Правительство выбрало четырех и.о. министров: Чем они известны

Правительство получило еще четверых министров Фото из открытых источников

Правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем наконец полностью сформировано

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 10 марта избрал глав четырех министерств, которые после отставки правительства Алексея Гончарука были без руководителей. Далее рассказываем, что известно о новоназначенных исполняющих обязанности, у которых есть все шансы стать полноправными министрами.

Глава Минэнерго

Вместо экс-министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля на этой должности временно находится 38-летний Виталий Шубин как исполняющий обязанности министра.

Виталий Шубин Фото из открытых источников

Из официальной биографии известно, что в 2004 году он окончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности "Правоведение", а в 2011 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, получив квалификацию магистра государственного управления. В течение 2004-2011 годов работал на ГП "Энергорынок", в 2011-2014 годах – в ДТЭК и в Энергетических ресурсах Украины.

В своей декларации за 2018 год Виталий Шубин указал, что работал директором в пяти обществах с ограниченной ответственностью: "Вентум энерджи Украина, "Измаильская ветровая электростанция", "Арцизская ветровая электростанция", "Суворовская ветровая электростанция" и "Черноморские жемчужины". В октябре 2019 года Виталия Шубина назначили заместителем тогдашнего министра энергетики Алексея Оржеля.

Согласно последней информации, чиновник владеет: квартирой в Киеве площадью 106,8 квадратных метров стоимостью 2 617 011 гривен, машиноместом в Киеве площадью 16,6 кв. метров стоимостью 49 900 гривен, часами Seamaster Planet ocean марки Omega и автомобилем Volkswagen Passat 2008 года выпуска.

Также Шубину принадлежит три земельных участка в с. Лукаши на Киевщине, площадью 2032, 3254 и 31598 квадратных метров.

Заработная плата, полученная по основному месту работы в 2018 году, составила 1 095 650 гривен, а зарплата, полученная по совместительству, – 453 379 гривен. К тому же Шубин указал и дополнительное благо – на сумму 101 000 гривен. При этом его жена Инна Лапа заработала 754 298 гривен за год.

Господин Шубин задекларировал наличных на 12000 евро, 26 000 долларов, 15 000 евро, которые принадлежат жене. К тому же в декларации говорится и об обязательствах по выплате финансового вознаграждения по соглашению к трудовому договору на сумму 75 000 евро.

Руководитель Минэкономики

Временно исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вчера стал Павел Кухта. Он заменит на этом посту бывшего министра Тимофея Милованова.

Павел Кухта Фото из открытых источников

Известно, что с 2015 года Кухта был членом наблюдательного совета индекса мониторинга реформ, также работал помощником депутатов и советником министра финансов и советником премьер-министра Владимира Гройсмана. Должность, которую он занимал в течение пяти месяцев накануне назначения и.о. министра, – первый заместитель министра экономики. А до этого он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос".

Павел Кухта заполнял декларацию, когда вступал на пост первого заместителя министра экономики в сентябре 2019 года. Информация о его состоянии подана за 2018 год.

Павел Кухта владеет гаражом в Киеве площадью 19,4 метров, квартирами в Киеве площадью 75,6 и 77,5 кв. метров. Его жена Екатерина владеет киевской квартирой площадью 74,5 кв. метров, дачным домом площадью 115,8 метров в с. Процив Киевской области, и земельным участком там же площадью 1023 метров.

Кухте в совместной собственности с супругой принадлежат автомобили Volkswagen Tiguan и Nissan Leaf 2014 года за 418 500 гривен.

Чиновник указал в декларации доход, полученный от занятия предпринимательской деятельностью, который составил 3 111 481 гривню. При этом на банковских счетах он хранит более 310 000 гривен и 92 145 евро и 15 000 гривен, 1000 долларов и 3000 евро наличности.

И.о. министра образования

Временно исполняющим обязанности министра образования и науки стал Юрий Полюхович. С сентября 2019 года он работал первым заместителем экс-министра образования Анны Новосад.

Юрий Полюхович МОН

Юрию Полюховичу 39 лет, он известный историк, общественно-политический деятель, кандидат исторических наук, автор 40 научных публикаций. Окончил национальный университет "Киево-Могилянская академия" и аспирантуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2014 до 2016 года Полюхович был советником министра образования и науки Украины на общественных началах, с 2017 по 2019 год возглавлял общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд". В сентябре прошлого года стал заместителем министра образования.

Чиновник не задекларировал ни одного объекта недвижимости или автомобиля. Только среди объектов незавершенного строительства указал квартиру площадью 76,4 квадратных метров. Полюхович указал в декларации наличных на 47 500 долларов и банковские счета на 21 000 долларов. Среди доходов он отметил, что получил грант на реализацию научного проекта на сумму 337 225 гривен.

И.о. министра культуры и спорта

Кабмин назначил временной исполняющей обязанности министра культуры, молодежи и спорта Украины Светлану Фоменко. Известно, что с 2015 по 2016 год она работала заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. С 2016 года Фоменко занимала должность первого заместителя министра культуры, а до этого работала директором Генеральной дирекции городского совета по обслуживанию иностранных представителей, начальником отдела международного сотрудничества и евроинтеграции в КГГА.

Светлана Фоменко Фото из открытых источников

Перед увольнением с должности первого заместителя министра культуры Светлана Фоменко заполнила заявление за 2019 год, в котором указала, что практически все имущество принадлежит ее мужу Дмитрию. В частности, он владеет киевской квартирой площадью 217,9 кв. метров, земельным участком в Киеве площадью 528 кв. метров и в Романкове (Киевщина) площадью 750 кв. метров, садовым домом в Киеве площадью 188,7 кв метров и тремя машиноместами в Киеве на 15, 17 и 21 кв. метр. Также господину Дмитрию принадлежат нежилые помещения в Киеве площадью 30, 31, 120 и 376 кв. метров стоимостью 1 977 675 гривен.

Непосредственно Светлана задекларировала квартиру в Киеве площадью 68 метров, а также соболиную, норковую, рысью шубы, норковое манто, часы Chopard и Van Der Bauwede, бриллиантовые серьги; набор из ожерелья, сережек и кольца с жемчугом; набор из сережек и кольца с черными бриллиантами; набор из золотых кулона и серег с бриллиантами; набор из золотых кулона, кольца и сережек с бриллиантами.

Также мужу принадлежат автомобили Infiniti FX35 2008 года за 577 500 гривен и Infiniti QX56 2010 года за 833 143 гривны.

Светлана Фоменко задекларировала заработную плату, полученную по основному месту работы в Министерстве культуры, в размере 770 907 гривен. При этом, согласно декларации, мужу чиновницы принадлежит наличность на сумму 730 000 гривен и 33 000 долларов.

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Прочитать о биографиях и декларациях новоназначенных министров правительства Шмыгаля можно в материале по этой ссылке, а об их карьере и официальной биографии – в тексте здесь. Непосредственно о новом украинском премьере Денисе Шмыгале можно узнать из этого материала.