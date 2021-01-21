Повышение зарплаты "бюджетникам": Сколько будут зарабатывать учителя и... чиновники

Заработная плата педагогов вырастет уже в этом месяце Фото из открытых источников

Вопрос зарплаты, кажется, сдвинулся с мертвой точки, однако радоваться пока рано

Кабинет министров Украины утвердил повышение зарплаты учителей на 20%. Это довольно неожиданное решение, учитывая, что несколько месяцев назад рост окладов педагогов был отсрочен на год.

Далее рассказываем о большой эпопее под названием "увеличение зарплат бюджетникам", которая тянется еще с весны 2019 года, когда президентскую присягу только принял Владимир Зеленский.

История вопроса с зарплатами учителей

Одним из самых главных обещаний кандидата в президенты Владимира Зеленского было повышение зарплат всем работникам бюджетной сферы до достойного уровня. Звучали даже невероятные цифры в 4 тысячи долларов для учителей. Но эти цифры были настолько неслыханными, что их нельзя было воспринимать без иронии – в Украине такое просто невозможно ни при каких обстоятельствах.

Став главой государства, Зеленский снова прежде всего пообещал повысить зарплату бюджетникам, однако до этого никак не доходили руки.

В конце ноября 2020 года правительство отменило запланированное на 2021 год повышение зарплат учителям, чем спровоцировало возмущение украинцев. Ожидалось, что с 1 января 2021 года минимальная ставка зарплаты педагогов составит три размера прожиточного минимума.

Но в Кабмине перенесли реализацию постановления № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки" на 31 декабря 2021 года в связи с "отсутствием неинфляционных источников финансирования". Мол, повышение зарплат требует дополнительных 50 миллиардов гривен, которых в госбюджете нет.

Чуть позже – в начале декабря – все же было утверждено поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, но это не было специальное решение президента, правительства или Министерства соцполитики. Это была логическая привязка к постепенному росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты по Украине.

В 2021 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 6000 гривен, а с 1 декабря достигнет 6500 гривен. Поэтому и зарплата всех работников бюджетной сферы будет пересчитана в связи с новыми размерами социальных выплат.

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Сколько будут получать "бюджетники"

Согласно постановления, принятого 20 января 2021 года "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", с 1 января заработная плата работников бюджетной сферы увеличена.

Так, должностные оклады (или тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС – 2670 гривен, а с 1 декабря 2021 года – 2893 гривни.

Пока должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2225 гривен, поэтому в 2021 году он будет больше на 30%.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, зарплата учителя будет расти так: учитель без категории с 1 января будет получать 4859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

И. о. министра образования Сергей Шкарлет МОН

Тогда как оклад учителя высшей категории с 1 января составляет 6461 грн, что на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начислены к увеличенным зарплатам.

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А тем временем зарплаты чиновникам…

...увеличили сравнительно давно. По крайней мере, быстрее, чем работникам бюджетной сферы.

Стоит вспомнить, что весной прошлого года чиновники инициировали нововведение, согласно которому до конца карантина и месяц после его завершения зарплата топ-чиновников не могла превышать 47 тысяч гривен.

Это касалось руководителей министерств, ведомств, судей, прокуроров, государственных предприятий, включая госбанки. Однако в конце августа 2020 года Конституционный суд признал незаконным ограничение высоких зарплат государственных служащих в период карантина, и их зарплаты вернулись.

А 13 января 2021 года Кабинет министров увеличил должностной оклад чиновников. Теперь минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. А поскольку прожиточный минимум с 1 января 2021 года составляет 2270 гривен, специалист государственного органа будет получать не менее 4540 гривен в месяц.

Чиновники утвердили общую схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов.

Отныне оклады руководителей аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания составят 37 800 гривен. Тогда как руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 33 600 гривен.