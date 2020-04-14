Пожар в Чернобыльской зоне, закон о рынке земли и кибератаки на столичные сервисы: Актуальное на утро 14 апреля

Начинается новый рабочий день, поэтому вспомним главные новости вечера 13 и ночи 14 апреля

Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда ГСЧС Украины в Житомирской области, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

В Украине вторую неделю продолжаются пожары в Чернобыльской зоне. Несмотря на смену погоды, продолжает тлеть трава. К тому же возникают новые очаги пожаров.

Среди других актуальных новостей можно назвать подписание спикером парламента скандального закона о рынке земли и кибератаки на городские сервисы Киева.

Об актуальных новостях на утро 14 апреля рассказываем подробнее.

Пожары в Чернобыльской зоне

Несмотря на дождь, 14 апреля в Чернобыльской зоне продолжает тлеть трава.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным ядерным топливом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выводы относительно пожара не преминут появиться.

Пожар в Чернобыльской зоне ГСЧС

При этом сообщалось, что в 7 утра 14 апреля ветер изменит направление, и дым от пожара пойдет в направлении Киева.

А тем временем в Чернобыльской зоне возник новый пожар, а полиция задержала виновника.

Рынок земли

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон об открытии рынка земли. Об этом говорится в карточке законопроекта № 2178-10. На сайте парламента было зарегистрировано 13 постановлений об отмене закона о рынке земли, но их не поддержали нардепы на заседании. Тем самым разблокировали подписание закона.

Кибератаки на столичные городские сервисы

Киевская городская государственная администрация заявила, что на городские е-сервисы осуществляется массированная DDоS-атака.

За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

Помощь от МВФ

Международный валютный фонд обеспечит немедленное облегчение долговой нагрузки для 25 стран мира, чтобы помочь им сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса.

Гранты будут предоставлены за счет Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастрофы (CCRT), который имеет в своем распоряжении около 500 млн долл. США.

Украины в перечне стран нет.

Коронавирус в Украине

В Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией.

А тем временем Верховная Рада разрешила закрывать города на карантин.

Иллюстрированное фото Pixabay

К тому же главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Ситуация с коронавирусом в мире

По состоянию на утро 14 апреля в мире COVID-19 заболели 1 920 918, выздоровели 453 289, умерли 119 686 человек.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от коронавируса умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжил меры строгой самоизоляции в стране до понедельника, 11 мая, поскольку эпидемию еще не удалось взять под контроль.

А в ВОЗ предположили, что использование индивидуальной защиты, в частности, медицинской маски, станет новой нормой существования.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ОВС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь.

Сутки на Донбассе прошли без потерь.

Погода на 14 апреля

По данным синоптиков, 14 апреля почти на всей территории Украины ожидается дождь, в западных областях — с мокрым снегом. Сухо будет на востоке. Днем на западе и севере температура +6 +9, ночью +3+6.

Прогноз погоды на 14 апреля Укргидрометцентр

Температура на востоке, юге и в центре — в пределах +14+18, ночью +3+7. В Черкасской области дневная температура +10+12.

В Киеве прогнозируют днем +4+6, ночью +4+6, дождь с мокрым снегом.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 14 апреля НБУ установил на уровне 27,04 грн, евро — 29,53 грн, российский рубль — 0,367 грн.

Главный банк Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем понизил курс доллара на 16 коп., евро подешевел 3 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 14 апреля, средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: