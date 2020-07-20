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Праймериз "слуг народа": Что известно об Ирине Верещук и кто еще поборется за кресло мэра Киева

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Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

Избирательная кампания местных выборов официально еще не стартовала, однако некоторые партии уже определились с кандидатами в мэры столицы

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатом на должность главы столицы — им стала нардеп Ирина Верещук. Ее выбрали среди 5 претендентов, и выбор одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Верещук уверяет, что, в случае победы, покажет киевлянам порядок в финансах и на улице, а также убеждает, что "умеет делать так, чтобы комфортно было всем".

Рассказываем подробнее о кандидате от "Слуги народа" и ее планах на посту мэра Киева.

Праймериз на кресло мэра

На днях "слуги народа" провели праймериз и определились с единой кандидатурой от партии на выборы мэра столицы. С большим отрывом победила народный депутат Ирина Верещук. Кроме него свои кандидатуры выдвигали еще 4 нардепа.

Результаты голосования выглядели следующим образом:

  • Верещук - 87 голосов;
  • Александр Дубинский - 41;
  • Николай Тищенко - 30;
  • Дмитрий Гурин - 15;
  • Александр Качура - 3.

Кандидатуру Ирины Верещук поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. "Я действительно поддержал решение партии "Слуга народа", и я от себя симпатизирую этому выбору – Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии "Слуга Народа", – сказал глава страны.

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Относительно самого проведения праймериз информации почти нет. Президент рассказал, что на внутрипартийных праймериз Ирина Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в руководители столицы.

Что известно о Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. С 1997 до 2002 года училась в Военном институте при Львовской политехнике, который закончила с отличием по специальности "Международная информация" (специалист по международной информации, референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).

2002—2006 годах училась на юридическом факультете Львовского университета им. Франко по специальности "правоведение".

С 2008 до 2010 года была слушателем во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. По результатам обучения летом 2009 года проходила стажировку в Секретариате Кабинета Министров Украины, после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ, награждена Благодарностью и Почетной грамотой КМУ.

С 2011 года училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, который закончила с отличием.

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Защитила диссертацию на тему: "Организационно-правовой механизм совершенствования административно-территориального устройства Украины" (на примере проведения реформ в Польше) и получила степень кандидата наук государственного управления. В 2015—2016 года была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе им. Лейна Киркланда.

С 2010 по 2015 годы Ирина Верещук была мэром Равы-Русской. В 2014 была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014.

В апреле 2015 года выступила одним из инициаторов и организаторов Социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально-ориентированных реформ, в ее составе представила программу реформ в разных городах Украины.

С января 2016 года стала президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

С сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

На парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа", № 29 в списке.

В материальном состоянии кандидат в мэры столицы указала в декларации несколько квартир — в Броварах, Львове, Раве-Русской, некоторые из них в совместной собственности с гражданским мужем. Есть в Раве-Русской и земельные участки.

В столице Верещук снимает квартиру с 2017 года.

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Также в собственности у нее автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска. За 2019 год Верещук заработала 287 273 грн, из них 150 000 грн — гонорары и другие выплаты в соответствии с гражданско-правовым сделкам.

Как планирует действовать на посту мэра столицы

На данный момент программы кандидата в руководители столицы от "Слуги народа" в открытом доступе нет. По словам Владимира Зеленского, Верещук проведет развернутую презентацию своей предвыборной программы.

А пока в СМИ появляются лишь отдельные планы относительно управления Киевом.

Так, в Telegram - канале PavlovskyNews сообщалось, что Ирина видит в Киеве нехватку порядка.

Ирина считает, что в Киеве не хватает порядка. Решать вопрос с бюджетом при ней будут "не застройщики и смотрящие, а городской председатель и совет вместе с обществом".

Верещук отметила, что уже работала с мизерным дотационным бюджетом на посту мэра Рава-Русской. Поэтому 58 млрд бюджета Киева ей хватит для решения главных проблем.

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Также кандидат на пост мэра Киева анонсировала привлечение для строительства большой кольцевой дороги вокруг столицы государственных денег. Она сейчас ведет переговоры об этом с премьером Шмыгаль.

Также Верещук назвала три "П", которые она хочет продемонстрировать киевлянам: "порядок, порядок в финансах и порядок на улицах".

Нардеп также подчеркнула, что она "украиноязычная украинка из украиноязычной среды" и что ее "воспитала Украина", но центрическая. Верещук обещает не нападать на людей, которые "имеют другие взгляды, может и умеет делать так, чтобы комфортно было всем".

Кто будет баллотироваться в мэры столицы

Официально избирательная кампания к местным выборам начнется в конце августа, однако некоторые кандидаты в руководители столицы уже заявили о намерении побороться за должность.

Так, кроме действующего мэра столицы Владимира Кличко и кандидата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук за пост вероятно поборются:

- основатель сети лабораторий Eurolab Андрей Пальчевский
- экс-нардеп от партии "Свобода" Андрей Ильенко
- нардеп Алексей Гончаренко, вероятно от партии "Европейская солидарность".

Также сообщал о своем возможном участии в выборах главы Киева и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Однако он видел возможным бороться за кресло мэра от партии и рассчитывал на поддержку президента Владимира Зеленского.

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Информация об участии других кандидатов пока только в виде слухов. Так, кандидатом от партии "Голос" может быть Сергей Притула. Он бы не дал окончательного ответа. Вероятно, в случае его отказа, по Киеву может пойти нынешняя глава политсилы Кира Рудик.

Однако пока нет и четких программ от вероятных кандидатов, только заявления, лозунги и обещания.

Дебаты кандидатов

А пока другие вероятные кандидаты взвешивают все за и против участия в выборах мэра столицы и оценивают свои шансы, победительница праймериз "Слуги народа" Ирина Верещук вызвала на дебаты нынешнего мэра столицы Виталия Кличко.

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала нардеп. Она заверила, что дебаты будут обязательно публичными.

Президент Владимир Зеленский поддержал эту идею: "Мне кажется, что предметные профессиональные дискуссии по вопросам жизни города, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересными. И киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук".

Поэтому предвыборная гонка мэров неофициально уже стартовала, и хотя еще не все потенциальные кандидаты определились с возможным участием, однако завершение лета и осень в столице будут жаркими.

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