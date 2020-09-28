Правительство разработало антикоррупционную стратегию: Как планируют искоренять коррупцию и наказывать нечистых на руку чиновников

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У европейских и американских партнеров возникли вопросы относительно прозрачности избрания руководителя САП

Правительство разработало и внесло на рассмотрение парламента Антикоррупционную стратегию Украины в период с 2020 до 2024 года. Документ важен, ведь с 2017 года стратегии борьбы с коррупцией в стране не было.

В документе обозначены проблемы, которые сейчас существуют в Украине, и ожидания от внедрения стратегии.

О нормах Антикоррупционной стратегии рассказываем подробнее.

Антикоррупционная стратегия Украины

На минувшей неделе в Верховной Раде зарегистрировали антикоррупционную стратегию Кабинета министров.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" №4135 размещен на сайте парламента.

Главными принципами стратегии определены:

оптимизация функций государственных органов;

цифровая трансформация и открытые данные;

удобные законные сервисы;

нетерпимость к коррупции среди граждан;

неотвратимость наказания.

Стратегия фокусируется на противодействии и предотвращении коррупции в восьми сферах.

После того как Рада примет стратегию, будет разработана программа мероприятий для ее выполнения.

Заметим, в Украине нет основного стратегического документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции почти три года.

Какие принципы прописаны в документе

Разработанная правительством стратегия базируется на сочетании двух подходов:

дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции (разделы II и IV проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы);

минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе путем проведения наиболее успешных отраслевых реформ (раздел III проекта стратегии).

Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.

Авторы документа убеждены, что результаты анализа состояния коррупции в Украине, эффективности антикоррупционной политики предыдущих периодов, международных стандартов и лучших мировых практик в сфере предотвращения и противодействия коррупции позволили сформулировать следующие основные принципы антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:

1) оптимизация функций государства и местного самоуправления, реализация которой прежде всего предусматривает: устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, которые характеризуются высоким уровнем коррупционных рисков; устранение случаев реализации одним и тем же органом полномочий, сочетание которых создает дополнительные коррупционные риски;

2) цифровая трансформация реализации полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытие данных как основа для минимизации коррупционных рисков в их деятельности;

3) создание в противовес существующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

4) обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений;

5) формирование общественной нетерпимости к коррупции, утверждение культуры добродетели и уважения к верховенству права.

Координация реализации стратегии и выполнения мероприятий государственной программы осуществляется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции в определенном им порядке.

Ожидаемые результаты от действия Антикоррупционной стратегии

Авторы стратегии убеждены, что сбалансированное сочетание определенных подходов позволит не только снизить уровень коррупции, повысить доверие граждан к органам власти, но и существенно ускорить темпы социально-экономического роста Украины.

Всего в Антикоррупционной стратегии, текст которой размещен на сайте парламента, прописаны проблемы, связанные с коррупцией, и результаты, которые должны быть достигнуты. Среди них стоит отметить:

устранение коррупционных рисков в процедурах предоставления публичных услуг для граждан;

снижение общего уровня толерирования коррупции в Украине;

повышение уровня осведомленности граждан, которые осознают важность стандартов добродетельного и этического поведения публичных служащих;

совершенствование перечня субъектов декларирования и процедур контроля и проверки деклараций;

совершенствование процедур создания, прекращения и деятельности политических партий;

уменьшение влияния частных интересов на политические партии через предоставление им финансирования;

совершенствование системы контроля за деятельностью и финансированием политических партий;

обеспечение гарантий защиты разоблачителей и совершенствование порядка сообщения о коррупции и рассмотрения такой информации.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что выполнение стратегии позволит сэкономить Украине до 200 миллиардов гривен в год.

Наказание за совершение коррупционных действий

В стратегии прописаны три вида ответственности — дисциплинарная, административная и уголовная.

Стоит отметить, что нарушение требований антикоррупционного законодательства на практике не всегда рассматривается как дисциплинарное правонарушение. Поэтому сейчас значительная часть субъектов, на которых распространяется действие закона, избегает дисциплинарных взысканий.

Сроки давности наложения дисциплинарных взысканий должны составлять не менее трех лет со дня совершения правонарушения.

Безвиз и финансовая помощь Украине под вопросом?

Ситуацию с коррупцией в Украине контролируют партнеры в Европейском союзе и США. Так, там отреагировали на решение Верховной Рады, которая утвердила состав представителей парламента в комиссию по проведению конкурса для избрания руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украину призывают обеспечить прозрачный процесс отбора руководителей.

В США заявили, что от этого будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что угроза для безвизового режима Украины с ЕС отсутствует, ведь Киев отвечает всем необходимым требованиям. При этом он указал на важность дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.

Об избрании руководителя САП и влиянии этого на международную поддержку Украины рассказал и дипломат, в прошлые годы вице-премьер-министр и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дипломат пояснил: "Если выберут того, кто, действительно, может быть абсолютно токсичным и понятным с точки зрения того, что он будет контролируемым властью, это будет сигналом для Евросоюза использовать те самые рычаги влияния, которые у них есть".

В то же время в Верховной Раде не видят давления США и ЕС на Украину. Глава парламента Дмитрий Разумков убежден, что САП должна быть независимой и должна действовать в интересах украинского общества.