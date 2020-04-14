Пожар в Чернобыльской зоне, закон о рынке земли и кибератаки на столичные сервисы: Актуальное на утро 14 апреля
Начинается новый рабочий день, поэтому вспомним главные новости вечера 13 и ночи 14 апреля
В Украине вторую неделю продолжаются пожары в Чернобыльской зоне. Несмотря на смену погоды, продолжает тлеть трава. К тому же возникают новые очаги пожаров.
Среди других актуальных новостей можно назвать подписание спикером парламента скандального закона о рынке земли и кибератаки на городские сервисы Киева.
Об актуальных новостях на утро 14 апреля рассказываем подробнее.
Пожары в Чернобыльской зоне
Несмотря на дождь, 14 апреля в Чернобыльской зоне продолжает тлеть трава.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным ядерным топливом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выводы относительно пожара не преминут появиться.
При этом сообщалось, что в 7 утра 14 апреля ветер изменит направление, и дым от пожара пойдет в направлении Киева.
А тем временем в Чернобыльской зоне возник новый пожар, а полиция задержала виновника.
Рынок земли
Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон об открытии рынка земли. Об этом говорится в карточке законопроекта № 2178-10. На сайте парламента было зарегистрировано 13 постановлений об отмене закона о рынке земли, но их не поддержали нардепы на заседании. Тем самым разблокировали подписание закона.
Кибератаки на столичные городские сервисы
Киевская городская государственная администрация заявила, что на городские е-сервисы осуществляется массированная DDоS-атака.
За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.
Помощь от МВФ
Международный валютный фонд обеспечит немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран мира, чтобы помочь им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса.
Гранты будут предоставлены за счет Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастрофы (CCRT), который имеет в своем распоряжении около 500 млн долл. США.
Украины в перечне стран нет.
Коронавирус в Украине
В Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.
А тем временем Верховная Рада разрешила закрывать города на карантин.
К тому же главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.
Ситуация с коронавирусом в мире
По состоянию на утро 14 апреля в мире COVID-19 заболели 1 920 918, выздоровели 453 289, умерли 119 686 человек.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от коронавируса умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям.
Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжил меры строгой самоизоляции в стране до понедельника, 11 мая, поскольку эпидемию еще не удалось взять под контроль.
А в ВОЗ предположили, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ОВС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь.
Сутки на Донбассе прошли без потерь.
Погода на 14 апреля
По данным синоптиков, 14 апреля почти на всей территории Украины ожидается дождь, в западных областях — с мокрым снегом. Сухо будет на востоке. Днем на западе и севере температура +6 +9, ночью +3+6.
Температура на востоке, юге и в центре — в пределах +14+18, ночью +3+7. В Черкасской области дневная температура +10+12.
В Киеве прогнозируют днем +4+6, ночью +4+6, дождь с мокрым снегом.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 14 апреля НБУ установил на уровне 27,04 грн, евро — 29,53 грн, российский рубль — 0,367 грн.
Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 16 коп., евро подешевел 3 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 14 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 29,97
- Бензин А-95 – 22,98
- Бензин А-92 – 22,77
- ДТ – 21,86
- Газ – 9,24