новый год официально отпраздновали в конце 1936 года, однако 1 января осталось рабочим днем. И только после Отечественной войны начали зарождаться настоящие традиции празднования Нового года в СССР.

Сегодня можно выбрать самые разнообразные игрушки Pixabay.com

В целом с тех времен традиции празднования Нового года не изменились. Разве что стало проще приобрести елочные украшения и вкусности к новогоднему столу. Первые елочные украшения были довольно "скромными" – из бумаги и ваты, позже – красивые, яркие, сделанные из стекла и похожие на украшения дореволюционных времен. В конце 1960-х годов наладили массовое изготовление украшений. А вот дома украшали ватой, вырезали разнообразные снежинки и вешали на елку и окна. Делали их в лучшем случае из фольги, но чаще всего – из обычных столовых салфеток. Возникало немало проблем и с приготовлением новогоднего стола – продукты покупали заранее.

Сейчас елочные украшения можно выбрать на любой вкус и кошелек.

А вот традиции остались неизменными – Новый год до сих пор считают семейным праздником и встречают его в кругу самых родных и близких людей. Существует и поговорка "С кем встретишь Новый год – с тем его и проведешь".

Новости по теме: Рождественская история ужасов: Жуткие истории о Новом годе и Рождестве

Традиции празднования Нового года в разных странах

В каждой стране помимо традиции весело встретить Новый год существуют и свои - люди верят, что их исполнение поможет привлечь удачу на весь год.

Так, в Испании ровно в полночь принято съедать 12 виноградин. Считается, если человек успевает выполнить эту манипуляцию, весь будущий год будет для него успешным.

В Соединенных Штатах Америки принято целоваться под бой курантов. Американцы также очень щепетильно относятся к выбору наряда, отдавая предпочтение ярким цветам, чтобы и жизнь в новом году была яркой.

В Великобритании принято украшать дом небольшими веточками омелы, и, по традиции, если двое людей оказались под одним из этих новогодних украшений, они должны поцеловаться.

На Кубе Новый год получается очень "мокрым", ведь кубинцы предварительно наполняют всю посуду водой, и ровно в полночь выливают ее из окон.

Французы развешивают в своих домах новогодние башмачки, а в полночь Пер Ноэль наполняет их подарками. Ребенок, в чьей туфельке окажется новогодний пирог с бобом внутри, становится Бобовым королем и в праздничную ночь все должны подчиняться ему.

Дарить подарки - один из самых приятных моментов Pixabay.com

В Японии Новый год встречают на восходе солнца, тогда же раздается звон колоколов, которые бьют ровно 108 раз. Каждый удар колокола олицетворяет собой один из шести человеческих пороков: зависть, жадность, глупость, нерешительность, легкомыслие и злоба. Японцы считают, что у каждого из этих изъянов есть восемнадцать оттенков, поэтому и получается число 108.

В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее одевают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства домашним животным.

В Германии существует поверье: если в кулаке зажать монеты и когда куранты пробьют двенадцать, мысленно вскочить с ними в Новый год, он будет богатым.

В каких странах Новый год празднуют в другое время

В целом почти весь мир отмечает начало года с 1 января, однако в некоторых странах дата иная. Так, китайский Новый год традиционно приходится на первое новолуние первого месяца года, между 12 января и 19 февраля. После введения григорианского календаря этот праздник стали называть "праздником весны", чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. Первоначальный смысл праздника заключался в дарении подарков, сутью которых было пожелание, чтобы новый урожай был богатым.

Праздник длится несколько дней – накануне китайцы покупают новогодние подарки, убирают в доме, красят двери и окна новой красной краской, а также шьют или покупают новые платья, блузки, костюмы и тому подобное.

Обязательный ритуал — новогодний ужин, за которым собираются все члены семьи. Этому предшествует совместное приготовление самого популярного китайского блюда — пельменей (цзяоцзы), которые, согласно китайской традиции, символизируют самые добрые пожелания всем семьям, среди которых самое желанное — рождение сыновей.

На следующее утро наступает большое время всеобщего примирения, когда все члены семьи — пожилые и дети, в своих новых красивых нарядах, с поздравлениями и пожеланиями всех земных благ, навещают родственников и соседей.

Вьетнамский Новый год или Тет, традиционно проводят в первый день нового года по лунно-солнечному календарю. Тет проходит параллельно с китайским Новым годом. Празднование длится до трех дней.

В этот день вьетнамцы наведываются в гости и устраивают семейные праздники, ходят в храмы. Также традиционным является первый выход из дома в первый день нового года, вспоминание предков, новогодние поздравления, устройство новогодней торговли.

Еврейский праздник Рош ха-Шана, "глава года", празднуют через 163 дня после Песаха (еврейской Пасхи) не ранее 5 сентября и не позднее 5 октября. В этот день начинают десятидневный период духовного самоуглубления и покаяния. Следующие 10 дней до судного называют "днями раскаяния" или "днями трепета". Считают, что в Рош ха-Шана решается судьба человека на год вперед. В первую ночь праздника евреи приветствуют друг друга пожеланием: "так будьте вы записаны и подписаны на хороший год в Книге Жизни!". Люди наряжаются в светлую одежду. Во время праздничной трапезы принято макать халу или яблоко в мед.

Мусульманским Новым годом считают первый день месяца Мухаррам по мусульманскому календарю. Это месяц, когда пророку Мухаммеду нужно было совершить знаменитое переселение из Мекки в Ясриб (названный позже городом Пророка, то есть Мединой) вместе с семьей и близкими.

Поскольку мусульманский календарь основан исключительно на смене лунных фаз и содержит 354 или 355 дней, начало года может приходиться на любое время года.

Новый год для мусульман — это время духовных рассуждений и праведных дел, когда каждый исповедующий ислам должен мысленно дотронуться до источников своей веры и оказать необходимую помощь близким. По желанию разрешено соблюдение поста. Месяц мухаррам считают благоприятным временем для начала новых дел, а брак, заключенный в это время, по исламскому поверью, будет долгим и счастливым.

В Саудовской Аравии празднование Нового года на 1 января строго запрещено.

*****

Вот-вот мы встретим Новый 2021 год, поэтому надеемся, что он будет счастливее и благосклоннее.