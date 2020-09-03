Пожары в Харьковской и Луганской областях: Все, что известно о причинах и последствиях бедствия

В результате пожара травмированы несколько человек и разрушен населенный пункт

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

Накануне вспыхнули два масштабных пожара в Харьковской и Луганской областях. Сейчас борьба с огнем продолжается. Сообщается о масштабных разрушениях и жертвах пожаров. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание, а премьер-министр Денис Шмыгаль направил в регионы правительственную группу.

Все, что известно о масштабных пожарах в Харьковской и Луганской областях.

Что произошло

В Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, перекинувшийся на жилой сектор.

В ГСЧС региона сообщили: огонь охватил хвойный лес Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобьевка. К месту происшествия были направлены подразделения Службы спасения из пгт Двуречная и г. Купянск. Впоследствии на место прибыли еще 10 отделений службы спасения из города Харькова и других районных подразделений области.

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

Общая площадь пожара составила около 400 га, из них 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор с. Горобьевка, граничащий с лесом. Позже сообщили, что площадь пожара - 500 га. Сообщалось о трех основных очагах возгорания, один из которых по состоянию на вечер 2 сентября удалось локализовать.

Всего для борьбы с огнем привлекли 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и 5 единиц техники лесхоза.

Предварительная причина пожара - возгорание помойки, с которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога.

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

К тушению пожара присоединились железнодорожники. "Железнодорожники помогают ГСЧС погасить возгорание леса вблизи поселка Двуречная в Харьковской области (Южная железная дорога). Для этого задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

В Луганской области в результате чрезвычайной пожарной опасности 2 сентября было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. В то же время по состоянию на 7 часов 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

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Реакция властей

Накануне президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал Зеленский.

Президенту доложили, что для тушения и локализации огня привлечено необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился срочно доставить правительственную команду в Луганскую и Харьковскую области. В частности, в команду вошли вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная.

"В Луганской области - это уже второй масштабный пожар в этом году. Вице-премьер-министр Алексей Резников и министры Арсен Аваков, Андрей Таран и Марина Лазебная выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - написал Шмыгаль.

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Какой ущерб нанесли пожары

При ликвидации пожаров не обошлось без жертв. В Луганской области погиб один человек, еще двух госпитализировали с ожогами разных степеней тяжести. Также от взрыва неизвестного предмета уже пострадал один работник ГСЧС.

В результате масштабного пожара в Харьковской области был полностью разрушен населенный пункт в Двуречанском районе, людей эвакуировали.

"К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Он добавил, что для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Также пострадавших обеспечивают жильем.

Ситуация в регионах по состоянию на 3 сентября

В Харьковской области продолжается тушение очага лесного пожара в Двуречанском и Чугуевском районах. По состоянию на 7 часов очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, но продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. К ликвидации пожаров привлечены 395 человек и 61 единица техники. Из них от ГСЧС привлекли 215 спасателей, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

В то же время на территории Новомосковского лесничества в Чугуевском районе по состоянию на 7 часов открытого огня не наблюдалось, только проводилось тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В Луганской области продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

К тушению пожаров привлечены 378 спасателей и 68 единиц техники ГСЧС. Кроме того, дополнительно привлечено 135 пожарных и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что тушению масштабных пожаров препятствуют вызванные огнем подрывы взрывоопасных предметов.

По словам главы области, на территории пожаров слышны взрывы. "Там постоянно слышны разрывы, подрывы какого-то боекомплекта или растяжек, мин, то есть работать там опасно... К некоторым участкам опасно даже подходить и невозможно туда подвести технику, потому что постоянно слышны подрывы", – отметил Гайдай.

Также из-за специфики региона сообщили о невозможности использовать для борьбы с огнем авиацию. В частности, самолеты должны были бы залетать вглубь неподконтрольных украинской власти территорий, а это слишком опасно.

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Спасатели используют пожарный поезд, но не везде могут применить технику. "В Станицу Луганскую мы подогнали пожарный поезд, два вагона по 120 тонн и с длинным рукавом, там ситуация нормальная. А вот в Лопаскино, Лобачево сложнее, потому что там позиции военных, трудно добраться технике. Поэтому ночью подогнали две единицы тяжелой техники БАТ-1 и к утру по кругу обрабатывали территорию", - сказал Гайдай.

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В этом году в результате пожаров сгорели 35 частных домов в Житомирской области.