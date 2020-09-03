Пожары в Харьковской и Луганской областях, решение Рады и антирекорд смертей от COVID-19: Главное за 3 сентября

Четверг был относительно спокойным в информационном поле

Последствия пожара в Харьковской области МВД Украины

Главной темой дня стали пожары в Харьковской и Луганской областях — огонь уничтожил дома и все имущество людей. Сообщалось и о погибших и пострадавших.

Среди прочего — сегодня состоялось очередное заседание Верховной Рады и в Украине сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Рассказываем подробнее о главных новостях дня.

Пожары в Харьковской и Луганской областях



Накануне в Харьковской и Луганской областях возникли масштабные пожары. Лесные пожары оставили жителей села Горобьевка в Харьковской области без домов и имущества.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал, что в регионе поврежден только один дом.

Пожар в Луганской области ГСЧС

В Луганской области погиб военный, который помогал тушить огонь.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что пожары тушат с самолетов.

Подробности возгораний в регионах можно узнать по ссылке.

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Решение Рады

В четверг, 3 сентября, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за угон автомобиля.

Также нардепы одобрили в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Нардепы отклонили проект постановления №0063-П, который предусматривал отмену ратификации меморандума о предоставлении Украине до 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2430 новых больных коронавирусом COVID-19 пациентов. Еще 54 инфицированных умерли, что стало новым антирекордом по количеству смертей.

По состоянию на 3 сентября Киев и 16 регионов не готовы к смягчению карантинных ограничений.

В Украине за сутки обнаружили 2430 случаев коронавирус Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что причина ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и резкого роста количества больных коронавирусом COVID-19 связана с естественной циркуляцией вируса в осенне-зимний период.

Кабинет министров Украины выделил финансирование на централизованную закупку лекарственного препарата "Ремдесивир", который используют для лечения больных с тяжелым течением COVID-19.

Стрельба под Киевом

Накануне в Киевской области произошла стрельба в одном из кафе, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

В полиции области заявили, что к стрельбе в городе Украинка причастны 15 местных жителей и 7 приезжих человек из столицы, в том числе - граждане Российской Федерации.

Исторический минимум учетной ставки

Национальный банк Украины решил с 4 сентября сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых - исторический минимум для Украины.

Также в Нацбанке отметили, что сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым стал видеокомментарий народного депутата Алексея Гончаренко относительно распределения субсидийных средств.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что, по информации Офиса президента, глава страны Владимир Зеленский физически не мог встречаться с Суркисами.

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Вместо бонуса

Сегодня, 3 сентября, в столичном кинотеатре "Жовтень" состоится премьера документального фильма "Где Ты, Адам?" украинского режиссера Александра Запорощенко. Помимо премьеры также состоится встреча со съемочной группой.

"Где Ты, Адам?"- это документальный фильм о монашеских буднях монастыря Дохиар (Св. Гора Афон).