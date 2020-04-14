Пожар в Чернобыльской зоне: Есть ли угроза для атомной станции и Припяти

В сети интернет распространялись видео масштабного пожара, который бушевал неподалеку от ЧАЭС

Пожар в Чернобыльской зоне ГСЧС

Вторую неделю подряд в Украине горит лес. Конечно, пожар — это всегда опасно. Однако нынешняя угроза значительно выше, ведь горит лес в Чернобыльской зоне и якобы огонь приближается к Припяти, к хранилищам ядерных отходов и непосредственно к ЧАЭС.

Рассказываем подробнее, есть ли угроза для атомной станции и Припяти.

С чего начался пожар

Пожар в Чернобыльской зоне начался в субботу, 4 апреля. Он охватил 20 гектаров леса. Для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники. Верховой лесной пожар возник в Зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества.

Впоследствии из города Нежин для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П ГСЧС, а потом и вертолет ГСЧС Ми-8.

По данным ГСЧС, 4 апреля к тушению пожара было привлечено более 90 огнеборцев. Позже отправили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.

Быстро потушить пожар не удалось. На следующий день пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook

По состоянию на 7 апреля пожар травяного настила и лесной подстилки занимал площадь около 10,5 га. К тушению было привлечено 120 человек и 29 единиц техники, в том числе от ГСЧС 54 спасателя и 10 единиц техники, из них один вертолет Ми-8, которым 6 апреля произведено 19 сбросов – 38 т воды.

Причиной возгорания стал поджог мусора и травы в трех местах. После этого огонь ветром перекинуло дальше, а виновник пожара уже не смог справиться с ним и потушить. Виновника пожара задержали. А по факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 245 ("Уничтожение или повреждение объектов растительного мира") УК Украины.

Какова ситуация сейчас

По состоянию на 7 утра 14 апреля в ГСЧС сообщили, что в Чернобыльской зоне наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными учасками. Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришовского и Денисовецкого лесничеств.

Помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) предоставляют подразделения ГСЧС.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета ГСЧС). 13 апреля авиатехника совершила 227 сбросов – 538 т воды.

По состоянию на 10 утра на территории Зоны отчуждения было привлечено 500 человек и 110 ед. техники, из них от ГСЧС 410 человек и 80 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Тем временем в сети интернет появилась информация, что огонь подходит к Припяти.

Директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook, что огонь находится за два километра от хранилища с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.

"Сейчас огонь добрался до Припяти и находится за два километра от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Соответствующими роликами и поделилась сотрудница пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Дегтяренко.

"Ну вот - все под контролем..." - иронично подписала видео Наталья.

"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий лес", - написала вчера работник "Энергоатома".

Что говорит власть

На самом высоком официальном уровне все относительно спокойно. Президент Украины Владимир Зеленский на десятый день пожара заявил о намерении заслушать отчет председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров. И заверил, что выводы не заставят себя ждать.

В МВД заверили, что пожар не достигнет хранилищ с отработанным ядерным топливом. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, три хранилища отработанного ядерного топлива находятся на безопасном расстоянии от огня и построены из огнеупорных железобетонных конструкций.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Что дальше?

Пока материал готовился к публикации, врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в Facebook сообщил о ликвидации пожара. "Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, - в целом в норме", - написал он.

Эту информацию подтвердили и на совещании в Офисе президента, при этом отмечалось, что пожар ликвидирован, а тление будут тушить еще несколько дней.

А тем временем в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о новых очагах пожара в Чернобыльской зоне по состоянию на 14 апреля.

Отметим, что накануне на борьбу с огнем нардепы выделили почти 45 млн грн из резервного фонда.