Пожар в Боярке, новый глава "Укрзализныци" и снижение цен на продукты: Актуальное на утро 10 апреля

Фото из открытых источников

Пожар в Киевской области обесточил целый город

Сегодня утром Украина узнала о новых кадровых назначениях в "Укрзализныце" и уголовном деле на экс-министра инфраструктуры, а также о неутешительной статистике заболеваемости и смертности от коронавируса, которая постоянно обновляется. Далее – о главных событиях утра пятницы, 10 апреля.

Коронавирус в Украине: статистика

Утром Министерство здравоохранения опубликовало новую статистику заболеваемости коронавирусом в Украине – 2203 человека. Таким образом, за последние сутки количество больных выросло на 311 человек. Известно, что 69 человек умерло, а 61 пациент вылечился.

Фото из открытых источников

Тем временем в Запорожской области от COVID-19 умер первый человек. В Мелитополе умер 60-летний мужчина, инфицированный коронавирусом и госпитализированный в Мелитопольскую инфекционную больницу. Он находился в реанимации под наблюдением медиков, был подключен к аппарату ИВЛ.

Пожар в Боярке

В Киевской области произошел пожар на электрической подстанции. Сообщается, что вечером 9 апреля в городе Боярка загорелась электроподстанция "Укрзализныци" из-за возгорания масла в трансформаторной будке.

Часть города осталась без света. Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города, а на месте инцидента работают пожарные.

Когда пенсионеры получат дополнительную тысячу гривен

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что обещанная единоразовая финансовая помощь в размере 1 тысячи гривен будет начислена после принятия изменений в госбюджет.

Напомним, изменения в бюджет страну станут повесткой дня для следующего внеочередного заседания парламента. Оно, по словам Дмитрия Разумкова, состоится 13 апреля.

Новый глава "Укрзализныци"

Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Ивана Юрика на должность исполняющего обязанности главы правления компании. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве инфраструктуры.

Фото из открытых источников

В июне 2019 года Иван Юрик возглавил стратегическое направление "Укрзализныци" по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами. До этого он был членом наблюдательного совета компании.

Дело против экс-министра инфраструктуры

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело против бывшего главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна. Таким образом сам Омелян, его заместитель и несколько чиновников из нынешнего состава министерства станут фигурантами уголовного производства.

Поводом к этому стала жалоба ОО "Бердянский антикоррупционный центр", в которой утверждается, что Омелян виновен в доведении до банкротства Бердянского порта.

Супермаркеты снизят наценку на самые необходимые продукты

Ряд торговых сетей снизили наценку на продукты первой необходимости, выполняя рекомендации Антимонопольного комитета Украины. По словам Алексея Хмельницкого, председателя Киевского областного территориального отделения АМКУ, торговые сети снизили цены: NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сільпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЕКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт".

А NOVUS, BILLA, VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт" на период карантина убрали торговую наценку на отдельную группу товаров, и теперь она равна — 0%. Речь идет об отдельных позициях муки, свеклы, капусты, картофеля, моркови, гречки, лука, сахара, масла, макарон, молока и яиц.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 апреля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил.

НВФ открывали огонь по украинским опорным пунктам из минометов, противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник обстреливал позиции возле Павлополя, недалеко от Водяного, близ Красногоровки и Новомихайловки, рядом с Авдеевкой, в районе села Пищевик, возле Старогнатовки, вблизи Богдановки, Орехового, неподалеку от населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная, а также в районе Крымского и Новгородского. Вследствие обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Коронавирус в мире

Утром в пятницу, 10 апреля, стало известно о 1 601 984 случаях заболевания коронавирусом в мире. Умер 85 731 человек, а выздоровело 355 066 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 466 033 человека, Испании – 153 222 и Италии – 143 626 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Фото из открытых источников

Погода на 10 апреля

В Укргидрометцентре обновили прогноз погоды на 10 апреля – сегодня на севере, востоке и в центре страны возможен небольшой дождь. На остальной территории солнечно и тепло. На западе синоптики прогнозируют от 11 до 14 тепла днем и от 5 до 8 ночью. На востоке термометр покажет 16 – 19 днем и 2 – 5 ночью. На севере ожидается 11 – 13 тепла днем и 6 – 8 ночью. На юге прогнозируют 15 – 18 днем и 3 – 9 ночью. А в Киеве прогнозируется 18 – 21 днем и 3 – 8 ночью.

Погода на 10 апреля Укргидрометцентр

Курс валют

По официальным данным Национального банка Украины 10 апреля доллар немного подорожал со вчерашнего дня и стоит 27,26 гривен, а евро – 29,64 гривен.

Цены на топливо

В пятницу, 10 апреля, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, такова: