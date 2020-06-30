Пожар на столичных Позняках, рост минималки и мера пресечения председателю Кировоградской ОГА: Главное за выходные

Ликвидация пожара на Позняках ГСЧС в г.Киев

Пожар возник в многоэтажке, соседней с той, где произошел взрыв из-за утечки газа

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине известно о более 40 тысячах больных коронавирусом и запрете смягчения карантина аж в 13-ти регионах, в том числе, и в Киеве. Далее рассказываем о главных событиях, произошедших в нашей стране и мире в течение трех выходных, которые у нас были в связи с Днем Конституции Украины.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 30 июня в Украине зафиксировано 44 334 случая инфицирования коронавирусом. Известно о 1159 смертей и 19 115 случаях выздоровления. Всего за сутки заболело 706 человек.

Председателю Кировоградской ОГА избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог на сумму в 10 миллионов гривен.

Андрей Балонь Фото с открытых источников

Недавно Балонь погорел на взятке в 2 миллиона гривен. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский отправил чиновника в отставку.

Минималка в Украине может вырасти до 5 тысяч

Владимир Зеленский дал задание правительству повысить в Украине уровень минимальной заработной платы. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос и сделали соответствующие расчеты.

Согласно предварительному графику повышения заработной платы, с 1 сентября этого года будет увеличен до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля следующего года – до 6,5 тыс. грн.

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Зеленский наградил деятелей культуры, науки и спорта

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины наградил ряд лиц за значительный вклад в культурно-образовательное развитие Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Награждены представители сферы культуры: вокалист Василий Зинкевич, артистка балета Елена Филипьева, генеральный директор "Киевского академического театра оперетты" Богдан Струтинский, директор Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус, директор Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Ростислав Держипольский, телеведущая Мария Ефросинина, певицы Ирина Билык и Тина Кароль, артист театра и кино Олег Филимонов, певец Арсен Мирзоян, продюсер Алексей Потапенко, режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич.

Награды от президента получили и представители СМИ: генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко, ведущая Алла Мазур и главный продюсер "1+1" Елена Несмиян.

Пожар в многоэтажке на Позняках

В воскресенье, 28 июня, в многоэтажном жилом доме в районе Позняков в Киеве произошел пожар. Согласно сообщению ГСЧС, огонь вспыхнул на балконе на 12-м этаже 16-этажного дома по ул. Соломии Крушельницкой, 3А. Столичные спасатели ликвидировали пожар в 17:01. В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

Президентские выборы в Польше

Во второй тур президентских выборов в Польше попали действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола для крупнейших польских телеканалов.

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Представителя партии "Право и справедливость" Анджея Дуду поддержали 41,8% избирателей. Второе место в президентской гонке занял городской голова Варшавы и выдвиженец оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с 30,4% голосов. Ни один из кандидатов не получил необходимых 50% для победы в первом туре. Поэтому поляки изберут главу государства во втором туре 12 июля.

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Список регионов, которые не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на понедельник, 29 июня, Министерство здравоохранения не позволило ослаблять карантин в Киеве и еще 12 областях.

Требованиям для ослабления карантина не отвечают Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года.

"Это решение последовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений… на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Совете ЕС.

Дело MH17: Есть новые доказательства, что самолет сбит ракетой "Бука"

Прокуратура Нидерландов представила запись новых телефонных разговоров в деле сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17. В телефонном разговоре подозреваемые Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Игорь Гиркин прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как тот сбил Boeing.

Катастрофа МН17 Reuters

В частности, после катастрофы малайзийского Boeing Харченко позвонил Дубинскому и сказал: "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку" (самолет-истребитель)". Впоследствии Дубинский звонит Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажи, стрелял наш "Бук" или нет?". На что Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила Boeing". Это доказывает, что лайнер был сбит установкой "Бук".

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 29 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись неподалеку Хутора Вольного, на подступах к Крымскому и Луганскому, возле Южного, Березового, неподалеку от Старогнатовки, в пригороде Марьинки. За минувшие сутки в результате обстрелов противника двое украинских защитников получили ранения.

Коронавирус в мире

Во вторник, 30 июня, стало известно о 10 302 052 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 505 505 человек, а выздоровело 5 235 813 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 2 590 552 человека, Бразилии – 1 368 195 и России – 640 246 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Погода на 30 июня

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на вторник, 30 июня. Сегодня по всей Украине будет жарко. На западе и на востоке солнечно, на севере и на юге дождливо, а в Житомирской области ожидается гроза.

В западных регионах синоптики прогнозируют 23-26 градусов днем и от 15 до 17 ночью. На востоке термометр покажет 30 – 33 днем и 15 – 19 ночью. На севере воздух прогреется до 26 – 28 днем и 16 – 18 ночью. На юге прогнозируют 30 – 33 днем и 19 – 22 ночью. В Киеве сегодня ожидается 26 – 28 градусов днем и 18 – 20 ночью и дожди.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальным данным Национального банка Украины, во вторник, 30 июня, один доллар будет стоить 26,69 гривен, а евро – 29,95 гривен.

Цены на горючее

Во вторник, 30 июня, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет такой: