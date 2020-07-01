Повышение пенсий, возврат денег за пробное ВНО и рост транзита российского газа: Актуальное на утро 1 июля

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За июнь Россия транспортировала через украинскую ГТС вдвое больше газа, чем в предыдущие месяцы

Сегодня стало известно о пересчете пенсий для украинских пенсионеров и о вероятном закрытии украинских курортов. А тем временем количество больных коронавирусом за последние сутки продолжает падать по сравнению с прошлой неделей, когда статистика зашкаливала.

Далее рассказываем о главных событиях по состоянию на утро среды, 1 июля.

Коронавирус в Украине: новая статистика

В Минздраве заявили, что по состоянию на утро в Украине зафиксировано 44 998 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки заболело 664 человека. Всего известно о 1173 смертях и 19 548 случаях выздоровлений по Украине.

В Минздраве допускают закрытие украинских курортов

Правительство Украины может ввести дополнительные ограничения относительно курортов, в частности, в Одессе. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с коронавирусом. В Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области – 56%, до 50% – в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве. Поэтому это может стать поводом к закрытию курортов.

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Львовская область продлила карантин

Во Львовской области зафиксировано высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных, в результате чего в регионе продлили карантин до 7 июля. Показатели заболеваемости в области заставляют сохранить карантин.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых заболевших ежедневно увеличивается на 150-240 людей, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее, по сравнению с началом пандемии. Львовская область - среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Деньги за пробное ВНО начинают возвращать

С 1 июля в Украине начинают возврат средств за отмененное пробное Внешнее независимое оценивание.

В ведомстве пояснили, что средства будут возвращать именно тому человеку, который был зарегистрирован для участия в пробном ВНО. Доверенные лица, например, родители, забрать их не смогут.

Фото с открытых источников

Деньги можно будет получить через ПриватБанк. Для тех, кто имеет карточку этого банка, средства перечислят на нее. Тем, у кого нет карты, нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить ее бесплатно. Для этого нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

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Пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 июля Пенсионный фонд Украины организует официальный перерасчет пенсионных выплат из-за увеличения уровня прожиточного минимума для украинцев. Сумма выплат будет увеличена с 1638 грн до 1712 грн. Теперь минимальный размер пенсии по возрасту доходит до 1712 грн, а максимальный – 17 120 грн.

Рост транзита российского газа по Украине

По итогам июня транзит российского газа по Украине вырос на 50%. Это можно объяснить остановкой работы "Турецкого потока". Ситуация связана с плановыми работами на газопроводе в течение 23 – 28 июня.

Благодаря этому России пришлось увеличить уровень направление прокачки газа через ГИС Орловка. Так, транзит газа по южному маршруту ГТС Украины дошел до отметки в 26,5 млн кубометров. Это почти вдвое больше, чем за май.

Фото из открытых источников

ЕС разрешил открыть границы для некоторых украинцев

Европейский Союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, но с исключениями. Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые смогут попасть в Европу. Если временные ограничения продолжают применяться к третьей стране, эти категории должны быть освобождены от ограничений независимо от целей поездки: граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС и долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС и члены их семей.

Фото с открытых источников

Также в ЕС определили такие категории лиц, которым разрешено заезжать в Европу: медики, пограничники; сезонные работники; работники транспортной сферы; дипломаты международных организаций; транзитные пассажиры; пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам; моряки; беженцы и студенты.

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 30 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Невельское, возле Водяного и Авдеевки, неподалеку от Песков, Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево и рядом с Хутором Вольный. В результате обстрелов двое украинских защитников были ранены.

Коронавирус в мире

В среду, 1 июля, стало известно о 10 450 628 людях, заболевших коронавирусом в мире. Умерло 510 632 человека, а выздоровело 5 336 996 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 2 634 432 человека, Бразилии – 1 402 041 и России – 646 929 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Погода на 1 июля

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на среду, 1 июля. Сегодня по всей Украине будет жарко. При этом на востоке и юге страны возможны дожди и грозы.

В западных регионах синоптики прогнозируют 25-28 градусов днем и от 14 до 18 ночью. На востоке термометр покажет 26 – 29 днем и 16 – 19 ночью. На севере воздух прогреется до 26 – 28 днем и 15 – 17 ночью. На юге прогнозируют 30 – 33 днем и 20 – 22 ночью. В Киеве сегодня ожидается 26 – 28 градусов днем и 16 – 18 ночью и дожди.

Погода в Украине 1 июля Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальным данным Национального банка Украины, в среду, 1 июля, один доллар будет стоить 26,67 гривен, а евро – 29,87 гривен.

Цены на горючее

В среду, 1 июля, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет таким: