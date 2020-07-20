Праймериз "слуг народа": Что известно об Ирине Верещук и кто еще поборется за кресло мэра Киева

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

Избирательная кампания местных выборов официально еще не стартовала, однако некоторые партии уже определились с кандидатами в мэры столицы

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на должность главы столицы — им стала нардеп Ирина Верещук. Ее выбрали среди 5 претендентов, и выбор одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Верещук уверяет, что, в случае победы, покажет киевлянам порядок в финансах и на улице, а также убеждает, что "умеет делать так, чтобы комфортно было всем".

Рассказываем подробнее о кандидате от "Слуги народа" и ее планах на посту мэра Киева.

Праймериз на кресло мэра

На днях "слуги народа" провели праймериз и определились с единой кандидатурой от партии на выборы мэра столицы. С большим отрывом победила народный депутат Ирина Верещук. Кроме него свои кандидатуры выдвигали еще 4 нардепа.

Результаты голосования выглядели следующим образом:

Верещук - 87 голосов;

Александр Дубинский - 41;

Николай Тищенко - 30;

Дмитрий Гурин - 15;

Александр Качура - 3.

Кандидатуру Ирины Верещук поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. "Я действительно поддержал решение партии "Слуга народа", и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии "Слуга Народа", – сказал глава страны.

Относительно самого проведения праймериз информации почти нет. Президент рассказал, что на внутрипартийных праймериз Ирина Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в руководители столицы.

Что известно о Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. С 1997 до 2002 года училась в Военном институте при Львовской политехнике, который закончила с отличием по специальности "Международная информация" (специалист по международной информации, референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).

2002—2006 годах училась на юридическом факультете Львовского университета им. Франко по специальности "правоведение".

С 2008 до 2010 года была слушателем во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. По результатам обучения летом 2009 года проходила стажировку в Секретариате Кабинета Министров Украины, после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ, награждена Благодарностью и Почетной грамотой КМУ.

С 2011 года училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, который закончила с отличием.

Защитила диссертацию на тему: "Организационно-правовой механизм совершенствования административно-территориального устройства Украины" (на примере проведения реформ в Польше) и получила степень кандидата наук государственного управления. В 2015—2016 года была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе им. Лейна Киркланда.

С 2010 по 2015 годы Ирина Верещук была мэром Равы-Русской. В 2014 была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014.

В апреле 2015 года выступила одним из инициаторов и организаторов Социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально-ориентированных реформ, в ее составе представила программу реформ в разных городах Украины.

С января 2016 года стала президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

С сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

На парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа", № 29 в списке.

В материальном состоянии кандидат в мэры столицы указала в декларации несколько квартир — в Броварах, Львове, Раве-Русской, некоторые из них в совместной собственности с гражданским мужем. Есть в Раве-Русской и земельные участки.

В столице Верещук снимает квартиру с 2017 года.

Также в собственности у нее автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска. За 2019 год Верещук заработала 287 273 грн, из них 150 000 грн — гонорары и другие выплаты в соответствии с гражданско-правовым сделкам.

Как планирует действовать на посту мэра столицы

На данный момент программы кандидата в руководители столицы от "Слуги народа" в открытом доступе нет. По словам Владимира Зеленского, Верещук проведет развернутую презентацию своей предвыборной программы.

А пока в СМИ появляются лишь отдельные планы относительно управления Киевом.

Так, в Telegram - канале PavlovskyNews сообщалось, что Ирина видит в Киеве нехватку порядка.

Ирина считает, что в Киеве не хватает порядка. Решать вопрос с бюджетом при ней будут "не застройщики и смотрящие, а городской председатель и совет вместе с обществом".

Верещук отметила, что уже работала с мизерным дотационным бюджетом на посту мэра Рава-Русской. Поэтому 58 млрд бюджета Киева ей хватит для решения главных проблем.

Также кандидат на пост мэра Киева анонсировала привлечение для строительства большой кольцевой дороги вокруг столицы государственных денег. Она сейчас ведет переговоры об этом с премьером Шмыгаль.

Также Верещук назвала три "П", которые она хочет продемонстрировать киевлянам: "порядок, порядок в финансах и порядок на улицах".

Нардеп также подчеркнула, что она "украиноязычная украинка из украиноязычной среды" и что ее "воспитала Украина", но центрическая. Верещук обещает не нападать на людей, которые "имеют другие взгляды, может и умеет делать так, чтобы комфортно было всем".

Кто будет баллотироваться в мэры столицы

Официально избирательная кампания к местным выборам начнется в конце августа, однако некоторые кандидаты в руководители столицы уже заявили о намерении побороться за должность.

Так, кроме действующего мэра столицы Владимира Кличко и кандидата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук за пост вероятно поборются:

- основатель сети лабораторий Eurolab Андрей Пальчевский

- экс-нардеп от партии "Свобода" Андрей Ильенко

- нардеп Алексей Гончаренко, вероятно от партии "Европейская солидарность".

Также сообщал о своем возможном участии в выборах главы Киева и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Однако он видел возможным бороться за кресло мэра от партии и рассчитывал на поддержку президента Владимира Зеленского.

Информация об участии других кандидатов пока только в виде слухов. Так, кандидатом от партии "Голос" может быть Сергей Притула. Он бы не дал окончательного ответа. Вероятно, в случае его отказа, по Киеву может пойти нынешняя глава политсилы Кира Рудик.

Однако пока нет и четких программ от вероятных кандидатов, только заявления, лозунги и обещания.

Дебаты кандидатов

А пока другие вероятные кандидаты взвешивают все за и против участия в выборах мэра столицы и оценивают свои шансы, победительница праймериз "Слуги народа" Ирина Верещук вызвала на дебаты нынешнего мэра столицы Виталия Кличко.

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала нардеп. Она заверила, что дебаты будут обязательно публичными.

Президент Владимир Зеленский поддержал эту идею: "Мне кажется, что предметные профессиональные дискуссии по вопросам жизни города, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересными. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук".

Поэтому предвыборная гонка мэров неофициально уже стартовала, и хотя еще не все потенциальные кандидаты определились с возможным участием, однако завершение лета и осень в столице будут жаркими.