Повторный вызов на допрос Януковича, еще одно дело против Порошенко и новый профессиональный праздник: Актуальное на утро 19 июня

Народный депутат Петр Порошенко Фото из открытых источников

В ГБР рассказали о новом уголовном деле против пятого президента Украины

Сегодня стало известно об очередном антирекорде новых случаев заболевания коронавирусом в Украине. А еще отныне у Украины есть новый профессиональный праздник. Далее рассказываем об этих и других новостях утра пятницы, 19 июня.

Коронавирус в Украине: новое

В Министерстве здравоохранения обновили статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. Стало известно о 921 новом случае инфицирования за последние сутки. Таким образом в Украине зафиксировано 34 984 больных, 985 смертей и 16 033 случая выздоровления.

Украинцам позволяют летать в Турцию без самоизоляции

Украинцы с 1 июля могут летать в Турцию без обязательной самоизоляции и тестирования на коронавирус. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом. Турция подтвердила, что с 1 июля украинские туристы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Криклий напомнил, что пассажиры, изъявившие желание посетить Турцию, должны будут проходить обязательный температурный скрининг. Туристам с повышенной температурой предложат пройти тестирование на коронавирус.

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ГБР об открытии дела против Порошенко из-за Томоса

Государственное бюро расследований подтвердило открытие дела против пятого президента Украины Петра Порошенко из-за Томоса. По словам представителя пресс-службы ГБР Максима Белоусенко, следствие осуществляется в деле относительно возможных незаконных действий высших должностных лиц, направленных на разжигание межрелигиозной вражды при создании Православной церкви Украины.

СБУ начала расследование 6 ноября 2019 года, передав материалы ГБР для дальнейшего расследования. Следствие продолжается.

Суд арестовал подозреваемого Мангера

Печерский суд взял под стражу до 28 июля Владислава Мангера, подозреваемого в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

По сообщениям СМИ, сторона обвинения апеллировала к тому, что Мангер уже давил на свидетелей с помощью посредников. Подозреваемый и его адвокаты это отрицали. В конце концов судья арестовала Мангера до 28 июля без права внесения залога. Защита заявила, что будет обжаловать меру пресечения.

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В Украине появился новый профессиональный праздник

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым в Украине вводится новый профессиональный праздник – День фермера. Его будут отмечать ежегодно 19 июня.

"Учитывая значение фермерских угодий для развития сельского хозяйства, их вклад в решении вопросов продовольственной безопасности государства, постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", – говорится в президентском указе.

Януковича повторно вызывают на допрос

Государственное бюро расследований снова повторно вызывает на допрос четвертого президента Украины Виктора Януковича – на этот раз на 23 июня.

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

"В связи с неявкой 30.04.2020 года и 13.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г. р., на 11:00 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в четверг на сайте ГБР.

"ЛНР" разблокировала работу КПВВ "Станица Луганская"

19 июня власти так называемой "ЛНР" открывает на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская". На нем украинские пограничники пропускали людей еще 13 июня. Об этом заявила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Дело в том, что так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник подписал приказ, которым разрешил свободный въезд на территорию "республики" с подконтрольной Киеву территории всем, кто имеет регистрацию на территории "ЛНР".

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки, 18 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы позиций ООС велись неподалеку Авдеевки, возле Марьинки, вблизи Крымского, рядом с населенным пунктом Орехово. В результате обстрелов НВФ один украинский военнослужащий погиб, еще один воин ранен.

Коронавирус в мире

В пятницу, 19 июня, стало известно о 8 488 976 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в мире. Умерло 453 981 человек, а выздоровело 4 155 099 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в США – 2 191 052 человека, Бразилии – 978 142 и России – 560 321 человек. Статистику ежедневно обновляет сайт, созданный для фиксации темпов инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Фото из открытых источников

Погода на 19 июня

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на пятницу, 19 июня. Сегодня, как и в течение предыдущих трех дней, по всей Украине ожидается знойная погода с грозами и дождями.

На западе синоптики прогнозируют 22-27 градусов днем и от 13 до 15 ночью. На востоке термометр покажет 27 – 30 днем и 17 – 19 ночью. На севере воздух прогреется до 28 – 30 днем и 17 – 19 ночью. На юге прогнозируют 27 – 30 днем и 17 – 19 ночью. В Киеве сегодня ожидается 28 – 30 градусов днем и 17 – 19 ночью.

Погода в Украине на 19 июня Укргидрометцентр

Курс валют

Согласно официальным данным Национального банка Украины, в пятницу, 19 июня, один доллар будет стоить 26,76 гривен, а один евро – 30,06 гривен.

Цены на горючее

В пятницу, 19 июня, стоимость топлива в Киеве, по данным Укрнета, будет такой: